Thư tuyệt mệnh của người bố nghi sát hại con gái 3 tháng tuổi rồi tự tử

Ngày 4/10, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết các đơn vị chức năng đang giải quyết vụ án bố nghi sát hại con gái 3 tháng tuổi rồi tự tử.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh minh họa.

Theo vị lãnh đạo này, tại hiện trường, cảnh sát phát hiện thư tuyệt mệnh của anh B. (41 tuổi) để lại hiện trường. Nội dung bức thư thể hiện người đàn ông này đang nợ nần, bế tắc cuộc sống nên muốn con gái đi theo mình, không làm gánh nặng cho vợ.

Vị lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cũng cho biết thêm, từ lá thư và các chứng cứ tìm thấy ở hiện trường, cảnh sát xác định anh B. đã sát hại con gái sau đó tự tử.



Trước đó, khoảng 7h ngày 3/10, vợ của anh B. (SN 1982, trú xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đi chợ về phát hiện chồng và con gái 3 tháng tuổi đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an huyện Quỳnh Phụ đã báo cáo Công an tỉnh Thái Bình đồng thời phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc. Qua khám nghiệm tử thi, hiện trường, bước đầu xác định anh B. và con gái tử vong do thắt cổ bằng sợi dây được tìm thấy ở hiện trường.