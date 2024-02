Thừa Thiên Huế sẽ có loạt phường được thành lập trước khi lên thành phố trực thuộc Trung ương

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức việc lấy ý kiến cử tri về đề án từ ngày 26/2 đến hết ngày 2/3/2024. Đối tượng cử tri lấy ý kiến là công dân đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú tại địa phương, có từ đủ 18 tuổi trở lên.

Thành phố Huế hiện tại sẽ được chia thành 2 quận, gồm quận Phú Xuân và quận Thuận Hóa. Ảnh: T.H.

Các nội dung lấy ý kiến cử tri gồm: Thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế; chia thành phố Huế hiện hữu thành 2 quận; sắp xếp, thành lập các quận, thị xã, huyện; sắp xếp, thành lập các phường, thị trấn, xã của các quận, thị xã, huyện.

Việc lấy ý kiến cử tri sẽ được thực hiện bằng hình thức phát phiếu theo hộ gia đình, mọi cử tri có quyền và nghĩa vụ tham gia lấy ý kiến. Mỗi cử tri có quyền thể hiện ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý vào phiếu lấy ý kiến. Cử tri phải tự mình viết và ký vào phiếu lấy ý kiến, không được nhờ người khác viết thay. Trường hợp cử tri không biết chữ, cử tri là người khuyết tật không tự đánh dấu và ký tên vào phiếu thì được nhờ người trong gia đình hoặc người thân viết hộ.

Theo nội dung đề án, thành phố Huế trực thuộc Trung ương sẽ được thành lập trên cơ sở toàn bộ 4.947,10 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số là 1.380.489 người, 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 131 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập các quận, thị xã, xã, phường, thị trấn.

Thành phố Huế hiện tại sẽ được chia thành 2 quận, gồm quận Phú Xuân và quận Thuận Hóa. Quận Phú Xuân có diện tích tự nhiên là 127,00 km2, quy mô dân số 229.469 người, với 13 phường, gồm: An Hòa, Đông Ba, Gia Hội, Thuận Lộc, Tây Lộc, Thuận Hòa, Kim Long, Hương Sơ, Hương Long, Phú Hậu, Hương An, Hương Vinh, Long Hồ (trên cơ sở sáp nhập toàn bộ xã Hương Thọ với một phần phường Hương Hồ).

Thành phố Huế trực thuộc Trung ương sẽ được thành lập với diện tích tự nhiên 4.947,10 km2, quy mô dân số 1.380.489 người, gồm 2 quận, 3 thị xã và 4 huyện, có 131 đơn vị hành chính cấp xã. Ảnh: Thái Hùng.

Quận Thuận Hóa có diện tích tự nhiên 139,41 km2, quy mô dân số 313.800 người, với 19 phường, gồm: An Cựu, An Tây, Vỹ Dạ, Phước Vĩnh, Trường An, Phú Nhuận, Thủy Biều, Phú Hội, An Đông, Vĩnh Ninh, Phường Đúc, Thủy Xuân, Xuân Phú, Thủy Vân, Phú Thượng, Hương Phong (xã Hương Phong hiện nay), Thủy Bằng (xã Thủy Bằng hiện nay), Thuận An (trên cơ sở sáp nhập xã Hải Dương và phường Thuận An), Dương Nỗ (trên cơ sở sáp nhập các xã Phú Dương, Phú Mậu và Phú Thanh).

Huyện Phú Lộc và huyện Nam Đông sẽ được sáp nhập thành một huyện và tại huyện này sẽ có thêm thị trấn Lộc Sơn được thành lập trên cơ sở nguyên trạng 18,99 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.757 người của xã Lộc Sơn hiện nay.

Thị xã Phong Điền sẽ được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 945,67 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 121.554 người của huyện Phong Điền hiện nay. Tại thị xã Phong Điền sẽ có 7 phường, xã được thành lập, gồm: Phường Phong Thu (trên cơ sở nhập thị trấn Phong Điền và xã Phong Thu), phường Phong Hải (trên cơ sở nhập xã Điền Hải và xã Phong Hải), phường Phong Phú (trên cơ sở nhập xã Điền Lộc và xã Điền Hòa), phường Phong An (xã Phong An hiện nay), phường Phong Hiền (xã Phong Hiền hiện nay), phường Phong Hòa (xã Phong Hòa hiện nay), xã Phong Thạnh (trên cơ sở sáp nhập xã Điền Môn và xã Điền Hương).

Thị xã Hương Thủy sẽ có thêm 4 phường được thành lập, gồm: Phú Bài (trên cơ sở nhập xã Phú Sơn và phường Phú Bài hiện nay), Tân Lương (trên cơ sở sáp nhập xã Thủy Tân và phường Thủy Lương), Thủy Phù (xã Thủy Phù hiện nay), Thủy Thanh (xã Thủy Thanh hiện nay). Thị xã Hương Trà sẽ có phường Hương Toàn được thành lập (trên cơ sở nguyên trạng xã Hương Toàn).