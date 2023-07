Thừa Thiên Huế chuyển đổi vị trí công tác 76 công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa báo cáo Thanh tra Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng ở tỉnh trong quý 2 và 6 tháng đầu năm 2023.



Theo báo cáo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trong 6 tháng đầu năm 2023, cơ quan công an 2 cấp ở tỉnh đã phát hiện, điều tra, khởi tố 5 vụ/13 bị can liên quan đến tham nhũng. Qua công tác điều tra, tính đến ngày 15/5/2023, công an các cấp đã thu hồi tài sản tham nhũng với số tiền hơn 28 tỷ đồng trong tổng số gần 37 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 76%.

Trong nửa đầu năm 2023 có 10 đơn vị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 76 công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng (ảnh minh họa).

Viện KSND cấp tỉnh đã thụ lý 3 vụ/14 bị can, trong đó cấp tỉnh 1vụ/12 bị can, cấp huyện 2 vụ/2 bị can, đã giải quyết và truy tố chuyển tòa án 3 vụ/14 bị can. TAND tỉnh đã giải quyết 1 vụ/9 bị cáo từ kỳ trước chuyển sang và thụ lý trong kỳ 1 vụ/12 bị cáo. Hiện nay TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đang nghiên cứu hồ sơ vụ án và đưa ra xét xử.

Trong nửa đầu năm 2023 có 10 đơn vị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 76 công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng.

Trong đó, UBND huyện A Lưới thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 25 trường hợp, UBND TP.Huế 21 trường hợp, UBND huyện Quảng Điền 7 trường hợp, Sở Y tế 7 trường hợp, Thanh tra tỉnh 6 trường hợp, UBND huyện Nam Đông 2 trường hợp, Sở TNMT 2 trường hợp, Sở KHCN 1 trường hợp, Sở Xây dựng 1 trường hợp...

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, thời gian qua công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Tuy nhiên, công tác tự kiểm tra ở trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, địa phương để phát hiện hành vi tham nhũng vẫn còn hạn chế; công tác phòng ngừa gắn với công khai, minh bạch trên một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng như đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, mua sắm tài sản công, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng... của các cơ quan, đơn vị, địa phương cần được quan tâm thực hiện tốt hơn nữa.

Bên cạnh đó, việc giám sát cộng đồng đối với các công trình, dự án xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước chưa phát huy hiệu quả và việc thực hiện chế độ báo cáo về phòng chống tham nhũng của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nghiêm túc.