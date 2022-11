Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ: Cử tri phản ánh nhiều vấn đề "nóng"

Hơn 300 cử tri đại điện cho người dân huyện Phong Điền, quận Ninh Kiều, quận Cái Răng và các chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn TP.Cần Thơ đến dự buổi tiếp xúc cử tri.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ chiều ngày 17/11. Ảnh: Huỳnh Xây

Mở đầu buổi tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ đã báo cáo kết quả về kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Cụ thể, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ cho biết, sau 21 ngày làm việc khẩn trương, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thông qua 6 dự án luật. Cụ thể Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Đồng thời, thông qua Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô-tô.

Ngoài ra, Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); cho ý kiến lần đầu đối với các dự án: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự.

Bên cạnh đó, Quốc hội đã xem xét các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng.

Cử tri Trương Văn Dũng ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Huỳnh Xây

Cụ thể, Quốc hội xem xét các báo cáo về kết quả kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023; biểu quyết thông qua các Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, phân bổ ngân sách trung ương năm 2023.

Cử tri Dương Văn Bé, ở phường Lê Bình, quận Cái Răng cho hay, thời gian gần đây người lao động vì lí do này, lý do khác nghỉ việc rất nhiều, trong đó có nhiều trường hợp, tiền trợ cấp thất nghiệp được hưởng rất lâu, cần nghiên cứu sao cho người dân được hưởng tiền này nhanh hơn, nhất là trong lúc cuộc sống khó khăn.

Ngoài ra, cử tri Dương Văn Bé còn cho rằng, hiện nay có hiện tượng già hóa dân số nên cho mỗi cặp vợ chồng có thêm con thứ 3.

Cử tri Trương Văn Dũng ở phường An Bình, quận Ninh Kiều thì cho biết, hiện nay có rất nhiều công nhân, người lao động TP.Cần Thơ đang có nhu cầu về nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp, trong đó có cán bộ công chức trong khi hiện nay các dự án đầu tư về nhà ở xã hội dành cho người ở có thu nhập thấp rất ít được các nhà đầu tư quan tâm hoặc nếu có thì giá quá cao. Do đó, ông mong muốn có nhiều dự án để người dân có thu nhập thấp có được ngôi nhà, an cư lạc nghiệp, an tâm công tác.

Cử tri Hà Văn Huệ ở phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều thì đề nghị ngành chức năng TP.Cần Thơ đầu tư thêm cơ sở vật chất phục vụ thể dục thể thao tại các công viên, trường học để nhân dân và học sinh tập và vui chơi. Bởi theo cử tri Hà Văn Huệ, hiện nay thực trạng nhà văn hóa thiếu nhi chưa đáp ứng đầy đủ dụng cụ cho các em thiếu nhi và phải đóng tiền.

Ngoài ra, các cử tri khác còn có ý kiến phản ánh về tình trạng thủ tục hành chính còn khá phức tạp, nhất là trong lĩnh vực đất đai; tình trạng xăng dầu thiếu hụt gây nhiều khó khăn cho việc đi lại và sản xuất nông nghiệp, tình trạng thiếu thuốc vẫn còn xảy ra,...

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ ra nhiều lĩnh vực mà nước ta đạt được như: Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu đạt cao, đặc biệt xuất khẩu lúa gạo tăng cả về số lượng và giá trị. Hiện nay, lúa gạo đang tiếp tục xuất khẩu tốt.

Cũng về xuất khẩu nông sản, Thủ tướng Phạm Minh Chính thông tin, phía Trung Quốc hứa sẽ không để ách tắc như năm rồi, nhất là trong thời gian gần Tết. Hiện tình hình qua các cửa khẩu vẫn thuận lợi. Không riêng gì Trung Quốc, các bộ, ngành có liên quan cũng đã và đang mở rộng thị trường sang các quốc gia khác.

Bên cạnh những thuận lợi nói trên, Thủ tướng cho hay, vẫn còn nhiều tồn đọng cần giải quyết, đặc biệt là về lĩnh vực bất động sản, trái phiếu, chứng khoán. "Các vấn đề này, Chính phủ đang tập trung giải quyết, sao cho quản lý chặt chẽ hơn, kịp thời hơn và bền vững lâu dài" - Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Cũng theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ đang chỉ đạo ngân hàng có những biện pháp phù hợp hơn, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn. Đồng thời, có chính sách tập trung cho tăng trưởng ở lĩnh vực tiêu dùng, xuất khẩu và đầu tư trong thời gian tới.

Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tổng hợp các ý kiến cử tri và giải quyết những đề xuất, kiến nghị theo thẩm quyền. Đối với những kiến nghị, đề xuất vượt thẩm quyền, UBND TP.Cần Thơ tổng hợp, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành giải quyết theo quy định. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền Quốc hội, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ tiếp tục tổng hợp, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.