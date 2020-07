Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng có dấu hiệu tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, khi Bộ phận quản lý vốn nhà nước tại Tổng Công ty Sabeco trình công văn về việc đề nghị Bộ Công Thương giải thích về cơ sở pháp lý của việc thoái vốn và ý kiến về việc phê duyệt kết quả đấu giá do tại công văn số 7009/BCT-CNN không nêu các nội dung này, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo cụ thể của Bộ Công Thương về việc phê duyệt đấu giá, ông Cao Quốc Hưng đã căn cứ vào tham mưu của bị can Phan Chí Dũng (lúc đó là Vụ trưởng vụ công nghiệp nhẹ) ký công văn số 8060/BCT-CNN ngày 30/8/2016, trả lời tổng công ty Sabeco.



Thứ trưởng Cao Quốc Hưng (ảnh IT).

Nội dung công văn có nêu, việc thực hiện đấu giá công khai giữa các cổ đông sáng lập của Sabeco Pearl là phù hợp và đề nghị của bộ phận quản lý vốn Nhà nước có ý kiến với hội đồng quản trị thực hiện các quy định của pháp luật để phê duyệt kết quả đấu giá theo thẩm quyền, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, trong đó có cổ đông Nhà nước...

Từ đó, Tổng công ty Sabeco có căn cứ phê duyệt kết quả đấu giá và hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, hành vi của ông Cao Quốc Hưng có dấu hiệu của tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Căn cứ kết quả điều tra vụ án đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương, bà Hồ Thị Kim Thoa (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) và Phan Chí Dũng chịu trách nhiệm chính và xuyên suốt những sai phạm trong việc chấp thuận cho Tổng công ty Sabeco hợp tác thành lập pháp nhân mới và chấp thuận giá khởi điểm để thoái 26% vốn góp của công ty Sabeco tại Công ty Sabeco Pearl.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, nội dung văn bản do ông Cao Quốc Hưng ký chỉ là cho ý kiến về trình tự, thủ tục thoái vốn, không xem xét đến giá trị cổ phần để đấu giá đã được bị can Vũ Huy Hoàng, Hồ Thị Kim Thoa phê duyệt từ trước.

Trước khi ký văn bản, ông Cao Quốc Hưng đã chỉ đạo Vụ Pháp chế, Vụ Công nghiệp nhẹ có báo cáo tham mưu chi tiết về căn cứ pháp lý thực hiện việc thoái vốn tại công ty Sabeco Pearl không trái với quy định của pháp luật và trước khi ký văn bản đã báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Bộ Công Thương.

Ông Cao Quốc Hưng được phân công phụ trách Tổng công ty Sabeco thay bà Hồ Thị Kim Thoa từ ngày 1/8/2016. Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thấy chưa đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Cao Quốc Hưng về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, cần kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm khắc về mặt kỷ luật Đảng, chính quyền.

Ông Cao Quốc Hưng là diện cán bộ đảng viên do Ban Bí thư quản lý, do đó việc xem xét kỷ luật Đảng là do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành. Nếu như vi phạm chỉ phải kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở xuống thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ quyết định, còn cần mức kỷ luật cao hơn cảnh cáo thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình Ban Bí thư xem xét, quyết định. Về kỷ luật hành chính đối diện cán bộ là Thứ trưởng, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định.