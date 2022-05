Thủ tướng: Gia Lai cần phát huy mạnh mẽ vị thế trong tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia

Đến dự lễ có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành trong khu vực và các tỉnh của các nước bạn Lào, Campuchia…

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên cho biết, Gia Lai là vùng đất cổ xưa, từ "thuở bình minh" của loài người đã có mặt những tộc người cổ đến chinh phục và khai phá miền đất cao nguyên hùng vĩ.

Quang cảnh lễ kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh Gia Lai. Ảnh: H.L

Sau nhiều lần thay đổi, sáp nhập, chia tách để thành lập các đơn vị hành chính trên vùng Tây Nguyên, ngày 24/5/1932, tỉnh Pleiku, nay là tỉnh Gia Lai được thành lập. Đến nay, toàn tỉnh có 17 huyện, thị xã, thành phố, 220 xã, phường, thị trấn; dân số hơn 1,5 triệu người, với 44 dân tộc cùng sinh sống.

Cùng với cả nước, Gia Lai đã có bước chuyển mình đáng kể. Nền kinh tế của tỉnh thường xuyên duy trì mức tăng trưởng khá: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm giai đoạn 2015 - 2020 đạt 7,55%, năm 2021 tăng 9,71%. Quy mô kinh tế tăng đáng kể, GRDP đến năm 2020 đạt 80.000 tỷ đồng, năm 2021 đạt 88.051 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 56,31 triệu đồng. Trong giai đoạn 2016 - 2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 21.598 tỷ đồng, tăng bình quân hằng năm 7,02%; năm 2021 đạt 7.881,8 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay...

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: H.L

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Gia Lai đã kiên trì phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng, tự hào, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Theo Thủ tướng, giai đoạn phát triển mới mở ra cho Gia Lai những cơ hội phát triển đầy triển vọng.

"Những tiềm năng, lợi thế của Gia Lai cần được đánh thức có cả bầu trời trong xanh, không gian hùng vĩ, trong trẻo; cả màu xanh của núi rừng, của nương cà phê, vườn hồ tiêu; cả tiếng cồng chiêng ngân vang; cả hương hoa thơm và vị ngọt cây trái; cả đất đai màu mỡ, cả nắng, gió và nhiều tài nguyên, khoáng sản khác; cả những nét văn hóa bản sắc độc đáo và những giá trị cao đẹp của con người Gia Lai đôn hậu, mộc mạc, nghĩa tình, chăm chỉ và sáng tạo…", Thủ tướng chia sẻ.

Để những tiềm năng, lợi thế và nguồn lực to lớn đó được phát huy, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Gia Lai trở thành một tỉnh giàu mạnh, Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai tiếp tục gìn giữ, củng cố và vun đắp cho khối đoàn kết, tính thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, tạo được sự đồng thuận giữa các dân tộc. Đa dạng hóa, huy động tối đa, hiệu quả các nguồn lực xã hội để phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là các dự án hạ tầng chiến lược có trọng tâm, trọng điểm, có tính lan tỏa, kết nối vùng và vươn ra thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: H.L

Bên cạnh đó, tập trung đầu tư phát triển du lịch, năng lượng tái tạo trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp áp dụng khoa học, công nghệ cao theo chuỗi chế biến, bảo quản, tiêu thụ, liên kết, giảm thiểu tình trạng dư thừa sản phẩm khi được mùa, rớt giá… ảnh hưởng đến đời sống đồng bào.



Quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân; gắn phát triển văn hóa với du lịch và tăng tính kết nối vùng; đầu tư mạnh mẽ cho y tế và giáo dục, chú trọng phát triển nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia. Phát huy mạnh mẽ vai trò, vị thế của Gia Lai trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia.

Tại buổi lễ, tỉnh Gia Lai đã vinh dự đón nhận Bằng công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng do tổ chức UNESCO trao tặng; Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Quần thể di tích Tây Sơn thượng đạo; Bằng xếp hạng Di tích khảo cổ quốc gia Rộc Tưng-Gò Đá (thị xã An Khê) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng.

Đại diện tổ chức UNESCO trao tặng Bằng công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng cho UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: H.L