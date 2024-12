Thủ tướng yêu cầu PVN xây dựng thành mô hình Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia

Chiều 28/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2025 của Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN).

Năm 2025 phải là năm bứt phá của PVN

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết qua 4 năm liên tiếp tới dự Hội nghị tổng kết của PVN đều nhận thấy những dấu ấn tự hào về sự nỗ lực, phấn đấu, phát triển và trưởng thành hơn của Tập đoàn.

"Tới hội nghị năm nay, chúng ta vơi đi rất nhiều băn khoăn, trăn trở, thay vào đó là niềm tin và hy vọng", Thủ tướng nói và đánh giá, nếu năm 2021 là năm ổn định tình hình sau biến động, 2022 là năm hồi phục, năm 2023 là năm tăng tốc, thì năm 2024 là năm chuyển đổi ngọn lửa từ "đỏ" sang "xanh" và năm 2025 phải là năm bứt phá của PVN.

Thủ tướng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết ngành dầu khí chiều 28/12 (Ảnh: Chinhphu.vn).

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, PVN là tập đoàn kinh tế Nhà nước có vai trò rất quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước, góp phần bảo đảm 5 an: An ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế, an sinh xã hội và an ninh chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trong thành tựu chung phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2024 có sự đóng góp rất quan trọng của Tập đoàn.

Thủ tướng nhấn mạnh 3 kinh nghiệm quý báu qua hoạt động và thành tựu của PVN, gồm: Tuân thủ, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp và mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới để đạt hiệu quả cao nhất có thể.

Nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách kịp thời hiệu quả, bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó.

Và cuối cùng là củng cố, tăng cường và phát huy đoàn kết, thống nhất, tất cả nhìn về một hướng và khiêm tốn, cầu thị lắng nghe, tôn trọng ý kiến đối tác để tự hoàn thiện hơn và tự vượt qua chính mình.

Về những tồn tại, Thủ tướng đề nghị PVN tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, luôn phải chuẩn bị phương án sẵn sàng với mọi tình huống.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, Chính phủ đặt niềm tin và hy vọng vào PVN trong năm 2025 sẽ tăng tốc, bứt phá để chuẩn bị bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

PVN xây dựng thành mô hình Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia

Xác định phát triển kinh tế là trung tâm, đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, tăng trưởng GDP đạt ít nhất 8% và phấn đấu đạt mức 2 con số. Thủ tướng nhấn mạnh, PVN không thể đứng ngoài cuộc những nhiệm vụ trọng tâm nói trên và phải làm tốt, làm hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn cần tiên phong trong tăng tốc, bứt phá, thực hiện tăng trưởng 2 con số; đổi mới quản trị theo hướng số hóa, thông minh và thực hiện nghiêm túc các quy định về an ninh, an toàn.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu PVN tiên phong trong tăng tốc, bứt phá và tăng trưởng hai con số (Ảnh: Chinhphu.vn).

Thủ tướng đề nghị PVN xây dựng chiến lược phát triển, đề án cơ cấu lại PVN theo mô hình Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia, phù hợp với định hướng chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam.

Về tư tưởng chỉ đạo, Thủ tướng yêu cầu PVN tiếp tục phối hợp với các cơ quan để đề xuất, xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách phù hợp, trong đó có những chính sách đặc thù; hợp tác với các doanh nghiệp trong nước, các tập đoàn lớn trên thế giới để tranh thủ vốn đầu tư, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị,…

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh: Nguồn lực bắt nguồn tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp. Vì vậy, PVN cần phải coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán; nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu PVN tái cơ cấu, chuyển đổi chiến lược mô hình Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia (Ảnh: Chinhphu.vn).



Thủ tướng khẳng định, càng vui mừng với các kết quả vừa qua của Tập đoàn thì càng thấy nhiệm vụ thêm nặng nề đối với Tập đoàn, nhất là trong quá trình chuyển đổi và trong năm 2025 phải vừa hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, vừa phải hoàn thành sắp xếp, tinh gọn bộ máy.