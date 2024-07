Thương vụ sáp nhập giúp MSD Animal Health đẩy mạnh danh mục đầu tư toàn diện

Vừa qua, MSD Animal Health, một nhánh của Merck & Co., Inc., Rahway, N.J., USA (NYSE:MRK) đã công bố hoàn tất việc mua lại mảng kinh doanh thủy sản của Elanco (mã chứng khoán niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York - NYSE: ELAN).

Trong hơn một thế kỷ, MSD (được biết đến là Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA tại Hoa Kỳ và Canada), đã đứng đầu trong nghiên cứu, mang đến các loại thuốc, vắc xin và các giải pháp y tế sáng tạo cho những căn bệnh thách thức nhất trên thế giới. MSD Animal Health, một nhánh của Merck & Co., Inc., Rahway, N.J., USA, là doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe động vật toàn cầu của MSD. Trong khi đó, Elanco là công ty thuốc thú y đứng thứ 4 toàn cầu, được thành lập năm 1954, chuyên cung cấp, phát triển các sản phẩm và dịch vụ để phòng ngừa, điều trị bệnh ở vật nuôi trang trại, vật nuôi thủy sản và thú cưng.

"Với việc hoàn tất thương vụ này, chúng tôi có vị thế tốt để chuyển đổi ngành nuôi trồng thủy sản bằng danh mục đầu tư mạnh mẽ và toàn diện, bao gồm thủy sản nước ấm, nước lạnh, vắc xin, các liệu pháp chống ký sinh trùng, bổ sung nước và dinh dưỡng," ông Rick DeLuca, chủ tịch của MSD Animal Health cho biết.

Ông Rick DeLuca, chủ tịch của MSD Animal Health vui mừng chào đón đồng nghiệp mới và mong muốn cùng nhau đẩy mạnh mục tiêu chung là Khoa học giúp Động vật Khỏe mạnh hơn®. Ảnh: Hoàng Hà.

Kết quả của thương vụ này, MSD Animal Health sở hữu các sản phẩm sáng tạo như CLYNAV®, một loại vắc xin dựa trên DNA thế hệ mới giúp bảo vệ cá hồi Đại Tây Dương chống lại bệnh tuyến tụy, và IMVIXA®, một liệu pháp chống ký sinh trùng biển cùng các sản phẩm xử lý nước trong nuôi trồng thủy sản nước ấm, bổ sung vào danh mục vắc xin của MSD Animal Health.

Việc gia tăng sử dụng các loại thuốc và vắc xin, giải pháp dinh dưỡng và chất bổ sung cho các loài thủy sản được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng về chất đạm và an toàn thực phẩm, đảm bảo cung cấp thực phẩm chất lượng và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Thương vụ sáp nhập giúp củng cố vị thế của MSD Animal Health trong ngành thủy sản. Ảnh: Hoàng Hà.

Hoàn tất thương vụ sáp nhập này đã giúp củng cố vị thế của MSD Animal Health trong ngành thủy sản với hướng tiếp cận toàn diện nhằm thúc đẩy sức khỏe, phúc lợi và tính bền vững trong nuôi trồng, bảo tồn và đánh bắt thủy sản.