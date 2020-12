Thủy Tiên không bao giờ quên năm 2020 biến động, Hương Giang biết ơn từng giây phút

Thủy Tiên không bao giờ quên một năm biến cố

Trước thềm năm mới 2021, ca sĩ Thủy Tiên có dịp nhìn lại một năm cô thừa nhận sẽ không bao giờ quên. Bà xã của Công Vinh cũng tổng kết các chương trình thiện nguyện như: kêu gọi giúp người dân miền Tây chống hạn nặn được hơn 16 tỷ đồng, kêu gọi giúp người dân miền Trung đợt bão lụt vừa qua với số tiền gần 200 tỷ đồng và những công trình dân sinh...

Nhìn lại hành trình đó, Thủy Tiên gửi lời cảm ơn đến cộng đồng đã chung tay, đồng lòng để cùng vượt qua một năm đầy biến cố. "2020 của tôi và của chúng ta. Ngày cuối cùng của 2020, có lẽ sẽ là năm đặc biệt nhất không bao giờ quên được đối với Tiên, một năm đầy biến cố... Tiên vô cùng biết ơn sự chung tay góp sức của mọi người để mang đến nhiều điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống này", nữ ca sĩ bày tỏ.

Thủy Tiên cùng ông xã Công Vinh thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện trong năm 2020.

Thủy Tiên cũng chia sẻ về những câu chuyện thuở nhỏ cô từng được nghe và cô vẫn luôn thực hiện cho đến thời điểm hiện tại. Cô cho biết: "Người ta nói hãy sống như một đóa hoa, lớn lên Tiên chỉ thích mình là loài cỏ dại... bởi hoa nhanh nở chóng tàn gặp một cơn mưa rào đổ xuống thì cánh hoa đã nát. Nhưng còn cỏ dại dù người ta giẫm đạp, đốt phá thế nào nó vẫn âm thầm chịu đựng và lặng lẽ cố gắng mà sống tiếp như thế thôi không dám trách móc gì ai cả. Tiên sẽ vẫn nuôi dưỡng bản thân mình bằng những điều tốt đẹp như đã từng. Ai rồi cũng phải chết, Tiên không sợ chết mà chỉ sợ chẳng làm được điều gì có ích cho cuộc đời trước khi rời khỏi thế gian này".

Tạm biệt năm 2020 và chào đón năm mới 2021, ca sĩ Thủy Tiên gửi lời cầu chúc cho dịch bệnh, thiên tai sẽ không còn nữa. "Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với đất nước chúng ta và mọi nơi trên thế giới. Yêu thương nhiều vô cùng!", Thủy Tiên bày tỏ.

Hương Giang biết ơn từng giây phút

Trong năm 2020, Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế Hương Giang một trong những sao Việt bị antifan chỉ trích, tẩy chay gay gắt. Thậm chí, những người này còn lập nhóm với hơn 110 nghìn thành viên tham gia và đăng tải những bài viết nhằm "tấn công" Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018.

Ngày cuối cùng của năm cũng là dịp đặc biệt Hương Giang chào đón tuổi mới 29. Cô đăng tải bức ảnh bên bạn trai kèm những dòng tâm sự sau một năm có thể nói là "sóng gió" đối với bản thân mình. "Sinh nhật rơi vào ngày gần cuối của năm, thế nên mỗi năm đón sinh nhật cũng tiện nhìn lại một năm mình trải qua những gì.

Hương Giang biết ơn từng giây phút được ở bên cạnh những người yêu thương.

Năm nay là một năm đầy biến động và cả mất mát với tất cả chúng ta. Chẳng ai trong chúng ta biết được ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra, nên mình biết ơn từng phút giây được ở bên cạnh những người yêu thương. Đó sẽ là điều ý nghĩa nhất với mình bây giờ và cả sau này. Chúc mừng sinh nhật tuổi 29!", người đẹp viết.

Sĩ Thanh: "Một năm tươi sáng đang đợi phía trước"

Tháng 11/2020, Sĩ Thanh chính thức xác nhận chuyện chia tay bạn trai Huỳnh Phương - thành viên nhóm hài FAPtv. Trên trang cá nhân, cô viết: "Tôi độc thân. Chúng tôi đã chia tay. Sẽ có nhiều người nói rằng lúc yêu đương rầm rộ, chia tay thì im ắng. Đúng như vậy. Khi hạnh phúc tôi thường muốn được chia sẻ niềm hạnh phúc, thái độ tích cực, sự chân thành trong tình cảm của mình đến với mọi người và mong được chúc phúc. Các bạn cho là khoe khoang hạnh phúc cũng được vì khi có hạnh phúc tôi sẽ khoe, còn khi thất bại đau thương tôi sẽ giấu. Tôi muốn giữ niềm đau nỗi buồn cho riêng mình".

Sĩ Thanh: "Một năm tươi sáng đang đợi phía trước".

Trong ngày cuối cùng của năm 2020, cô nàng nhìn lại một năm nhưng mà cô cho rằng không cần than vãn thì có lẽ ai cũng sẽ hiểu là một năm đầy biến động. Cô viết: "Không than vãn, luôn vui vẻ may mắn sức khỏe vẫn tràn đầy, người thân yêu vẫn luôn bên cạnh như vậy đã quá đủ. Ngay cả ngõ cụt vẫn là điểm xuất phát nếu bạn biết quay đầu và cố gắng! Cố lên tôi ơi! Cố lên mọi người nhé! Một năm mới tươi sáng đang đợi phía trước".

Bằng Cường: "2021 với hi vọng mọi thứ tốt đẹp hơn"

Chia sẻ với Dân Việt, ca sĩ Bằng Cường cho biết, những dự định quan trọng của anh trong năm 2020 có những thay đổi vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trong ngày cuối năm 2020, Bằng Cường có dịp nhìn lại một năm mà anh cho là "một năm khủng khiếp đầy biến cố".

Bằng Cường: "2021 với hi vọng mọi thứ tốt đẹp hơn".

Nam ca sĩ nhìn nhận: "Có thể nói năm 2020 tất cả chúng ta đã chạm tới tận đáy của sự sống. Nào là thiên tai lũ lụt, hỏa hoạn, và điều đáng sợ nhất đó chính là dịch bệnh... Tất cả những điều đó khiến chúng ta hoang mang, mất mát, khổ đau, vất vả trăm bề, suy sụp tinh thần. Sau cùng thì chúng ta vẫn cố gắng oằn mình gượng dậy, chống đỡ.

Sau một năm đầy khó khăn cơ cực, giờ đây chúng ta hãy cùng nhau hi vọng mọi thứ tốt đẹp, nhìn nhận mọi điều trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng hơn, quý trọng nhau hơn. Mong rằng năm 2020 sẽ khép lại những điều đáng tiếc để 2021 tất cả chúng ta khoác lên mình chiếc áo mới, mạnh mẽ đứng dậy gây dựng lại tương lai nhé mọi người ơi!".