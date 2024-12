TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 27 án tử hình vụ bà trùm ma túy Oanh "Hà"; cháy nhà trọ, 2 người chết

Tuyên 27 án tử hình vụ bà trùm ma túy Oanh "Hà"

Chiều 27/12, TAND TP.HCM đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Hoàng Oanh (67 tuổi, biệt danh Oanh "Hà") về tội Mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời buộc bị cáo nộp phạt 200 triệu đồng.

Cùng với bà Oanh, 26 đồng phạm khác, bao gồm Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Anh Bảo Quốc và Lương Thị Thu Huyền... cũng nhận mức án tử hình liên quan đến các tội Mua bán, Vận chuyển, Tàng trữ trái phép chất ma túy. Các bị cáo này phải nộp phạt từ 30 triệu đến 200 triệu đồng.

Ngoài ra, 6 bị cáo bị kết án tù chung thân và 2 bị cáo khác nhận mức án 20 năm tù giam.

Bị cáo Vũ Hoàng Oanh, tức Oanh "Hà". Ảnh: C.H.

Theo Hội đồng xét xử (HĐXX), đường dây ma túy do bà Oanh cầm đầu hoạt động có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phạm vi xuyên quốc gia, với sự cấu kết giữa các đối tượng trong và ngoài nước. Hành vi phạm tội diễn ra trong thời gian dài, với sự tham gia của nhiều người và khối lượng ma túy đặc biệt lớn.

Từ năm 2019 đến 2022, khi đang bị truy nã quốc tế, bà Oanh tiếp tục điều hành đường dây buôn ma túy từ khu vực Tam giác vàng về Việt Nam. Các địa điểm tiêu thụ chính bao gồm TP.HCM, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội và các tỉnh lân cận. Các bị cáo khai nhận đã vận chuyển trót lọt từ Campuchia về Việt Nam hơn 6,4 tấn ma túy. Tuy nhiên, các lời khai này đều không rõ thời gian, số lượng, loại ma túy giao nhận. Do đó, trong phạm vi vụ án bị đưa ra xét xử, cơ quan tố tụng chỉ truy tố các bị cáo về hành vi mua bán, vận chuyển và tàng trữ 626kg ma túy.

Các bị cáo trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy do Oanh "Hà" cầm đầu. Ảnh: C.H.

Bà Oanh phủ nhận mọi cáo buộc tại tòa, khẳng định không liên quan đến các đồng phạm và không thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, HĐXX bác bỏ lời khai này, khẳng định các chứng cứ và cáo trạng là chính xác.

Trong số các đồng phạm, Nguyễn Văn Nam (34 tuổi, quê Hải Phòng) khai nhận đã giúp bà Oanh mua bán 384kg ma túy các loại. Nam được trả từ 300 triệu đến 500 triệu đồng cho mỗi chuyến hàng, với tổng số tiền thu lợi ước tính khoảng 15,5 tỷ đồng. Dù được ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, Nam vẫn nhận mức án tử hình vì khối lượng ma túy buôn bán rất lớn.

Lương Thị Thu Huyền, bạn gái của Nam, bị xác định mua bán hơn 132kg ma túy và nhận mức án tử hình. Lời khai về việc có con nhỏ của Huyền không được chấp nhận do thiếu chứng cứ.

Nguyễn Anh Bảo Quốc (52 tuổi, ngụ TP.HCM), phụ trách nhận và vận chuyển các hộp số ô tô chứa ma túy, đã thực hiện 9 chuyến với tổng khối lượng hơn 174kg. Quốc được bà Oanh trả từ 30 đến 50 triệu đồng mỗi chuyến.

Một bị cáo khác, Vũ Thị Hợi (65 tuổi), bị cáo buộc mua 20kg ma túy từ bà Oanh nhưng sau đó vứt xuống sông vì chất lượng không đảm bảo.

Đáng chú ý, hai bị cáo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên HĐXX xác định không áp dụng hình phạt tử hình.

Cháy nhà trọ ở TP.HCM, 2 người chết, nhiều người nhập viện

Sáng 27/12, cơ quan chức năng TP.Thủ Đức (TPHCM) phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 2 người tử vong (1 nam, 1 nữ), 8 người khác được đưa đi cấp cứu.

Hình ảnh lúc xảy ra vụ cháy tại căn nhà 1 trệt, 4 lầu cho thuê ở địa chỉ 63/30 dường số 10, phường Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức, TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng

Cảnh sát phong tỏa nghiêm ngặt ở khu trọ xảy ra cháy. Ảnh: Chinh Hoàng

Hình ảnh vụ cháy khiến 2 người là vợ chồng tử vong. Clip: Chinh Hoàng

Hiện trường bên ngoài vụ cháy. Ảnh: Chinh Hoàng

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà 1 trệt, 4 lầu cho thuê ở phường Tăng Nhơn Phú B.



Danh tính 2 người tử vong được xác định là T.T.T (SN 2004), N.T.G (SN 1999), cùng quê Thái Bình, là vợ chồng, ở tầng 1 khu trọ trên.

Chứng kiến hiện trường vụ hỏa hoạn, bà B.T chia sẻ với phóng viên Dân Việt, khoảng 6 giờ cùng ngày, thấy khói bốc nghi ngút quanh khu trọ. Mọi người đều hô to có cháy, khung cảnh lúc đó rất hỗn loạn.

"Tôi thấy bên trong hàng chục người chạy nháo nhào ra ngoài bằng đường thoát hiểm. Rất may là đội cứu hoả nhanh chóng đến, kịp thời dập tắt ngọn lửa. Nhiều người được đưa đi cấp cứu…", bà T kể.

Anh trai ruột của nạn nhân nữ tử vong, buồn bã chia sẻ: "Tôi rối bời khi nhận thông tin đau lòng. 2 em mới cưới được gần 1 năm. Em rể làm ở quán ăn trên địa bàn TP.Thủ Đức... Nguyên nhân ban đầu theo cơ quan điều tra nhận định do ngạt khói".

Như Dân Việt đã đưa tin, gần 6 giờ sáng 27/12, hỏa hoạn bùng lên tại nhà trọ tại địa chỉ 63/30 dường số 10, phường Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức, TP.HCM. Hậu quả vụ cháy khiến 2 người chết, 8 người được đưa đi cấp cứu.



Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.Thủ Đức đã đến hiện trường ứng cứu. Danh tính của những nạn nhân đưa đi cấp cứu chưa được cảnh sát công bố.

Tuyên án vụ "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2

Chiều 27/12, TAND TP.Hà Nội tuyên án sơ thẩm với 17 bị cáo trong giai đoạn 2 vụ "chuyến bay giải cứu". Đây là vụ án tham nhũng, chức vụ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, làm thay đổi tính nhân văn trong chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với việc bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt trong hoàn cảnh người dân bị mắc kẹt trong đại dịch.

Hội đồng xét xử vụ án "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2.

Tòa sơ thẩm phạt bị cáo Trần Tùng, cựu Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên, 5 năm tù về tội "Nhận hối lộ", 7 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ", tổng hợp hình phạt 12 năm tù.

Nhóm bị xác định phạm tội nhận hối lộ có 4 người cùng bị tuyên 2 năm tù gồm: Nguyễn Văn Văn, cựu Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam; Lê Ngọc Tường, cựu Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam; Lê Thị Phượng, cựu chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương và Trần Thị Quyên, Giám đốc Công ty Sen Vàng Đất Việt.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Trường, chuyên viên Cục Hàng không Việt Nam, được nhận 18 tháng tù treo về tội nhận hối lộ. Ông Vũ Hồng Quang, cựu Phó phòng Vận tải hàng không Cục Hàng không Việt Nam, lãnh 3 năm 6 tháng năm tù về tội "Đưa hối lộ", cộng án trong giai đoạn 1 bằng 7 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Xuân Thông, cựu cán bộ Bộ Công an, bị tòa tuyên 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Che giấu tội phạm". Nhóm bị cáo còn lại bị xác định phạm tội "Đưa hối lộ" được nhận từ án treo đến 2 năm tù.

Các bị cáo tại tòa.

