Theo ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, trước đó Công an tỉnh Bình Thuận có tại Công văn (số 1346/BC-CAT ngày 1/9/2023) đề nghị UBND tỉnh xét duyệt công nhận liệt sĩ đối với anh Nguyễn Hữu Đốn (SN 1988) là hàng xóm của gia đình nạn nhân đã lao vào đám cháy cứu người nhưng bị điện giật tử vong.

Hiện trường vụ cháy khiến 3 người tử vong. Ảnh: NL

Người đàn ông tốt bụng, đáng kính trọng

Theo các cơ quan chức năng TP.Phan Thiết, tối 31/8, anh Nguyễn Hữu Đốn vừa đi giao nước về nhà đang ăn cơm thì nghe tin nhà hàng xóm cách đó chừng 100m bị cháy.

Anh Đốn đã chạy ra giúp hàng xóm trong đám cháy nhưng không may bị điện giật tử vong.

Theo lời bà con hàng xóm và chính quyền địa phươg, anh Đốn là người hiền lắm, tốt bụng…

Anh Đốn làm nghề phụ hồ, tối làm thêm nghề giao nước, cắt cỏ cho bò ăn. Hàng xóm có chuyện anh Đốn đều có mặt giúp đỡ.

Chiều 1/9, khu vực nhà anh Nguyễn Hữu Đốn ở thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm, TP.Phan Thiết có mưa lớn nhưng rất đông người là hàng xóm, bạn bè mặc áo mưa đến viếng, thắp nhang cho anh. Sự ra đi của anh Đốn khiến mọi người đều ngỡ ngàng thương xót.

Trong căn nhà đang tổ chức tang lễ, ba của anh Đốn, ông Nguyễn Thống, với đôi mắt thâm quầng vì đêm qua mất ngủ, thương nhớ con.

Được biết, gia đình anh Đốn có 5 người con, 3 gái, 2 trai. Anh Đốn là con út. Các anh chị khác đã có gia đình và ra ở riêng.

Anh Đốn có vợ làm thợ may, có 2 người con, đứa lớn năm nay lên lớp 7, đứa nhỏ học lớp 5. Cả nhà anh Đốn sống bằng nguồn thu nhập từ công việc phụ hồ của anh và thợ may của vợ. Do gia cảnh khó khăn nên đến nay, sau nhiều năm lập gia đình, anh Đốn vẫn chưa có nhà riêng mà ở chung với ba mẹ.

Hành động dũng cảm lao vào đám cháy cứu người của anh Đốn đã nhận được sự cảm kích, trân trọng và biết ơn của mọi người.

Công an tỉnh Bình Thuận đến thăm hỏi và chia buồn cùng người thân anh Nguyễn Hữu Đốn. Ảnh: NL

Ngay trong đêm 31/8, khi vụ việc đau thương xảy ra, Thành Ủy, UBND TP.Phan Thiết đã đến thăm, động viên và hỗ trợ gia đình một phần kinh phí. Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cũng đã đến thắp hương chia buồn.

Trên các trang mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ sự khâm phục trước hành động dũng cảm của anh Đốn đồng thời chia sẻ và mong gia đình sớm vượt qua mất mát lớn này.

Ba người tử vong

Tính đến thời điểm này, vụ cháy tiệm sửa xe ở TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đêm 31/8 đã có 3 người tử vong gồm chị P.B.T (32 tuổi, vợ chủ tiệm sửa xe) cùng con trai là bé T.Q.A (9 tuổi) và anh Nguyễn Hữu Đốn, người hàng xóm đã dũng cảm lao vào cứu người.

Theo báo cáo ban đầu của Công an tỉnh Bình Thuận, vào khoảng 18 giờ 15 phút ngày 31/8, anh Tạ Văn Hưng (35 tuổi) cùng vợ và hai con đang trong phòng ngủ thì nghe tiếng nổ nhỏ và khói bốc lên tại khu vực sửa xe máy bên ngoài.

Anh Hưng ra kiểm tra phát hiện vụ cháy nên mở cửa chính rồi quay vào phòng ngủ định để mở cửa đưa vợ con ra ngoài. Thế nhưng, lúc này ngọn lửa đã lan ra hết khu vực sửa xe nên anh Hưng chạy về hướng nhà vệ sinh, thoát ra bằng cửa thông gió để hô hoán mọi người hỗ trợ cứu vợ con.

Nhưng do trong tiệm có vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan mạnh, nhiều người dùng búa phá mảng tường nhưng không tiếp cận được bên trong. Lúc này anh N.H.Đ đang chở nước ngọt đi giao, nghe hô hoán trong vụ cháy còn một phụ nữ và hai con nhỏ nên đã bất chấp nguy hiểm lao vào cứu các nạn nhân và bị điện giật tử vong.

Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết (trái) thăm động viên gia đình anh Đốn. Ảnh: NL

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Thuận đến hiện trường và sau 15 phút đã khống chế được ngọn lửa. Sau đó, phát hiện nạn nhân P.B.T cùng hai con trai nằm bất tỉnh trong nhà vệ sinh nên cấp tốc đưa đi cấp cứu, nhưng người mẹ và con trai lớn 9 tuổi đã tử vong.

Ngày 1/9, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an và Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an cũng có mặt tại Bình Thuận để phối hợp điều tra vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng này.