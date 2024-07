Thủ tướng: Hoàn thành sớm đường dây 500kV mạch 3 để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 22/7 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến về tình hình triển khai thi công công trình đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) trên địa bàn 3 tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Thủ tướng, Phó Thủ tướng và các đại biểu dành 1 phút mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Chinhphu.vn).

Mở đầu cuộc họp, Thủ tướng cùng các đại biểu thành kính dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa lớn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

Nhìn lại những kết quả đạt được rất đáng trân trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan, EVN, các nhà thầu đã tích cực triển khai dự án; đặc biệt là cảm ơn, khâm phục những người thợ điện, kỹ sư, công nhân trên công trường đã thực hiện các công việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là ở miền Trung "túi mưa, chảo lửa", mưa làm lở đất, nắng nóng làm nhiệt độ trên công trình nhiều lúc lên đến 50-60 độ,…

Trong khi đó, đường dây 500 kV dài 519 km gồm 2 mạch với 24 dây (gấp đôi các đường dây 500 kV mạch đơn), thi công trên địa hình đồi núi hiểm trở, trung bình mỗi cột nặng 100 tấn, cột nặng nhất tới 426 tấn…

Thủ tướng đánh giá, với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm", làm việc xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ, đến nay, đã cơ bản hoàn thành các công việc quan trọng như xây dựng xong các trạm biến áp, hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng tuyến, cung cấp đầy đủ các thiết bị vật tư để dựng cột, kéo dây.

"Phải thần tốc, thần tốc hơn nữa với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, phấn đấu hoàn thành công trình trong dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sắp tới. Đồng thời thể hiện tình cảm, thành kính tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng", Thủ tướng yêu cầu.

Theo Thủ tướng, phần công việc còn lại không nhiều như những việc đã làm nhưng rất khó khăn, thách thức do thi công ở những nơi có địa hình hiểm trở, thời tiết vẫn diễn biến xấu, phức tạp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu EVN, EVNNPT xây dựng lại đường găng tiến độ theo mục tiêu mới. Bên cạnh đó, đề nghị các bộ, ngành, địa phương, đơn vị "đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; đã hiệu quả càng hiệu quả hơn nữa", "thần tốc, thần tốc hơn nữa", với tinh thần, trách nhiệm cao nhất hoàn thành mục tiêu đề ra.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành tích cực hướng dẫn chủ đầu tư, các đơn vị về các vấn đề liên quan, như Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về công tác hoàn nguyên môi trường.

Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực, các chủ đầu tư triển khai nhanh các nhà máy điện có trong Quy hoạch Điện VIII. Bộ Quốc phòng, các Tập đoàn Dầu khí, Viettel phối hợp Tập đoàn Điện lực để huy động lực lượng công binh, máy móc thiết bị hạng nặng hỗ trợ thi công công trình, nhất là kéo dây qua sông.

Lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, không để xảy ra các vấn đề phức tạp trên công trình với tinh thần tất cả vì nhân dân phục vụ, tạo khí thế, phong trào, tạo niềm tin, phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng giữa các lực lượng.

Dự án đường dây tải điện 500 kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối dài khoảng 519 km, đi qua 9 tỉnh, có tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng, khởi công tháng 1/2024. Theo báo cáo của EVN, đến nay, việc bàn giao toàn bộ vị trí móng cột (1177/1177 vị trí) và hành lang tuyến (513/513 khoảng néo) đã hoàn thành. Đã hoàn thành việc xây dựng các trạm biến áp và đúc móng cho toàn bộ 1177/1177 vị trí. Hoàn thành lắp dựng 1029/1177 vị trí cột, đang lắp dựng 148/1177 vị trí cột còn lại. Việc thi công và đóng điện dự án 500 kV Nam Định 1- Thanh Hóa đã hoàn thành vào cuối tháng 6 vừa qua.