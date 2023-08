Thuê trẻ em vận chuyển thuốc lá lậu Thuê trẻ em vận chuyển thuốc lá lậu

Lúc 4h ngày 30/8, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh do thiếu tá Trần Song Giang làm tổ trưởng, tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông tại đường DT 782, thuộc huyện Châu Thành, phát hiện đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu nên truy đuổi.