Mới đây, nam rapper người Hàn Quốc Zico sẽ trở lại làng nhạc với đĩa đơn kỹ thuật số mới nhất "SPOT!". Điều đặc biệt, anh hợp tác cùng nữ ca sĩ Jennie của Blackpink. Ca khúc hip-hop này sẽ là sự tôn vinh cho sự nghiệp solo kéo dài một thập kỷ của nam rapper.



Ngay cả trước khi công bố chính thức về việc phát hành bài hát mới, Zico đã thu hút sự chú ý bằng cách dần dần tiết lộ các video và hình ảnh có Jennie. Những bài đăng sau đó được tiết lộ là đã được ghi lại trong quá trình thu âm ca khúc mới.

Thực hư Jennie hợp tác với đàn anh trong ca khúc mới?

Sau đó, Zico đã tương tác với người hâm mộ trực tiếp trên Instagram, thảo luận về bài hát mới. Jennie đã tham gia vào buổi phát sóng trực tiếp này.

Bày tỏ sự mong đợi của mình, nam rapper nói: "Kể từ ngày 18/4, tôi đã hé lộ những đoạn trích của bài hát mới mỗi ngày. Mặc dù công việc vẫn đang được tiếp tục, nhưng đã 1 năm 9 tháng kể từ lần cuối cùng tôi phát hành một bài hát dưới tên của mình. Tôi đã rất bận rộn để giới thiệu các hoạt động khác nhau. Tôi hy vọng các bạn háo hức chờ đợi ngày phát hành".

Rapper Zico (trái) và thành viên Blackpink Jennie cùng hợp tác trong đĩa đơn sắp tới của Zico. Ảnh: KOZ Entertainment.

Chàng trai 31 tuổi tiếp tục chia sẻ chi tiết về sự đóng góp của Jennie cho bài hát.



"Jennie đã dốc hết tâm huyết trong quá trình thu âm. Cô ấy đã thể hiện sự chuyên nghiệp bằng cách đề nghị chỉnh sửa ngay cả khi tôi thấy thích thú với phần thể hiện của cô ấy. Jennie đóng một vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện ca khúc này. Sự hợp tác thú vị đã đạt được những kết quả tích cực," anh nói.

Zico còn là "ngoại lệ" hiếm hoi mà Jennie xuất hiện đóng cùng MV. Trong suốt 8 năm sự nghiệp, nữ rapper nhà Blackpink chưa từng góp mặt trong MV của các nghệ sĩ khác. Jennie chỉ làm nữ chính lần duy nhất trong MV "That XX" của G-Dragon hồi 2012, khi chưa chính thức ra mắt.

Zico là tiền bối trong ngành của Jennie. Hai ngôi sao được biết đến có mối quan hệ khá thân thiết nhưng chưa từng tương tác công khai ngoài đời. Việc Jennie vừa góp giọng vừa đóng MV cho Zico khiến dân tình "dậy sóng".

Trước đó, đại diện của OA (ODD ATELIER) đã lên tiếng về việc Jennie sẽ phát hành album solo vào tháng 6/2024.

Đại diện của OA khẳng định rằng, "chưa có kế hoạch xác nhận" cho việc phát hành album solo của Jennie. Thông báo này được đưa ra sau khi có tin tức lan truyền vào đầu ngày hôm nay cho biết Jennie đang trong quá trình sản xuất album solo và dự kiến ra mắt vào tháng 6.

Gần đây, cả 4 thành viên Blackpink đều đã bắt đầu có những hoạt động solo riêng sau khi không tái ký hợp đồng cá nhân với YG Entertainment. Jennie tham gia chương trình tạp kỹ "Apartment 404" và chia sẻ: "Tôi rất thích những câu chuyện bí ẩn và muốn dành tặng món quà này cho người hâm mộ sau thời gian dài vắng bóng trên các chương trình truyền hình".

Về phía Zico, anh ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nam K-pop Block B vào năm 2011, Zico chuyển sang theo đuổi sự nghiệp rap solo khoảng ba năm sau đó. Nổi tiếng với phong cách âm nhạc đặc biệt, anh ấy đã tạo ra một loạt các bản "hit" đứng đầu bảng xếp hạng bao gồm: "Boys and Girls" (2015), "Any Song" (2020) và "New Thing" (2022).

Đặc biệt đáng chú ý là sự hợp tác thường xuyên của anh với các nghệ sĩ tiên phong tạo nên xu hướng. Trong đó, bản collab "SoulMate" năm 2018 của anh với ca sĩ IU đã thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc, nhận được sự hoan nghênh rộng rãi của khán giả.