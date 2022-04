Thường Tín ký cam kết quy chế phối hợp cụm công an xã trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự

Mới đây, Cụm công an xã số 3 Công an huyện Thường Tín gồm 05 xã: Duyên Thái, Ninh Sở, Hồng Vân, Vân Tảo và Tự Nhiên tổ chức triển khai Quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong Cụm.

Cụm công an xã số 3, Công an huyện Thường Tín đã ký cam kết quy chế phối hợp cụm công an xã trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự

Hội nghị đã thông qua Dự thảo Quy chế gồm 4 chương, 15 điều với nội dung phối hợp đảm bảo ANTT giữa công an các xã trong Cụm.

Đồng thời, huy động phát huy tối đa, sử dụng hiệu quả lực lượng công an; phương tiện sẵn có với phương châm 04 tại chỗ "chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở", đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại các xã trong tình hình hiện tại.

Bên cạnh đó, còn nhằm tăng cường sự gắn kết. chia sẻ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm giữa công an các xã trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng.

Tại hội nghị, Trưởng Công an 5 xã trong cụm Công an số 3 đã thống nhất ký kết quy chế phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự với 15 điều khoản.

Toàn cảnh Hội nghị

Trung Tá Nguyễn Công Minh – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Trưởng Công an huyện yêu cầu các đơn vị phải thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình ANTT cũng như những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ, công nhân viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn các xã.

Để Quy chế hoạt động đạt hiệu quả, Công an các xã tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo ANTT, phòng, chống tội phạm. Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp chặt chẽ để giải quyết các vấn đề ANTT.