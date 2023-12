Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải bị bắt, ai sẽ là người phát ngôn của Bộ Công Thương?

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phụ trách báo chí, người phát ngôn Bộ Công Thương

Theo đó, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương sẽ được giao giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác hội nhập kinh tế quốc tế; Phụ trách công tác thông tin báo chí kiêm người phát ngôn của Bộ Công Thương.



Trao đổi nhanh với phóng viên Dân Việt, một lãnh đạo Văn phòng Bộ Công Thương xác nhận Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phân công thêm nhiệm vụ các lãnh đạo Bộ được đưa ra ngay tối ngày 21/12 và ông Nguyễn Sinh Nhật Tân được giao thêm nhiệm vụ phụ trách báo chí và người phát ngôn của Bộ Công Thương thay ông Đỗ Thắng Hải.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân được giao thêm nhiệm vụ là người phát ngôn của Bộ Công Thương, phụ trách báo chí Bộ Công Thương (Ảnh: Bộ Công Thương).

Theo đó, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân được phân công chỉ đạo công tác trong các lĩnh vực quản lý cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phòng vệ thương mại; xuất khẩu, nhập khẩu, xử lý các vấn đề liên quan đến cán cân thương mại và dịch vụ thương mại; nghiên cứu khoa học, công nghệ, an toàn thực phẩm, thương mại điện tử và kinh tế số; công nghiệp hóa chất; công nghệ thông tin, môi trường; công tác phòng, chống lụt bão; phòng chống cháy, nổ và an toàn; công tác đào tạo; dầu khí, than; quản lý thị trường; điện lực, năng lượng tái tạo; quốc phòng toàn dân và công nghiệp phục vụ quốc phòng; công tác phòng chống tội phạm; Chỉ đạo công tác trong lĩnh vực phát triển thị trường trong nước, xúc tiến thương mại, công nghiệp cơ khí, công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, luyện kim và khoáng sản.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân được giao giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác hội nhập kinh tế quốc tế; Phụ trách công tác thông tin báo chí kiêm người phát ngôn của Bộ Công Thương; trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế.

Thứ trưởng Tân được chỉ đạo các Vụ Chính sách thương mại đa biên, Cục Phòng vệ thương mại, Vụ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Cục Hóa chất, Cục Xuất nhập khẩu và các Viện, Trường thuộc Bộ, Đảng ủy Bộ, Vụ Dầu khí và Than, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ (đối với công tác liên đến thị trường châu Âu), Cục Điều tiết điện lực, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Tổng cục Quản lý thị trường...

Ông Tân thay mặt Bộ chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực hóa chất, công nghiệp than - khoáng sản, cùng Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên quản lý lĩnh vực dầu khí, điện lực.

Một thứ trưởng khác của Bộ Công Thương là bà Phan Thị Thắng được giao nhiệm vụ chỉ đạo công tác trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, tài chính, đổi mới doanh nghiệp, công thương địa phương, kinh tế tập thể, công tác văn phòng, cải cách hành chính, công nghiệp nhẹ bao gồm công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác; Phụ trách công tác bảo vệ sức khoẻ - y tế, dân số và kế hoạch hoá gia đình.

Thứ trưởng Thắng trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ (đối với công tác liên quan đến thị trường châu Mỹ), Cục Công Thương địa phương, Cục Công nghiệp (đối với công tác liên quan đến công nghiệp nhẹ bao gồm công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác), Trung tâm Y tế - Môi trường lao động công thương.

Bà Thắng sẽ thay mặt Bộ chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực dệt may, bia - rượu - nước giải khát, thuốc lá, giấy, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp nhẹ.

Thứ trưởng Thắng được giao quản lý nhà nước đối với Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp - CTCP, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp khối thương mại (Công ty Vật liệu và Xây lắp thương mại BMC, Công ty CP Xây dựng và XNK tổng hợp,...).

Cũng theo Quyết định này, ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ có lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Bộ; Chỉ đạo công tác chiến lược, quy hoạch và cân đối lớn trong phát triển ngành; công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, pháp chế, hội nhập kinh tế quốc tế; thi đua khen thưởng và kỷ luật; phụ trách ngành năng lượng; công tác quy hoạch và sử dụng tài nguyên đất trong ngành.

Bộ trưởng Công Thương đảm nhiệm việc trực tiếp chỉ đạo các Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ; Văn phòng Ban cán sự Đảng; chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực dầu khí, điện lực.