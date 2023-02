Thực hư thông tin "người bị trộm xe máy nằm ngủ canh tài sản khi công an đùn đẩy"

Ngày 24/2, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một thanh niên bị mất xe máy. Thông qua định vị, thanh niên này đã nhờ lực lượng chức năng truy vết, tìm đến một nhà trọ tại TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.



Khi đến nơi, phòng trọ này khoá ngoài, nhìn vào trong phát hiện chiếc Winner của nạn nhân, ngoài ra còn một chiếc xe máy khác bị mất trước đó cũng nằm tại đây.

Hình ảnh trên mạng xã hội được cho rằng lực lượng công an đang hỗ trợ nạn nhân tìm xe. Ảnh: MXH

Theo phản ánh, sau khi nhận trình báo, Công an phường Bình Hòa, TP.Thuận An hướng dẫn 2 nạn nhân sang phường Vĩnh Phú (TP.Thuận An) và phường Dĩ An (TP.Dĩ An) trình báo về vụ mất trộm và không đơn vị nào tiếp nhận, thụ lý vụ việc.

Qua tìm hiểu của PV, sự việc xảy ra khoảng 16h ngày 23/2. Anh H., người bị mất xe máy cho hay, thời điểm trên anh bị mất xe máy tại một chung cư trên địa bàn phường Dĩ An, TP.Dĩ An.

Chiếc xe máy bị trộm có gắn định vị nên anh H. đã lần theo dấu vết, đồng thời nhờ lực lượng CSGT hỗ trợ. Lần theo định vị, công an tìm đến nhà trọ trên đường Bình Hòa 03, thuộc phường Bình Hòa, TP.huận An.

Theo anh H., thời điểm này, tại nhà trọ trên còn có 1 chiếc xe SH, chiếc này của 1 người dân bị mất trộm trước đó vài giờ trên địa bàn phường Vĩnh Phú.

Sau khi anh H. trình báo cho Công an phường Bình Hòa thì được công an hướng dẫn qua công an 2 phường bị trộm để trình báo, đồng thời hỗ trợ xử lý sự việc.

"Tuy nhiên, không bên nào chịu, đẩy qua đẩy lại không ai thụ lý. Người dân buộc phải nằm ngủ tại phòng trọ để canh tài sản bị trộm trước đó", anh H. nói.

Trao đổi với PV, ông Huỳnh Anh Tài, Chủ tịch UBND phường Bình Hòa, TP.Thuận An xác nhận có sự việc người dân phát hiện 2 xe máy nghi trộm cắp trong nhà trọ ở địa bàn.

Hiện, công an đã giữ 2 chiếc xe máy để phối hợp giải quyết sự việc. Còn về thông tin công an các phường đùn đẩy trách nhiệm thì hiện cơ quan chức năng đang làm rõ.

Trong khi đó, chia sẻ với báo chí, đại tá Trịnh Ngọc Quyên – Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Công an TP.Thuận An, Dĩ An vào cuộc xác minh thông tin mạng xã hội đã đăng tải.