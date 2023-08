Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết vừa phát hiện, triệt xóa điểm mua bán thuốc lá lậu quy mô khủng, thu giữ 15.150 bao thuốc lá điếu nhập lậu và nhiều tang vật khác.



Liên quan đến vụ án, cảnh sát đã bắt giữ Võ Đức Quốc Trung (SN 1987, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi buôn bán hàng cấm, Phạm Nhật Trường (SN 1994, quê tỉnh Hậu Giang) về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Cảnh sát đang khám xét thu giữ các tang vật. Ảnh: CACC.

Số thuốc lá Jet bị thu giữ. Ảnh: CACC.

Qua công tác quản lý địa bàn, Công an TP.Dĩ An đã phát hiện đối tượng Trung chuyên cung cấp thuốc lá điếu nhập lậu số lượng lớn cho các tiệm tạp hóa trên địa bàn TP.Dĩ An, TP.Thủ Đức, TP.HCM và TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nên tiến hành đấu tranh triệt xóa.

Ngày 2/8, khi Trung đang điều khiển ô tô biển kiểm soát 72A-490.05 chở 2.690 bao thuốc lá điếu nhập lậu (hiệu Jet, Hero, 555, Scott… và 500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu SAIGON Silver không có chứng từ, hóa đơn) đi giao cho khách thì bị lực lượng Công an TP.Dĩ An bắt giữ.

Tiến hành khám xét nơi ở của Trung tại phường Linh Xuân, TP Thủ Đức, Công an TP.Dĩ An tiếp tục phát hiện thu giữ 4.000 bao thuốc lá điếu nội không có chứng từ, hóa đơn và 11.680 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Cùng ngày, cảnh sát bắt giữ Trường khi đối tượng đang lái ô tô biển số 51G-504.84 trên đường Lê Văn Tách thuộc khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, TP.Dĩ An vận chuyển 2.980 bao thuốc lá điếu nhập lậu (hiệu Jet và Hero).

Được biết, Trường chở thuê số thuốc lá trên từ tỉnh Long An về phường Linh Xuân, TP.Thủ Đức để giao cho Trung.