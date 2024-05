Thứ trưởng Bộ Công an: Loại bỏ hoàn toàn các điều kiện để tội phạm lợi dụng phạm tội, vi phạm pháp luật

Ngày 8/5/2024, được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Thời báo ngân hàng, Vụ Thanh toán và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức sự kiện Ngày Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024.

Bà Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Tiên phong triển khai hiệu quả các nhiệm vụ tại Đề án 06/QĐ-TTg

Phát biểu khai mạc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết, ngành Ngân hàng đã nỗ lực không ngừng và phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan trong công cuộc chuyển đổi số và đã đạt được nhiều thành quả trên các trụ cột quan trọng: chuyển đổi nhận thức, hoàn thiện thể chế, nâng cấp hạ tầng, ứng dụng khai thác dữ liệu và phát triển các mô hình ngân hàng số; cùng với công tác đảm bảo an ninh, an toàn;...

Những kết quả này đã được minh chứng qua nhiều chỉ tiêu đã đạt, vượt hoặc tiệm cận mục tiêu đề ra đến năm 2025 tại các Chương trình, Kế hoạch, Đề án về chuyển đổi số. Đến nay, hơn 87% người trưởng thành đã có tài khoản thanh toán tại ngân hàng và nhiều ngân hàng đã có trên 95% số lượng giao dịch được xử lý trên kênh số. Tăng trưởng về số lượng giao dịch thanh toán qua di động (Mobile) và QR code bình quân qua các năm từ 2017 – 2023 đạt trên 100%/năm.

Hạ tầng công nghệ ngân hàng thường xuyên được đầu tư nâng cấp, phát triển, đảm bảo hoạt động liên tục, thông suốt, an toàn; hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng xử lý bình quân 830 nghìn tỷ VNĐ/ngày (tương đương 40 tỷ USD), hệ thống chuyển mạch tài chính & bù trừ điện tử xử lý bình quân 20-25 triệu giao dịch/ngày.

Các công nghệ số mới, thành tựu của cuộc CMCN 4.0 cũng được ứng dụng mạnh mẽ để phục vụ nhu cầu phát triển sản phẩm, dịch vụ mới và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của người dân, doanh nghiệp. Việt Nam đã hoàn thành kết nối thanh toán xuyên biên giới qua mã QR với Thái Lan, Campuchia và đang triển khai với Lào, dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng ra các nước trong và ngoài khu vực Asean.

Ngoài ra, ngành Ngân hàng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong công tác phòng chống tội phạm và đặc biệt là đã tiên phong triển khai hiệu quả các nhiệm vụ tại Đề án 06/QĐ-TTg ứng dụng dữ liệu dân cư để phục vụ việc làm sạch dữ liệu, định danh/xác thực chính xác thông tin khách hàng, hỗ trợ hoạt động cho vay tiêu dùng trên kênh điện tử, bảo lãnh điện tử cũng như góp phần đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng thăm gian hàng SHB.

Về phía các ngân hàng thương mại, trong phiên sáng của sự kiện, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB, ông Đỗ Quang Vinh đã trực tiếp giới thiệu tổng quan về quá trình chuyển đổi số của Ngân hàng, một số thành quả đạt được về số hóa thời gian qua cũng như chiến lược chuyển đổi thời gian tới cho Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và một số Bộ, Ngành trong khuôn khổ chương trình VIP tour.

Đặc biệt, lãnh đạo SHB đã giới thiệu "Dịch vụ thu hộ qua tài khoản định danh SLINK" – một trong hai giải pháp được vinh danh tại Lễ trao giải Digital CX Awards 2024, cùng với sản phẩm "Hệ thống phê duyệt tín dụng tự động ACAS".

Sản phẩm "Dịch vụ thu hộ qua tài khoản định danh SLINK" của SHB được đánh giá cao nhờ khả năng quản lý dòng tiền vượt trội dành cho các khách hàng doanh nghiệp, đảm bảo ba yếu tố linh hoạt, nhanh chóng, hiệu quả, qua đó giúp mang lại giải pháp quản lý kinh doanh tối ưu hơn so với phương thức truyền thống hiện nay.

