Thủ tướng đối thoại với nông dân: Nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Chủ đề của Hội nghị đối thoại lần này là: "Nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới xanh, bền vững".

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì; Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt được giao tổ chức thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị đối thoại năm 2022 tổ chức ở Sơn La

Tham dự hội nghị có 300 đại biểu có mặt trực tiếp tại Văn phòng Chính phủ, trong đó có trên 70 nông dân tiêu biểu, đại diện cho 10,2 triệu hộ hội viên nông dân cả nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị, cùng Bộ trưởng các bộ: Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Công Thương; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương: Bộ Công an; Bộ NNPTNT; Bộ Công Thương; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Y tế; Ngân hàng Nhà nước; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Bộ Quốc phòng; Đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Lãnh đạo Trung ương các Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Chủ tịch T.Ư Hội NDVN, các đồng chí Thường trực và lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2023 cũng sẽ được kết nối trực tuyến tại điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố với sự tham gia của đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương; các đồng chí Thường trực tỉnh, thành Hội Nông dân và các ban, đơn vị trực thuộc, Thường trực Hội Nông dân cấp huyện; đại diện các nông dân tiêu biểu,...

Theo đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2023 diễn ra ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 46- NQ/TW ngày 20/12/2023 về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng với yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới và Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam (nhiệm kỳ 2023- 2028) kết thúc thành công tốt đẹp với bài phát biểu chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vì thế, Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là sự động viên, khuyến khích to lớn đối với cán bộ, hội viên nông dân cả nước.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4817/VPCP-QHĐP ngày 01/8/2022 về Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Nông dân Việt Nam hàng năm; ngay từ đầu năm 2023, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, hội viên nông dân về các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc và cần có giải pháp tháo gỡ để phục vụ Hội nghị đối thoại năm nay.





Hình ảnh tại các điểm cầu Hội nghị đối thoại năm 2022

Sau một thời gian tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, đã có gần 2.000 đề xuất, nguyện vọng, kiến nghị của cán bộ, hội viên nông dân, các chuyên gia, nhà khoa học, nhân dân cả nước gửi gắm đến người đứng đầu Chính phủ. Điều đó thể hiện niềm tin, kỳ vọng lớn của bà con nông dân tới Đồng chí Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, có 6 nhóm vấn đề, bà con nông dân quan tâm, muốn được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giải đáp:

Thứ nhất, bà con nông dân mong muốn Chính phủ có các chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 27/2/2023 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2023; tầm nhìn đến năm 2045; đặc biệt là các lĩnh vực được Chính phủ ưu tiên triển khai như phát triển kinh tế xanh, nông nghiệp sinh thái, thúc đẩy chuỗi liên kết đa giá trị.

Thứ hai, nhiều ý kiến, đề xuất, nguyện vọng quan tâm đến các giải pháp hỗ trợ nông dân khi tham gia Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao, giảm phát thải vùng Đồng bằng sông Cửu Long mà Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định ban hành.

Thứ ba, nhiều ý kiến, đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy hỗ trợ chuyển đổi số mạnh mẽ trong nông nghiệp như hỗ trợ, trang bị thiết bị chuyển đổi số, hạ tầng mạng, viễn thông; đặc biệt là công tác tập huấn, thông tin tuyên truyền về chuyển đổi số.

Thứ tư, về các vấn đề liên quan đến sản xuất, tiêu thụ nông dân, nhiều ý kiến, kiến nghị đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả các đề án về canh tác cà phê, sản xuất tôm theo chuỗi bền vững.

Thứ năm, các ý kiến, kiến nghị đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có giải pháp, chính sách trong việc xử lý ô nhiễm môi trường ở nông thôn, nhất là ô nhiễm nguồn nước ở sông, kênh mương; tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chưa khoa học; quy hoạch, phát triển công nghiệp, làng nghề chưa khoa học, thiếu tính khả thi… để xây dựng nông thôn thực sự hiện đại, xanh và ngày càng hình thành nhiều miền quê đáng sống.

Thứ sáu, về một số vấn đề khác, các ý kiến, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm tạo điều kiện giải quyết, chăm lo đời sống an sinh xã hội cho người nông dân như: Vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn sau khi dịch chuyển sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ ở khu công nghiệp, ở đô thị hay đi xuất khẩu lao động (do hết hạn hợp đồng, do dịch bệnh, do tuổi tác, sức khỏe, kỹ năng, tay nghề không đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI) quay về nông thôn…

Theo Ban Tổ chức, dự kiến có khoảng 20 đến 30 ý kiến, vấn đề sẽ được đặt ra để đối thoại trực tiếp với Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đối thoại, Thủ tướng sẽ xem xét, quyết định các giải pháp, chỉ đạo ngay tại hội nghị nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc để nông dân yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát huy sự sáng tạo của nông dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới xanh, bền vững.

Tại hội nghị, Thủ tướng cũng sẽ trực tiếp chỉ đạo các Bộ, ngành, chính quyền địa phương nhanh chóng giải quyết những vướng mắc, trăn trở của bà con nông dân, cũng như nhu cầu chính đáng của nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã tiến tới xây dựng chuỗi giá trị liên kết, thúc đẩy chuyển đổi số nông nghiệp, xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân là hoạt động thường niên do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì và giao Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt trực tiếp tổ chức thực hiện. Hội nghị lần thứ nhất tổ chức ngày 9/4/2018 tại tỉnh Hải Dương. Chủ đề: "Tháo gỡ vướng mắc, khơi thông động lực, tiếp đà 30 năm đổi mới".

Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ 2 được tổ chức tại TP.Cần Thơ vào ngày 10/12/2019 với chủ đề: "Tháo gỡ vướng mắc, liên kết 6 nhà, kiến tạo chuỗi giá trị nông sản". Hội nghị có 700 đại biểu tham dự, trong đó có 400 nông dân. Gần 1.500 câu hỏi được gửi tới Thủ tướng. Sau Hội nghị, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 942/VPCP-QHĐP thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ gửi các bộ, ngành chức năng, các địa phương khẩn trương triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân.

Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ ba được tổ chức tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) ngày 28/9/2020 với chủ đề: "Cùng nỗ lực vượt thách thức, giữ vững đà tăng trưởng giá trị nông sản Việt giúp nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại".

Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ tư được tổ chức tại TP.Sơn La (tỉnh Sơn La) với chủ đề: Tiếp sức, hỗ trợ nông dân phục hồi phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững. Sau Hội nghị, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 4817/VPCP-QHĐP gửi các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ nông dân sau Hội nghị.