Cáo trạng vụ án thể hiện, bị cáo Trần Tùng, cựu Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Nguyên, có hành vi nhận hối lộ 4,4 tỷ đồng để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương cách ly y tế đối với 3 chuyến bay. Bị cáo này còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn, làm trái công vụ, hưởng lợi bất chính hơn 3,2 tỷ đồng để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương cách ly y tế với 5 chuyến bay khác.

Bị cáo Lê Thị Phượng, cựu chuyên viên Phòng Khoa giáo Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương bị cáo buộc lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, thỏa thuận nhận hối lộ 650 triệu đồng để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Hải Dương ban hành 2 công văn chấp thuận cách ly y tế cho Công ty Sora và Công ty Biển Bạc.

Tại Quảng Nam, các bị cáo Nguyễn Văn Văn, cựu Phó Giám đốc Sở Y tế và Lê Ngọc Tường, cựu Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng bị cáo buộc trục lợi rồi thực hiện theo đề nghị của Nguyễn Thị Thanh Hằng trong việc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Quảng Nam ban hành chủ trương chấp thuận tiếp nhận công dân về cách ly y tế tại Quảng Nam cho Công ty Blue Sky của Hằng.

Các bị cáo khác trong vụ có hành vi đưa/nhận hối lộ để được cấp phép các "chuyến bay giải cứu", chuyến bay combo…

Với cựu cán bộ công an Nguyễn Xuân Thông, cơ quan tố tụng xác định vị này quen biết Trần Minh Tuấn (đã bị phạt tù trong giai đoạn 1 vụ án) và từ năm 2021, hai người thường trao đổi với nhau về việc Tuấn thực hiện các "chuyến bay giải cứu".

Bị cáo Nguyễn Xuân Thông, cựu cán bộ Bộ Công an.

Từ tháng 6/2022, Tuấn bắt đầu bị điều tra nên nhờ Nguyễn Xuân Thông "giúp đỡ". Do vậy, khi cơ quan an ninh điều tra triệu tập Tuấn, Thông gọi điện tới điều tra viên, giới thiệu bản thân công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, đề nghị cho Tuấn được lùi thời gian làm việc.

Trong tháng 7/2022, Nguyễn Xuân Thông còn gặp Tuấn tại một quán ăn gần trụ sở Bộ Công an. Khi đó, Tuấn cho biết đã nhận hơn 10 tỷ đồng của Phạm Bích Hằng, Giám đốc Công ty Du lịch quốc tế để đi đưa hối lộ cho các cá nhân có thẩm quyền và chi phí trong việc xin thủ tục tổ chức chuyến bay cho một số doanh nghiệp của Hằng.

Bị cáo Thông đã trao đổi, thảo luận và thống nhất hướng dẫn Tuấn không được khai với cơ quan điều tra về số tiền Tuấn đã nhận của Hằng để đi đưa hối lộ, cần khai gian đối rằng số tiền này Tuấn đã trả lại hết cho Hằng bằng tiền mặt; những nội dung khác thì: "Cứ khai không biết để về suy nghĩ, trả lời sau".

Do có hướng dẫn của Nguyễn Minh Thông, Trần Minh Tuấn khai báo gian dối, gây khó khăn có công tác điều tra, cản trở việc làm rõ bản chất vụ án. Dù Tuấn bỏ trốn, anh ta vẫn bị bắt và đưa ra tòa với cáo buộc "Đưa hối lộ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do vậy, Nguyễn Xuân Thông bị cho đã che giấu hành vi phạm tội của Trần Minh Tuấn, cần bị xử lý nghiêm.

Táo tợn vào trụ sở xã trộm xe máy

Chiều 27/12, tại UBND xã An Hiệp (huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) đã xảy ra một vụ trộm xe máy táo tợn.

Hai đối tượng ngang nhiên vào trụ sở UBND xã An Hiệp lấy trộm xe máy. Nguồn: CAND

Camera an ninh của đơn vị ghi lại, vào lúc 14h09 cùng ngày, có hai thanh niên đi trên một xe máy vào trụ sở UBND xã An Hiệp. Sau đó, một đối tượng lấy trộm xe Honda Wave 125i biển kiểm soát 83G1-096.53 của một người dân dựng trong sân rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Đối tượng còn lại điều khiển xe gắn máy biển kiểm soát 94FA-9276 nhanh chóng rời trụ sở UBND xã An Hiệp theo Quốc lộ 1 xuôi về hướng TP.Sóc Trăng.