Các giao dịch chuyển tới tài khoản thanh toán của doanh nghiệp thông qua tài khoản định danh SLINK sẽ được phân loại và hệ thống hóa, xử lý nhanh chóng tự động. Khách hàng doanh nghiệp có thể chủ động định danh các điểm kinh doanh theo từng tài khoản; nhận doanh thu từ các điểm kinh doanh về tài khoản thanh toán của doanh nghiệp theo thời gian thực (real time); thuận tiện quản lý dòng tiền/doanh thu của từng điểm kinh doanh qua Internet Banking; hỗ trợ từng điểm kinh doanh dễ dàng truy vấn và quản lý được doanh thu thực tế…

Về phía BIDV, Trần Long, Phó Tổng Giám đốc BIDV nhấn mạnh, Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" là "đòn bẩy" quan trọng thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động chuyển đổi số của nền kinh tế, trong đó có hoạt động ngân hàng.

"Với 70.000 doanh nghiệp công nghệ thông tin đang cung cấp dịch vụ chuyển đổi số, 18.000 doanh nghiệp cung cấp phần mềm tại Việt Nam hợp tác với bên thứ ba mang đến tiềm năng phủ sóng mạnh mẽ dịch vụ ngân hàng trên các kênh số… Có thể thấy, tiềm năng phát triển ngân hàng mở tại Việt Nam là vô cùng lớn", Phó Tổng Giám đốc BIDV khẳng định.

Lãnh đạo BIDV tham luận tại sự kiện

Với vị thế là ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất Việt Nam, ông Trần Long cho biết, BIDV đã xác định "Công nghệ và chuyển đổi số" là một trong 3 trụ cột chính trong chiến lược hoạt động. Trong thời gian qua, BIDV đã đầu tư nguồn lực rất lớn cho hoạt động chuyển đổi số và liên tục ra mắt các giải pháp tài chính sáng tạo mới, trong đó có những kết quả trong hoạt động ngân hàng mở mà BIDV đã và đang mang đến cho khách hàng trên nền tảng Open API.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng thăm gian hàng TPBank.

Tại sự kiện, ông Đinh Văn Chiến, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) chia sẻ, với số lượng giao dịch khoảng 1,5 triệu tỷ đồng thì chỉ cần một dấu hiệu "nằm ngang" sẽ gây thiệt hại đến hàng ngàn khách hàng, hàng ngàn tỷ đồng. Chính vì vậy, TPBank luôn ưu tiên nghiên cứu các giải pháp ngăn ngừa rủi ro cho khách hàng cũng như bảo vệ ngân hàng; thu thập hàng ngàn tỷ dữ liệu từ các nguồn dữ liệu cấu trúc, phi cấu trúc để phân tích đủ, phân tích đúng kết hợp cùng các mô hình phân tích của AI.

Theo đó, TPBank đã đưa ra hàng loạt giải pháp ưu Việt có hiệu suất cao, áp dụng liên tục trong hệ thống và từ đó hàng chục AKBot nhận thông tin 24/7, đưa cảnh bảo và ngăn chặn các giao dịch bất thường trên tài khoản.

Không dừng lại ở đó, ngân hàng luôn cập nhật định kỳ các giải pháp để tăng tính chính xác, ngăn chặn liên tục các hành vi gian lận hoặc có dấu hiệu bất thường.

Ví dụ, với khách hàng có tài khoản thanh toán trên ứng dụng TPBank, trong lúc khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán, hệ thống dữ liệu của TPBank cũng đang thực hiện phân tích hàng nghìn dữ liệu khác nhau để đảm bảo rằng mọi tài khoản được kiểm tra kỹ lưỡng bằng công nghệ, quy trình và con người.

Từ năm 2016, TPBank đã thu thập được kho dữ liệu sinh trắc học của hơn 5 triệu khách hàng, giúp cho khách hàng thuận tiện hơn trong giao dịch; hỗ trợ ngân hàng nhận diện các đối tượng giả mạo. Điển hình, TPBank đã phát hiện một đối tượng sử dụng 54 giấy tờ giả mạo khác nhau để thực hiện giao dịch trên các kênh khác nhau. Đây cũng là tiền đề quan trọng giúp TPBank thực hiện đầy đủ quy định của NHNN từ 1/7/2024.

