Thủ tướng yêu cầu sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra trong dịp Tết

Sáng 28/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/ 2022. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, tháng 1 vừa qua có nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, đối ngoại quan trọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 1/2022. Ảnh VGP

Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc với địa phương tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022; phục vụ kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa XV. Thủ tướng đón, hội đàm với Thủ tướng Lào; lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ tổ chức, tham dự các hoạt động nhân dịp Tết Nhâm Dần (chương trình Xuân Quê hương; thăm, tặng quà lực lượng tuyến đầu chống dịch, công an, quân đội, y tế, người có công, đối tượng chính sách, hộ gia đình gặp khó khăn...).

Các bộ, ban, ngành tổng kết công tác năm 2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022, triển khai Nghị quyết 01 và 02 của Chính phủ.

Cả nước tiếp tục thực hiện thống nhất, quyết liệt Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/ 2022 trên cơ sở nền tảng của năm 2021 tiếp tục đạt một số kết quả rất đáng trân trọng.

Về cơ bản, chúng ta vẫn kiểm soát được dịch bệnh. Các cấp, các ngành tích cực xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm ngay từ đầu năm. Nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt kết quả tích cực; nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh được nối lại, chuỗi cung ứng lao động được khôi phục.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 sẽ tập trung đánh giá tình hình tháng 1 năm 2022, triển khai nhiệm vụ tháng 2, quý I và các tháng tiếp theo; thảo luận và hoàn chỉnh nghị quyết của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội.



Phiên họp cũng sẽ thảo luận về ưu tiên phòng chống dịch; làm tốt công tác an sinh xã hội theo tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", mọi người, mọi nhà đều có Tết, bảo đảm an ninh trật tự để bảo đảm cho nhân dân đón Tết an toàn, vui tươi, lanh mạnh, tiết kiệm…

Thủ tướng yêu cầu, trong dịp Tết, cùng với các nhiệm vụ thường xuyên, phải tổ chức tốt công tác ứng trực, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra; khẩn trương triển khai công việc ngay từ những ngày đầu năm sau Tết và có những việc phải làm ngay, làm tốt, làm hiệu quả ngay trong Tết, tinh thần là không để tháng Giêng là tháng ăn chơi.