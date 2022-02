Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu mở cửa trường học trên phạm vi toàn quốc tại tất cả các cấp học

Số ca tử vong do Covid-19 giảm

Chiều ngày 3/2 (mùng 3 Tết Nhâm Dần), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình Tết Nguyên đán Nhâm Dần từ ngày 31/1 (29 tháng Chạp) đến hết ngày 2/2 (Mùng 2 Tết) và các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh VGP

Báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ cho thấy, thực hiện các Chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan, địa phương đều đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 an toàn, tri ân, nghĩa tình, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm với tinh thần "không để ai không có Tết"...

Về tình hình dịch bệnh, theo báo cáo của Bộ Y tế, trong 5 ngày nghỉ Tết (từ 29/01 - 02/02/2022), trung bình mỗi ngày ghi nhận khoảng 12.200 ca mắc và 100 ca tử vong (thấp hơn so với tuần trước đó, mỗi ngày ghi nhận khoảng 15.300 ca mắc và 140 ca tử vong). So với tuần trước, số ca tử vong trong tuần giảm 22%, số ca đang điều trị tại bệnh viện giảm 15,1% và số ca nặng, nguy kịch giảm 22,4%.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh VGP

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết thêm, tính đến thời điểm này, nhiều chỉ số cho thấy Tết Nhâm Dần là một cái Tết yên bình về mặt y tế. So với cùng kỳ Tết Tân Sửu 2021, số ca khám cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông giảm 172,8%, số ca tử vong do tai nạn giao thông giảm 34,3%; số ca khám, cấp cứu do tai nạn pháo nổ tăng 45%; số ca khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ khác tăng 350%; số ca cấp cứu tai nạn đánh nhau giảm 211,4%, số ca tai nạn do đánh nhau phải nhập viện giảm 98,3%.

Theo thông tin từ hệ thống trực an toàn thực phẩm, đến ngày 02/02/2022 chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết Bộ đã quyết liệt chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương đưa học sinh trở lại trường sau Tết. Theo tổng hợp, 100% các trường đại học, cao đẳng đã lên kế hoạch đưa sinh viên trở lại trong tháng 2, toàn bộ 63 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch cho học sinh trung học đi học từ 7-14/2; 60 tỉnh, thành phố đã có kế hoạch với học sinh tiểu học, mầm non, còn Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai đã lên kế hoạch nhưng phải chờ việc lấy ý kiến phụ huynh để ấn định ngày đi học cụ thể.

Thủ tướng yêu cầu mở cửa trường học trên phạm vi toàn quốc tại tất cả các cấp học. Ảnh VGP

Bảo đảm để các cháu đi học an toàn, khoa học, hiệu quả

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, chúng ta đã đạt mục tiêu đã đề ra trong việc tổ chức Tết Nguyên đán an ninh, an toàn, an dân.

Cả nước tiếp tục thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các địa phương đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đưa đón người về quê ăn Tết trật tự, an toàn, bình an. Với đồng bào bị kẹt lại tại một số địa điểm trên thế giới, chúng ta đã có các cuộc tiếp xúc ngoại giao, đưa bà con về ăn Tết bằng các chuyến bay thương mại kịp thời.

Cung cầu, giá cả thị trường, tiền tệ, xăng dầu, điện nước, lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu đều đáp ứng nhu cầu của cả nước, các hoạt động không bị xáo trộn bởi giá cả.

An ninh trật tự cơ bản ổn định, người dân ra đường vui Tết đón xuân nhiều hơn năm ngoái nhưng bảo đảm trật tự, tai nạn, tệ nạn xã hội được kiểm soát tốt. Giao thông, thông tin liên lạc thông suốt.

Các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân, vui chơi, giải trí được tổ chức tiết kiệm, coi trọng chống lãng phí...

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "vui Xuân mới không quên nhiệm vụ mới". Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành đóng góp ý kiến để ngay sau kỳ nghỉ Tết, Thủ tướng ban hành Chỉ thị về những nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết và quý I năm 2022.

Thủ tướng nhấn mạnh, cần tiếp tục kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, Bộ Y tế chủ trì tiếp tục thúc đẩy chiến dịch thần tốc tiêm chủng vaccine mùa Xuân. Kinh nghiệm cho thấy khi mũi 3 phát huy tác dụng thì việc mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế - xã hội rất an toàn.

Thủ tướng yêu cầu mở cửa trường học trên phạm vi toàn quốc tại tất cả các cấp học từ 7/2-14/2 theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm để các cháu đi học an toàn, khoa học, hiệu quả, hợp lý và giúp các phụ huynh học sinh bớt lo toan.

Thủ tướng cũng yêu cầu chuẩn bị mở cửa du lịch an toàn càng sớm càng tốt, chậm nhất là dịp 30/4-1/5 và cố gắng từ 30/3, sau khi cơ bản tiêm mũi thứ 3 cho các đối tượng chỉ định và có quy định kiểm soát xuất nhập cảnh hợp lý.

Người đứng đầu Chính phủ tiếp tục nhấn mạnh tinh thần chung là khi chính sách đã ban hành thì phải thực hiện nghiêm túc, thống nhất, nhất quán trên toàn quốc, "không có lý do gì để các địa phương ban hành các quy định trái với quy định chung".