Hiện cơ quan công an đang truy tìm các đối tượng trộm xe.

Cựu chuyên viên Văn phòng Chủ tịch nước đã hứa gì với 2 ông Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân?

Như Dân Việt đã đưa tin, 2 cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân đã bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình truy tố. Ông Nhưỡng bị truy tố 2 tội là "Cưỡng đoạt tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Ông Lê Thanh Vân bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Trong vụ án mà cơ quan tố tụng tỉnh Thái Bình điều tra, cơ quan điều tra nhận thấy 2 bị can nêu trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp việc phê duyệt dự án khu dân cư dịch vụ phía Bắc kênh làm mát Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh để hưởng lợi.

Cụ thể, năm 2011, Công ty TNHH dịch vụ vận tải Hạ Long (Công ty Hạ Long) do ông Nguyễn Công Hoan (SN 1960, TP.Hạ Long, Quảng Ninh, làm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật) làm thủ tục trình UBND tỉnh Quảng Ninh, xin đầu tư dự án khu dân cư dịch vụ phía Bắc kênh làm mát Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh (phường Hà Khánh, TP.Hạ Long, gọi tắt là Dự án 36ha).

Ngày 13/12/2011, UBND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định phê duyệt Dự án 36ha, đồng ý cho Công ty Hạ Long làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư dự án là hơn 374 tỷ đồng.

Để ông Lưu Bình Nhưỡng có động lực giúp, cựu chuyên viên Văn phòng Chủ tịch nước đã đề nghị ông Nhưỡng làm thủ tục đứng tên 1 lô đất ở TP.Hà Nội. Ông Nhưỡng sau đó đã cho con trai đứng tên lô đất này. Ảnh: Quốc hội



Sau khi dự án được phê duyệt, từ năm 2011 đến năm 2016, Công ty Hạ Long chỉ thực hiện được một phần dự án, do chậm tiến độ nên ngày 16/2/2017 UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư đối với Dự án 36ha.

Do muốn tiếp tục được thực hiện dự án, và Vũ Thị Kim Oanh (vợ ông Hoan) đã tìm người để nhờ tác động với cơ quan có thẩm quyền, xin tiếp tục thực hiện dự án.

Khoảng đầu tháng 7/2019, bà Oanh gặp và nhờ Vũ Huy Quang (SN 1979, Gia Lâm, TP.Hà Nội) nhờ người để xin được tiếp tục dự án. Quang đã đến gặp, nhờ Vũ Thanh Toàn (SN 1965, Gia Lâm TP.Hà Nội) nhờ tìm người tác động.

Toàn đồng ý, đã đến gặp và nhờ bị can Nguyễn Văn Vương (thời điểm đó là chuyên viên Vụ Pháp luật – Văn phòng Chủ tịch nước) nhờ người tác động, xin cho dự án được tiếp tục thực hiện. Vương đồng ý giúp. Toàn, Quang sau đó đã đưa ông Hoan đến gặp Vương, ông Hoan đã nhờ Vương giúp đỡ.

"Vương yêu cầu Công ty Hạ Long đưa cho Vương 7 tỷ đồng và đưa trước 4 tỷ đồng để Vương đi lại, quan hệ tác động. Ông Hoan đồng ý, sau đó đã 2 lần đưa cho Toàn tổng số tiền 7 tỷ đồng. Toàn đã đưa cho Vương 3,3 tỷ đồng, giữ lại 3,7 tỷ đồng" – cơ quan truy tố nêu.

Nhận tiền xong, Vương bảo Toàn hướng dẫn Công ty Hạ Long làm đơn kiến nghị, đơn kêu cứu khẩn cấp gửi Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Ninh và gửi ông Nhưỡng (lúc đó là Đại biểu Quốc hội khoá XIV, Phó Trưởng ban Dân nguyện Uỷ ban Thường vụ Quốc hội).

Công ty Hạ Long sau đó đã làm đơn, gửi Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Ninh. Riêng đơn gửi cho ông Nhưỡng thì Toàn đưa cho Vương. Sau khi nhận đơn, Vương đã đến gặp ông Nhưỡng tại cơ quan nhờ can thiệp để UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận cho Công ty Hạ Long được tiếp tục thực hiện Dự án 36ha.

