Ông Lê Thanh Vân bật loa ngoài điện thoại "chứng minh" đã gọi can thiệp tới Bí thư Tỉnh uỷ

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình cáo buộc, 2 ông Lưu Bình Nhưỡng (cựu Phó Trưởng ban Dân nguyện Uỷ ban Thường vụ Quốc hội), Lê Thanh Vân (cựu Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội, cựu đại biểu Quốc hội) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp dự án thăm dò khoáng sản đất, đá làm vật liệu san lấp mặt bằng tại đồi Bắc Sơn (thôn Tây Sơn, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) để hưởng lợi.

Thông tin này được cơ quan truy tố nêu trong cáo trạng truy tố 2 ông này và 3 bị can khác.

Cụ thể, năm 2020, UBND tỉnh Quảng Ninh có dự án cho phép doanh nghiệp thăm dò khoáng sản đất, đá làm vật liệu san lấp mặt bằng tại đồi Bắc Sơn.

Khi biết thông tin trên, anh Nguyễn Đức Sinh ( Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sinh, trụ sở tại quận Kiến An, TP.Hải Phòng) cùng một số người làm thủ tục xin cấp phép thực hiện dự án.

Để thuận lợi xin cấp phép, anh Sinh đã góp vốn chung với anh Trần Sỹ Thanh (SN 1967, Cầu Giấy, TP.Hà Nội); chị Nguyễn Mai Chi (SN 1975), Trần Thị Nhinh (SN 1975), cùng trú TP.Hạ Long, Quảng Ninh, mở chi nhánh của công ty tại tỉnh Quảng Ninh. Chi nhánh cho anh Trần Sỹ Thanh làm giám đốc, đăng ký lần đầu ngày 4/3/2021.

Thời điểm vụ việc xảy ra, ông Lưu Bình Nhưỡng đang là Phó trưởng Ban Dân nguyện Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ông này đã giới thiệu doanh nghiệp đến gặp, "nhờ bị can Vân để cùng can thiệp, gây áp lực". Ảnh: Quốc hội

Cáo trạng thể hiện, tháng 7/2020, Công ty cổ phần Trường Sinh gửi tờ trình đến UBND thị xã Đông Triều xin cấp phép thăm dò, khai thác dự án đồi Bắc Sơn. Quá trình xin cấp phép, công ty đã 3 lần gửi văn bản đề nghị đến UBND tỉnh Quảng Ninh nhưng đến tháng 7/2023 vẫn chưa có kết quả.

Do muốn có được giấy phép đầu tư nên anh Sinh, anh Thanh đã đến gặp ông Nhưỡng nhờ can thiệp, tác động đến lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh để được sớm cấp phép.

Ông Nhưỡng thời điểm này là Phó trưởng Ban Dân nguyện Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ông Nhưỡng đồng ý, "giới thiệu anh Thanh, anh Sinh đến gặp, nhờ ông Lê Thanh Vân (thời điểm đó là đại biểu Quốc hội Khoá XV) để cùng can thiệp, gây áp lực".

"Bị can Vân đồng ý, đã gọi điện cho ông Nguyễn Xuân Ký (Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh tại thời điểm đó), bị can Nhưỡng gọi điện cho ông Vũ Văn Diện (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tại thời điểm đó) can thiệp để Công ty cổ phần Trường Sinh được sớm cấp phép khai thác mỏ đất.

Để mọi người biết việc đã can thiệp, khi gọi điện thoại cho ông Ký can thiệp, bị can Vân đã bật loa ngoài để bị can Nhưỡng, anh Thanh và anh Sinh cùng nghe" – Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình nêu rõ trong cáo trạng.

Cơ quan truy tố nêu, khi gọi điện thoại cho ông Nguyễn Xuân Ký can thiệp, bị can Lê Thanh Vân đã bật loa ngoài để bị can Nhưỡng, anh Thanh và anh Sinh cùng nghe. Ảnh: Quốc hội

Đến ngày 17/10/2023, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt, cấp phép cho Công ty cổ phần Trường sinh được thăm dò, khai thác mỏ đất. Cơ quan truy tố cho rằng, quá trình thực hiện việc can thiệp để Công ty cổ phần Trường Sinh sớm được cấp phép thăm dò, khai thác mỏ đất, các bị can Nhưỡng, Vân trong thời gian từ tháng 7/2023 đến tháng 11/2023 đã nhiều lần nhận tiền của anh Thanh và anh Sinh.

Trong đó ông Nhưỡng nhận 6 lần, với tổng số tiền 210 triệu đồng; ông Vân nhận 2 lần với tổng số 60 triệu đồng. Ngày 17/4/2024, bị can Nhưỡng đã viết đơn xin nộp lại số tiền 180 triệu đồng trong số tiền bị can đã hưởng lợi bất chính ở vụ việc này.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2023, các bị can Phạm Minh Cường (SN 1986, thường gọi là Cường "quắt", là đối tượng hình sự, trú huyện Thái Thụy, Thái Bình, bị truy tố tội "Cưỡng đoạt tài sản"), Vũ Đăng Phương (SN 1982, Thái Thuỵ, Thái Bình, lao động tự do, bị truy tố về tội "Cưỡng đoạt tài sản"), Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân, Nguyễn Văn Vương đã có các hành vi cưỡng đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, xảy ra tại các tỉnh Thái Bình, Quảng Ninh, TP.Hải Phòng và TP.Hà Nội.

Quá trình điều tra ông Lưu Bình Nhưỡng và ông Lê Thanh Vân đã khai nhận hành vi như diễn biến các vụ án đã nêu, nhưng không thừa nhận hành vi can thiệp đến các cơ quan có thẩm quyền là để hưởng lợi.

Ông Nhưỡng không thừa nhận đồng phạm với Cường "quắt" tội "Cưỡng đoạt tài sản". Liên quan việc lãnh đạo doanh nghiệp là Công ty cổ phần tập đoàn Mạnh Đức cùng 2 người khác đưa 300.000USD cho ông Nhưỡng, ông Nhưỡng nói họ tự nguyện, ông không đòi.

Tuy nhiên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ các lời khai của các bị cáo và những người liên quan, có đủ cơ sở xác định hành vi của ông Nhưỡng, ông Vân đã thực hiện các hành vi phạm tội.

"Việc các bị can Nhưỡng và Vân quanh co, không nhận tội là nhằm trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật" – cơ quan truy tố nêu quan điểm.

Cơ quan truy tố cũng cho biết, qua khám xét nơi làm việc của ông Nhưỡng, phát hiện có 586 đơn, thư của tổ chức, cá nhân gửi đến qua đường bưu điện của nhiều năm nhưng ông Nhưỡng chưa kiểm tra, xử lý, cơ quan điều tra đã bàn giao cho Ban Dân nguyện, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền.