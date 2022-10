Khách quốc tế ấn tượng với sự hồi phục của du lịch Việt Nam Ảnh: Hoàng Quỳnh

Du lịch Việt Nam: Hồi phục mạnh mẽ

Tỉnh trưởng tỉnh Gangwon (Hàn Quốc) Kim Jin-Tae cùng đoàn đại biểu tham dự Đại hội đồng Diễn đàn Du lịch Liên khu vực Đông Á (EATOF) lần thứ 17 cho biết, đây là lần đầu tiên tôi đến Quảng Ninh và rất ấn tượng với cảnh đẹp nơi đây. Việc tổ chức thành công Diễn đàn EATOF 17 cho thấy Quảng Ninh có khả năng tổ chức các sự kiện quốc tế lớn. Tôi cũng rất ấn tượng điểm đến Việt Nam với việc nhanh chóng mở cửa sau dịch Covid-19 và phục hồi rất mạnh mẽ sau khi mở cửa đến nay.

Ông Datuk Sebastian Ting, Thứ trưởng Bộ Du lịch Bang Sarawak (Malaysia) khi thăm vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đã thốt lên: “Thật tuyệt vời, thật kinh ngạc, quá xuất sắc. Đây là lần thứ 2 tôi đến vịnh Hạ Long. Ký ức của tôi khi đến Hạ Long lần đầu đã rất đẹp rồi nhưng lần này còn đẹp hơn. Chắc chắn đây sẽ là điểm đến mà tôi sẽ đưa cả gia đình tới thăm”.

Hào hứng với chuyến thăm vịnh Hạ Long những ngày cuối tháng 10, ông Nikk Adam (Malaysia) cho biết: “Trước khi tới vịnh Hạ Long, tôi mới chỉ được nhìn thấy điểm đến nổi tiếng này trên báo chí, trên mạng internet. Khi tôi đăng những bức ảnh của mình trên vịnh Hạ Long lên mạng xã hội, rất nhiều bạn bè của tôi đã hứng thú tìm hiểu về nơi này”.

Trong khi đó, trang Laophattananews (Lào) mới đây cũng đã không tiếc lời ca ngợi ngành Du lịch Việt Nam đã phục hồi trở lại mạnh mẽ sau khi mở cửa hoàn toàn du lịch (15.3). Đánh giá của Laophattananews cho thấy, sau khi kiểm soát được tình hình và khống chế dịch bệnh Covid-19, nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam đã nhanh chóng tập trung phục hồi ngành Du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch nhằm thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Việt Nam là một trong những nước đầu tiên mở cửa đón du khách trở lại với những chính sách hết sức cởi mở: Không cách ly, không chứng nhận tiêm chủng, không test Covid-19… và ngành Du lịch của Việt Nam đã vừa thích ứng, vừa phục hồi mạnh mẽ sau hơn 2 năm dịch bệnh. Điều này có thể thấy rõ qua việc đến nay Việt Nam đón trên 90 triệu lượt khách du lịch nội địa, trên 2,35 triệu lượt khách quốc tế. Hoạt động du lịch đã sôi động trở lại cả ngày lẫn đêm ở Hà Nội, TP.HCM, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng…

Tham quan Khu đền tháp Mỹ Sơn và phố cổ Hội An nhân dịp dự Diễn đàn Du lịch Mekong 2022 (MTF), các đại biểu đến từ Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, chuyên gia của ngân hàng ADB… rất ấn tượng với việc mở cửa, phục hồi du lịch của Việt Nam và sự sẵn sàng của các điểm đến.

Đặc biệt, khi dạo bộ trên phố cổ Hội An, nhiều đại biểu cho biết rất hạnh phúc vì với nhiều người trong họ, đây là lần đầu tiên ra nước ngoài sau dịch Covid-19, lại được thanh thản đi lại ở một nơi rất an toàn, rất đẹp. Nhịp sống ở Hội An gần như đã trở lại bình thường như trước khi xuất hiện dịch Covid-19, các cửa hàng đã đông trở lại, phố cổ tấp nập khác hẳn 1 năm trước đây.

Du lịch Việt Nam: Đón hơn 2,35 triệu lượt khách quốc tế

Trước mùa cao điểm khách du lịch quốc tế đang tới gần, toàn ngành Du lịch vẫn đang tích cực xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam nhằm thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, tháng 10/2022, khách quốc tế đến Việt Nam tăng 12,1% so với tháng trước. Tính chung 10 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 2,35 triệu lượt người, gấp 18,8 lần so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm 83,7% so với cùng kỳ 2019, thời điểm chưa xảy ra dịch Covid-19.

Trong tổng số hơn 2,35 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, khách đến bằng đường hàng không chiếm 88,8% (gấp 24,9 lần so với cùng kỳ năm trước). Khách quốc tế đến bằng đường bộ chiếm gần 11,2% và bằng đường biển chiếm 0,03%. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 10 tháng của năm 2022 ước đạt 467.100 tỉ đồng (tăng 51,8% so với cùng kỳ năm trước). Doanh thu du lịch lữ hành 10 tháng năm 2022 ước đạt 19.700 tỉ đồng (gấp 3,9 lần so với cùng kỳ năm trước).

Vừa cùng đoàn công tác của Sở Du lịch TP.HCM tham dự ITB Asia 2022 tại Singapore, ông Nguyễn Ngọc Tấn, Tổng giám đốc Công ty TNHH Du lịch SACO (SACO Travel) cho biết: “Chúng tôi đánh giá rất cao cơ hội gặp gỡ và cập nhật các xu hướng du lịch trên thế giới qua các diễn đàn, hội thảo với đối tác quốc tế trong khuôn khổ Hội chợ ITB. Xu hướng du lịch trên thế giới có nhiều sự thay đổi lớn đặc biệt sau đại dịch như: Xu hướng số hóa, xu hướng du lịch MICE; yếu tố an toàn và trải nghiệm trong hoạt động du lịch được chú trọng... ITB là một diễn đàn lớn để hiểu được xu hướng du lịch quốc tế và vận dụng phù hợp vào các dịch vụ du lịch của doanh nghiệp Việt Nam”.

Một doanh nghiệp tàu du lịch trên vịnh Lan Hạ, vịnh Hạ Long cho biết: “Mục đích của doanh nghiệp chúng tôi khi tham dự ITB ngoài việc kết nối với các đối tác quốc tế còn là sứ mệnh quảng bá điểm đến độc đáo của Việt Nam cũng như giới thiệu đến các đối tác quốc tế những sản phẩm dịch vụ thật sự chất lượng mà các doanh nghiệp du lịch Việt Nam đã xây dựng.

Chúng tôi kỳ vọng giới thiệu được với các đối tác quốc tế tại hội chợ ITB dịch vụ du thuyền với những con tàu được thiết kế và đóng mới bởi doanh nghiệp Việt Nam với kỹ thuật hiện đại đẳng cấp quốc tế, cơ sở vật chất sang trọng và dịch vụ tận tâm”.