Loại bỏ hoàn toàn các điều kiện để tội phạm lợi dụng phạm tội, vi phạm pháp luật

Phát biểu tại Hội nghị chuyển đối số ngành ngân hàng diễn ra sáng 8/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định lực lượng Công an sẵn sàng cùng với ngân hàng trong công tác chuyển đổi số để tạo điều kiện tốt nhất phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ông Ngọc cho biết, lãnh đạo ngành Ngân hàng đã chủ động phối hợp Bộ Công an, xây dựng và ký kết Kế hoạch phối hợp số 01/KHPH-BCA-NHNN để ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, với 11 nhiệm vụ trọng tâm và 35 nhiệm vụ cụ thể. Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, các mục tiêu cơ bản của Kế hoạch đã triển khai theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Công an,NHNN và đạt được những kết quả hết sức quan trọng.

Đó là, về nhận thức và hành động trong việc ứng dụng Đền án 06 phục vụ chuyển đổi số ngành ngân hàng luôn thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt, sáng tạo, thống nhất từ trên xuống dưới.

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an

Về pháp lý, NHNN đã chủ động bám sát các quy định mới mà Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an đã và sẽ ban hành để đảm bảo đều được đồng bộ nội dung với pháp luật ngành ngân hàng như: Luật Các tố chức tín dụng, Luật phòng chống rửa tiền, các thông tư, quyết định của Thống đốc NHNN... và lấy dữ liệu dân cư, căn cước, định danh và xác thực điện tử là nền tảng, dữ liệu "gốc" phục vụ xác minh danh tính, xác thực người dùng và phát triển đa tiện ích số cho người dân, doanh nghiệp.

Theo Thứ trưởng Bộ Công An, hiện đã thực hiện xác thực, làm sạch 49 triệu dữ liệu của Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam, 3,5 triệu dữ liệu của các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán, ví điện tử và đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai làm sạch với số dữ liệu còn lại.

Đồng thời, phối hợp triển khai xác minh những tài khoản nghi ngờ giả mạo phục vụ công tác quản lý nhà nước, phòng chống rửa tiền, phòng chống tội phạm, xây dựng lòng tin của người dân.

Bên cạnh đó, ngành ngân hàng đã ứng dụng giải pháp xác thực thẻ căn cước công dân gắn chip sớm, nhanh và phổ cập nhất (với việc sử dụng các thiết bị đọc xác thực tại các quầy giao dịch, xác thực trên thông tin qua đọc NFC giải mã các thông tin lưu trữ trong chip của thẻ Căn cước công dân thay thế công nghệ cũ truyền thống trước đây tiềm ẩn nhiều rủi ro khi người dân mở tài khoản).

Đến nay, đã sử dụng và đưa vào nghiệp vụ lõi để định danh một cách an toàn, hiệu quả với 1,5 triệu lượt sử dụng dịch vụ. Trung bình mỗi tháng từ 300 - 500 nghìn lượt (tăng trưởng 30% hàng tháng). Chất lượng và trải nghiệm dịch vụ đã đọc và xác thực thành công với các thiết bị đầu đọc chưa đến 2 giây và trên điện thoại từ 3 - 5 giây.

"Với giải pháp này, tôi tin tưởng rằng sẽ từng bước thay thế hoàn toàn các giải pháp truyền thống như trước đây và loại bỏ hoàn toàn các điều kiện để tội phạm lợi dụng phạm tội, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ", Thứ trưởng Bộ Công an chia sẻ.

Bộ Công an đã xây dựng Hệ thống định danh và xác thực điện tử (VNeID) cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, người nước ngoài và đang tập trung hoàn thiện các vấn đề về pháp lý, hạ tầng, an ninh an toàn bảo mật để cung cấp dịch vụ xác thực, các tiện ích thông minh cho các bộ, ngành, địa phương.

Với ứng dụng VNeID cho phép xác thực công dân trên môi trường số một cách an toàn, trong đó ngành ngân hàng là một lĩnh vực mà người dân sẽ được thụ hưởng nhiều tiện ích nhất trên VNeID, theo Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc.