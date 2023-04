Chiều ngày 24/4, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.



Thượng tá Trần Bình Hưng làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: CA

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Thiếu tướng Lê Vinh Quy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Trần Bình Hưng, Trưởng Công an huyện Cư M'gar giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thiếu tướng Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những cống hiến, những thành tích xuất sắc của Thượng tá Trần Bình Hưng trong những thời gian qua và giao nhiệm vụ cho Thượng tá Trần Bình Hưng trong thời gian tới trên cương vị, trọng trách mới là Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Trần Bình Hưng tiếp thu toàn bộ những ý kiến, chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và hứa trong thời gian tới sẽ không ngừng nổ lực, chung sức đoàn kết cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng Công an trong tỉnh thi đua học tập, công tác, chiến đấu, hoàn thành tốt những nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.