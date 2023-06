Ngày 1/6, nguồn tin của PV Dân Việt cho hay, Phòng GDĐT huyện Vĩnh Linh đã có kết quả xác minh nội dung đơn phản ánh có một số đối tượng thường xuyên vào trường mầm non số 2 Trung Nam (xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) đòi nợ, gây rối.

Để đảm bảo an ninh trường học, Phòng GDĐT Vĩnh Linh yêu cầu hiệu trưởng trường mầm non số 2 Trung Nam không đưa chuyện riêng tư vào nhà trường. Ảnh: MN số 2 Trung Nam.

Theo nội dung đơn, thời gian vừa qua có một số đối tượng thường xuyên vào nhà trường để đòi nợ, có những cử chỉ hành động gây rối, to tiếng xô xát với cán bộ nhà trường, dán giấy đòi nợ lên bảng tin nhà trường. Các đối tượng đòi nợ còn uy hiếp cán bộ giáo viên của trường khiến giáo viên lo lắng, phụ huynh bất an về sự an toàn của bản thân và học sinh khi đến trường.

Cũng trong đơn tố cáo cho rằng, cấp ủy chi bộ, ban giám hiệu, ban chấp hành công đoàn có hiện tượng bao che, dung túng cho nhau.

Nhận được đơn phản ánh, ngày 24/5, Phòng GDĐT huyện Vĩnh Linh đã làm việc với bà Nguyễn Thị X – Hiệu trưởng nhà trường và Chủ tịch Công đoàn trường mầm non số 2 Trung Nam để xác minh.

Qua xác minh một số giáo viên tại trường và dựa trên những bằng chứng liên quan, Phòng GDĐT huyện Vĩnh Linh nhận thấy, không có cơ sở và căn cứ để xác định việc cấp ủy chi bộ, ban giám hiệu, ban chấp hành công đoàn có hiện tượng bao che, dung túng cho nhau; không có biểu hiện giáo viên lo lắng, phụ huynh bất an về sự an toàn của bản thân và học sinh khi đến trường, các hoạt động giáo dục của nhà trường đều diễn ra bình thường.

Tuy nhiên, có việc bà Nguyễn Thị X, hiệu trưởng nhà trường vay nợ một số người để làm ăn, trong đó có bà Trần Thị S (trú thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh).

Thời gian qua, bà S có đến trường vài lần để gặp bà X đòi nợ, nhưng không có hiện tượng gây rối, đe doạ ai.

Nhằm chấn chỉnh hiện tượng trên, Phòng GDĐT huyện Vĩnh Linh yêu cầu bà X không đưa việc cá nhân vào trong khuôn viên nhà trường, làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục. Bên cạnh đó, nhà trường cần báo cáo sự việc với cơ quan chức năng địa phương để bảo đảm an ninh trật tự.