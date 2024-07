Thứ trưởng Bộ Công an thông tin về quy định trừ điểm giấy phép lái xe và cấm tuyệt đối nồng độ cồn

Sáng 22/7, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

Quang cảnh cuộc họp báo. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Trừ hết điểm sẽ phải thi lại giấy phép lái xe

Giới thiệu những điểm mới trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã và đang tham mưu cho Chính phủ xây dựng nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trong đó có quy định cụ thể hành vi vi phạm hành chính bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Dự kiến với các hành vi đã bị trừ điểm sẽ không quy định tước giấy phép lái xe. Sau khi có nghị định của Chính phủ, Bộ Công an đang chuẩn bị và sẽ ban hành thông tư quy định cụ thể về kiểm tra lại kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ với các trường hợp bị trừ hết điểm.

"Khi bị trừ hết điểm sẽ có quy định phải học và kiểm tra lại kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ với người vi phạm. Khi đủ điều kiện mới cấp lại điểm trong giấy phép lái xe", Thứ trưởng Bộ Công an cho hay.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Để thuận tiện cho việc trừ điểm, cải cách thủ tục hành chính, tránh gây nhầm lẫn, phiền hà trong việc trừ điểm với người dân vi phạm, Bộ Công an sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu về vi phạm, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Hiện có 85% các quyết định xử lý vi phạm hành chính do thẩm quyền của Bộ Công an nên cơ sở được tích hợp đầy đủ từ trước đến nay nên có thể kết nối liên thông, chia sẻ, xác định việc vi phạm của người dân cụ thể vào từng thời điểm. Đồng thời, rất dễ dàng trong việc truy xuất, xử phạt tiếp theo.

Ông Lê Quốc Hùng cho biết, từ 1/1/2025, khi luật, nghị định, thông tư có hiệu lực thì việc trừ điểm hoàn toàn tự động và được kết nối với VNeID và Cổng dịch vụ công quốc gia để thông báo cho người được trừ điểm biết các hành vi vi phạm bị trừ bao nhiêu điểm, số điểm còn lại bao nhiêu.

"Việc này sẽ rất thuận tiện và việc theo dõi, quản lý trừ điểm sẽ được thực hiện trên cơ sở dữ liệu vi phạm hành chính về trật tự giao thông. Tất cả đều kết nối liên thông, tự động, không có sự can thiệp trái pháp luật của con người", ông Hùng nói.

Cấm tuyệt đối nồng độ cồn nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông

Về quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe, ông Lê Quốc Hùng cho biết, khi dự thảo luật đưa ra đã nhận rất nhiều ý kiến. Đa số đồng thuận, nhưng cũng có một số ý kiến băn khoăn quy định nồng độ cồn bằng 0 khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Theo ông Hùng, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 cũng đã quy định ngưỡng lái xe ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức 0. Đối với người lái xe máy thì chấp nhận trong máu và hơi thở có nồng độ cồn nhưng quy định rõ ngưỡng không vượt quá 50 miligram/100 mililit máu hoặc 0,25 miligram/1 lít khí thở.

Tuy nhiên Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định nồng độ cồn bằng 0. Điều xuất phát từ Chỉ thị 23 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tiến tới xây dựng văn hóa trong giao thông đã điều khiển phương tiện thì không uống rượu bia.

"Quy định nồng độ cồn trong máu và hơi thở khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông bằng 0 nhằm thiết lập văn hóa về giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra. Bởi, tính chung tỉ lệ về tai nạn giao thông trong thời gian qua thì người điều khiển có nồng độ cồn trong máu và hơi thở gây tai nạn giao thông chiếm tỉ lệ rất cao trong tổng số các vụ tai nạn giao thông xảy ra", ông Hùng nói.