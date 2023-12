TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải bị bắt; xét xử vụ cháy chung cư Carina

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải bị bắt

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/12, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đỗ Thắng Hải về tội "Nhận hối lộ".

Biện pháp tố tụng với ông Hải được đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan liên quan.

Ông Hải là Thứ trưởng, người phát ngôn của Bộ Công Thương. Ông thường trả lời các vấn đề nóng của ngành tại họp báo Chính phủ thường kỳ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Bộ Công an

Ông Hải có nhiều năm làm việc tại Bộ Công Thương. Trước khi được bổ nhiệm là Thứ trưởng vào năm 2014, ông từng giữ chức Cục trưởng Xúc tiến thương mại.



Tại Bộ Công Thương, ông phụ trách Vụ Thị trường trong nước, Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ, Cục Công nghiệp... và trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực xăng dầu, xúc tiến thương mại, thị trường các nước châu Âu, châu Mỹ.

Một ngày trước, tại kỳ họp thứ 34 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Hải cùng nhiều lãnh đạo khác của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026, bị xác định có những vi phạm, khuyết điểm.

Các vi phạm xảy ra trong công tác tham mưu, ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió; thực hiện Quy hoạch điện 7 điều chỉnh; tham mưu, ban hành cơ chế kinh doanh, điều hành nguồn cung ứng, cấp phép kinh doanh xăng, dầu; quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá; lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức đấu thầu, thực hiện các dự án/gói thầu do AIC thực hiện...

Những người đầu tiên trong vụ án bị bắt từ hồi tháng 9 là bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và cấp phó Nguyễn Thị Như Phương với cáo buộc Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Sau đó, Cơ quan An ninh bắt ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, với cáo buộc Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; ông Lê Duy Minh, cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, bị điều tra tội Nhận hối lộ.

Xuyên Việt Oil là một trong 37 đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu (gồm doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hàng không), được thành lập năm 2005, có trụ sở tại TP.HCM. Ngày 11/8, Xuyên Việt Oil bị Bộ trưởng Bộ Công Thương thu hồi giấy phép xuất, nhập khẩu xăng dầu, cấp ngày 19/11/2021 và hiệu lực tới tháng 11/2026.

Vụ cháy chung cư Carina khiến 13 người tử vong: VKS đề nghị phạt chủ đầu tư chung cư 8-9 năm tù

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/12, TAND TP.HCM mở lại vụ vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với 2 bị cáo Nguyễn Văn Tùng (Giám đốc Công ty Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina) và Nguyễn Quốc Tuấn - Trưởng ban quản lý chung cư Carina ở quận 8, TP.HCM.

Theo đại diện VKS, căn cứ vào hồ sơ vụ án và diễn biến tại tòa xác định tối 22/3/2018, một nam thanh niên ở lô A chung cư Carina để xe dưới hầm. Rạng sáng hôm sau, xe của người này xuất hiện khói và tia lửa nhỏ.

VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Tùng (mang kính) mức án 8-9 năm tù về tội "Vi phạm quy định về PCCC". Ảnh: Chinh Hoàng

Chiều 21/12, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử vụ vi phạm PCCC đối với 2 bị cáo Nguyễn Văn Tùng (Giám đốc Công ty Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina) và Nguyễn Quốc Tuấn - Trưởng ban quản lý chung cư Carina ở quận 8, TP.HCM.

VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Tuấn 7-8 năm tù về "Vi phạm quy định về PCCC". Ảnh: Chinh Hoàng

Khi hệ thống chiếu sáng khu vực tầng hầm bị tắt, lửa bùng lên dữ dội, cháy lan các xe máy và ô tô để trong hầm. Khói, khí nóng và khí độc theo buồng thang thoát hiểm dẫn lên các tầng trên chung cư.



Hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động không hoạt động. Lửa càng lúc càng lớn, kéo dài hơn 13 phút nữa vẫn không có nhân viên bảo vệ hay bất kỳ người nào phát hiện. Từ đây, đám cháy lan ra các hướng rồi bùng lên phía trên cùng khói độc khiến 13 người chết, 72 người bị thương, gần 500 xe máy và 81 ô tô bị thiêu rụi.



Theo đại diện VKS hậu quả vụ án đặc biệt nghiêm trọng, việc chữa cháy không thực hiện đúng quy định, hệ thống chữa cháy không hoạt động nên cần xử lý nghiêm. Lời khai nhận tội của các bị cáo là phù hợp với hồ sơ vụ án...

VKS đề nghị tòa ghi nhận một số tình tiết giảm nhẹ như bị cáo thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, đã khắc phục hậu quả của vụ án. Vì thế, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Tùng mức án 8-9 năm tù và bị cáo Tuấn 7-8 năm tù về "Vi phạm quy định về PCCC".

Dụ dỗ bé gái 11 tuổi quay video nhạy cảm rồi đe dọa cưỡng đoạt tài sản

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 21/12, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Công an TP.Hà Giang đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Hồng Đức Minh (SN 1998, ở TP.HCM) để điều tra, làm rõ về hành vi sử dụng video nhạy cảm của bé gái 11 tuổi để đe dọa, cưỡng đoạt tài sản.

Võ Hồng Đức Minh tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Hà Giang). Nguồn: Dân Trí

Trước đó, Công an TP.Hà Giang nhận được đơn tố giác của bà H.T.G., có con gái là cháu N. (11 tuổi) sử dụng tài khoản Facebook kết bạn với đối tượng lạ.

Đối tượng này đã dụ dỗ, gọi video cho cháu N. rồi yêu cầu cháu quay các bộ phận nhạy cảm. Sau đó, đối tượng quay lại video để đe dọa cưỡng đoạt tài sản.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP.Hà Giang phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Giang đã xác định đối tượng trên là Võ Hồng Đức Minh.