Cáo trạng nêu rõ, khi bị can Nhưỡng chuyển đơn của Công ty Hạ Long đến UBND tỉnh Quảng Ninh thì Vương yêu cầu Công ty Hạ Long phải trích 10% đất Dự án 36ha cho Vương. Ông Hoan nhất trí trước yêu cầu này.

Quá trình nhờ can thiệp, Vương đã nói sẽ cho ông Nhưỡng 1 lô đất diện tích 491,5m2 ở xã Vân Nội (Đông Anh, TP.Hà Nội), hứa sẽ cho 1.000m2 ở Dự án 36ha.

Ông Lê Thanh Vân bị cáo buộc cũng lấy tư cách Đại biểu Quốc hội ký các văn bản kiến nghị các đơn vị liên quan trong Dự án 36ha. Ảnh: Quốc hội

Để bị can Nhưỡng có động lực, Vương đã đề nghị ông Nhưỡng làm thủ tục đứng tên sở hữu 1 lô đất có diện tích như trên ở xã Vân Nội và được ông Nhưỡng đồng ý. Khi Vương hoàn thành thủ trục trích lục khu đất, ông Nhưỡng đã chuyển cho Vương căn cước công dân của con gái ông Nhưỡng để làm thủ tục cho cháu đứng tên lô đất.

Thực hiện theo thoả thuận với Vương, ngày 18/7/2019 và ngày 11/9/2019 bị can Nhưỡng đã lấy tư cách là Đại biểu Quốc hội, ký 2 văn bản kiến nghị đến Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị cho Công ty Hạ Long được tiếp tục thực hiện Dự án 36ha. Tiếp nhận đơn và kiến nghị của bị can Nhưỡng, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có 2 văn bản trả lời không đồng ý cho Công ty Hạ Long tiếp tục đầu tư dự án.

"Thấy việc can thiệp của mình chưa đạt kết quả, để tiếp tục tạo sức ép đến các cấp có thẩm quyền, bị can Nhưỡng đã giới thiệu Vương gặp bị can Lê Thanh Vân (thời điểm đó là Đại biểu Quốc hội khoá XIV) nhờ can thiệp. Bị can Vân đồng ý và nói làm đơn đề nghị gửi cho bị can Vân" – Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình nêu trong cáo trạng.

Từ ngày 10/6/2020 đến ngày 8/12/2020, bị can Vân lấy tư cách là Đại biểu Quốc hội đã ký 4 văn bản, kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Thường trực và Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Ninh cho Công ty Hạ Long tiếp tục thực hiện Dự án 36ha.

Quá trình nhờ can thiệp, Vương đã nói sẽ cho bị can Vân 1 lô đất diện tích hơn 400m2 ở xã Vân Nội, hứa sẽ cho 1.000m2 ở Dự án 36ha.

Để bị can Vân có động lực, Vương đã bảo bị can Vân làm thủ tục đứng tên sở hữu lô đất hơn 400m2 ở xã Vân Nội, ông Vân đồng ý. Mảnh đất này ông Vân cho con trai làm thủ tục đứng tên.

Theo cơ quan truy tố, về diện tích đất Vương hứa cho bị can Nhưỡng và Vân mỗi người 1.000m2, nếu Công ty Hạ Long được thực hiện Dự án 36ha Vương sẽ được hưởng 10% đất của dự án là 15.349,78m2, Vương hứa cho ông Nhưỡng và ông Vân mỗi người 1.0002, còn lại Vương sẽ được hưởng hơn 13.000m2.

Theo bảng giá đất do UBND TP.Hạ Long quy định khu vực đất quy hoạch làm Dự án 36ha, trị giá 1,95 triệu đồng/m2.

Đối chiếu với bảng giá đất thì giá diện tích 1.000m2 mà Vương hứa biếu 2 bị can Nhưỡng, Vân thì mỗi người sẽ được hưởng 1,95 tỷ đồng và trị giá diện tích đất hơn 13.000m2 Vương sẽ được hưởng là hơn 26 tỷ đồng.