Công an TP.Hà Giang thông báo đến quần chúng nhân dân trên địa bàn, ai là nạn nhân của đối tượng trên hãy đến cơ quan công an trình báo.

Bí mật của "tú ông" đằng sau các cô gái trẻ đến khách sạn bán dâm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/12, Công an tỉnh Bình Định đã khen thưởng đột xuất Ban chuyên án 0723M, thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) 10 triệu đồng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, triệt xóa đường dây "môi giới mại dâm" và "chứa mại dâm" do đối tượng Nguyễn Ngọc Tú (SN 1988, ở xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) cầm đầu.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Tú. Ảnh: KA.

Theo thông tin ban đầu, tối 20/12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (Công an tỉnh) cùng Bộ Công an và các đơn vị liên quan đồng loạt kiểm tra hành chính các khách sạn, nhà nghỉ qua đó bắt quả tang 2 cặp nam, nữ đang mua bán dâm tại 2 khách sạn trên địa bàn xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước.

Hiện, lực lượng đã tạm giữ 26 đối tượng liên quan trong đường dây này với các hành vi chứa mại dâm, môi giới mại dâm và mua bán dâm, để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.



Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định biểu dương thành tích đột xuất, xuất sắc của Ban chuyên án 0723M nói chung và tập thể Phòng Cảnh sát hình sự nói riêng.

Nhấn mạnh đây chỉ là chuyên án mở đầu trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024, đại tá Nguyên mong muốn đơn vị tiếp tục rà soát, nắm bắt, nhận diện đối tượng sớm, đeo bám để tiếp tục đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần đảm bảo cho nhân dân trên địa bàn tỉnh đón một mùa xuân bình an.

Bí ẩn nhóm thanh niên chỉ ở trong phòng, 3 tháng thay chỗ ở 1 lần ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/12, lãnh đạo Công an quận Hà Đông, TP.Hà Nội, cho biết đơn vị vừa triệt phá một ổ nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây.

Theo cảnh sát, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông phát hiện một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn phạm tội trên không gian mạng.

Đi sâu xác minh, cảnh sát xác định Bùi Mạnh Cường (SN 1996) có quan hệ với Nguyễn Đức Tùng (SN 1993). Tùng thường xuyên sang Campuchia rồi về Việt Nam với nhiều biểu hiện bất thường, có dấu hiệu phạm tội.

Đối tượng Nguyễn Đức Tùng. Ảnh: CACC

Qua xác minh, cảnh sát xác định Tùng thuê 2 căn hộ ở chung cư Hồ Gươm tại quận Hà Đông và chung cư King Palace tại quận Thanh Xuân, cho khoảng 20 đối tượng tuổi từ 18-25 sử dụng máy tính bên trong.

Ngày 19/12, Công an quận Hà Đông tổ chức kiểm tra bất ngờ 2 căn hộ trên, bắt quả tang 21 người đang thực hiện hành vi lừa đảo trên mạng. Cảnh sát đã thu giữ một ô tô hiệu Mercedes E300, 21 máy tính, 40 điện thoại di động, 42 tài khoản ngân hàng có khoảng 1 tỷ đồng.

Làm việc với cảnh sát, Tùng khai sau nhiều lần sang Campuchia, đối tượng thấy việc lừa đảo trên mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo...dễ dàng kiếm được nhiều tiền. Từ đó, Tùng nghiên cứu và lên kế hoạch lừa đảo. Để đối phó với cơ quan chức năng, Tùng thường xuyên thay đổi địa điểm "hành nghề", mỗi căn hộ Tùng chỉ thuê và hoạt động khoảng 2 – 3 tháng.

Từ tháng 11/2023, Tùng thuê căn hộ chung cư cho 13 người có chuyên môn tin học, khoa học công nghệ và chia thành các nhóm nhỏ 3-5 người. Trưởng nhóm được Tùng trả lương từ 100-150 triệu đồng/tháng, những người còn lại được trả 20 triệu đồng/tháng.

Nhóm lừa đảo trên không gian mạng bị Công an quận Hà Đông triệt phá. Ảnh: CACC

Tùng chỉ đạo các "nhân viên" của mình mua hàng nghìn tài khoản Facebook ảo, chạy quảng cáo đăng bài tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay với mức chiết khấu lên tới 20% tiền vé.

Khi có "con mồi", chúng tạo niềm tin bằng "chim mồi", giả là khách đặt mua vé và tiến hành thanh toán như bình thường. Đến khi nạn nhân đặt mua vé với số lượng lớn, chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng thì chúng chặn mọi liên lạc rồi chiếm đoạt tài sản.

Số tiền chiếm được, Tùng mua bán tiền ảo ở các sàn nước ngoài nhằm xóa dấu vết.

Ôtô Mercedes E300 bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: CACC

Công an quận Hà Đông cho biết, tổng số tiền các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều nạn nhân trên cả nước là khoảng 20 tỷ đồng. Thậm chí, chỉ trong 1 ngày, các đối tượng đã lừa được của hơn 10 bị hại với số tiền 1,2 tỷ đồng.



Theo nhà chức trách, để mở rộng mô hình hoạt động, đầu tháng 12, Tùng thuê thêm một căn hộ cho 7 nhân viên thực hiện lừa đảo bằng thủ đoạn tạo các trang web giả bán hàng trực tuyến, sàn thương mại điện tử có uy tín trên thế giới để khách liên hệ đặt mua hàng.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã kịp thời ngăn chặn, chưa có bị hại nào dính bẫy từ thủ đoạn trên của nhóm đối tượng.