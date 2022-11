Loại quả non nhà vườn thường vứt đi, một công chức Hậu Giang tiếc quá, đem sấy khô mà không kịp bán

Từ trái bưởi non vứt đi, đem sấy khô thành sản phẩm OCOP được ưa chuộng

Anh Trần Văn Đệ (SN 1982), một công chức tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, chủ Cơ sở chế biến nông sản Trần Đệ (Ấp Nhơn Thuận 1A, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) là "cha đẻ" sản phẩm Bưởi non sấy khô đang được thị trường ưa chuộng bởi vừa ngon lại vừa nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ.

Anh Trần Văn Đệ với sản phẩm Bưởi non sấy khô đạt chuẩn OCOP 3 sao đang được thị trường ưa chuộng. Ảnh: Hồng Cẩm

Chia sẻ về ý tưởng làm nên sản phẩm đặc biệt này, anh Đệ cho biết: Anh xuất thân từ gia đình nông dân. Cũng giống như nhiều hộ gia đình khác ở xứ Châu Thành A, cha mẹ anh Đệ làm vườn và cây chủ lực là cây bưởi.

Cây bưởi khi đậu quả thường có khá nhiều trái non, và để có được những quả bưởi chất lượng nhất, nhà vườn bằng kinh nghiệm lâu năm của họ sẽ tuyển bớt. Nghĩa là chỉ giữ lại những trái đẹp nhất trên mỗi cành bưởi. Sau mỗi đợt tuyển trái như vậy, những trái bưởi non bị vứt lăn lóc đầy vườn, vừa lãng phí vừa ảnh hưởng môi trường. Từ đó, anh Đệ suy nghĩ làm thế nào để tận dụng trái bưởi non, làm ra sản phẩm có giá trị...

Suy nghĩ là vậy, nhưng lúc đó còn trẻ, anh Đệ đi học rồi đi làm. Mãi đến năm 2020, sau thời gian lên mạng nghiên cứu, tìm hiểu, anh Đệ mới biết hoá ra trái bưởi non có nhiều công dụng như vậy, nào là hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ, hạ mỡ máu và giảm cân ở người béo phì, hỗ trợ tiêu hoá…

Thế là anh Đệ bắt đầu nghiên cứu thử nghiệm làm món Bưởi non sấy khô như một loại mứt. Chỉ sau khoảng một tháng thử nghiệm, sản phẩm Bưởi non sấy khô của anh Đệ đã ra đời thành công.

Bưởi non sấy khô của anh Đệ lại rất giòn, có vị chua ngọt, thơm và một chút đắng, the của tinh dầu bưởi. Ảnh: Hồng Cẩm

Hiện nay trên thị trường có nhiều loại sản phẩm từ vỏ bưởi sấy, nhưng sản phẩm của anh Đệ lại rất khác biệt so với những sản phẩm khác là bởi được làm từ nguyên trái bưởi non. Vì thế sản phẩm có cả lớp vỏ và ruột bên trong.

Nếu như vỏ bưởi sấy dẻo có độ dẻo dai, vị đắng nhẹ, thì Bưởi non sấy khô của anh Đệ lại rất giòn, có vị chua ngọt, thơm và một chút đắng, the của tinh dầu bưởi. Tất cả hoà quyện lại, tạo nên một vị rất kích thích vị giác người ăn.

Anh Đệ chia sẻ, Bưởi non sấy được anh làm từ những nguyên liệu tự nhiên là trái bưởi non được trồng hữu cơ, đường cát và nước trái tắc (trái hạnh)… Hoàn toàn không có chất bảo quản hay phụ gia thực phẩm.

Làm món Bưởi non sấy khô không quá khó, sau khi bưởi non được các nhà vườn hái tuyển, anh mua về rửa sạch, cắt mỏng, đem đi ngâm để bớt đắng, sau đó vắt khô rồi ướp đường cát, nước tắc theo công thức sao cho miếng bưởi có vị chua ngọt nhẹ. Rồi đem đi phơi ráo và cuối cùng là đưa vào lò sấy.

Sản phẩm Bưởi non sấy khô được làm từ trái bưởi non được trồng hữu cơ. Ảnh: Hồng Cẩm

"Công đoạn khó nhất để tạo độ ngon cho món Bưởi non sấy khô là xả nước cho miếng bưởi bớt đi vị đắng nhưng vẫn giữ được vị đặc trưng đắng nhẹ và hơi the. Kết hợp với thời gian sấy phù hợp để cho ra miếng bưởi sấy vừa giòn, vừa có vị chua ngọt, thơm mà vẫn giữ được một chút đắng, the nhẹ của tinh dầu bưởi. Chính vì vậy món bưởi non sấy khô trước tiên hỗ trợ tiêu hoá rất tốt cho người ăn"- anh Đệ chia sẻ.



Bên cạnh một số công đoạn thủ công như trên, anh Đệ còn mạnh dạn đầu tư một số máy móc, thiết bị để phục vụ việc sấy khô, đóng gói và bảo quản sản phẩm. Do đó, bưởi non sấy khô đảm bảo chất lượng và được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Sản phẩm được sản xuất và đóng gói với trọng lượng mỗi gói 100g có giá 40.000 đồng.

Được thị trường đón nhận

Tuy mới thành lập từ cuối năm 2020, nhưng đến nay, cơ sở kinh doanh của anh Trần Văn Đệ đã có đầu ra ổn định. Mỗi tháng, cơ sở có khoảng 1.000 sản phẩm được phân phối trên thị trường.

Để đáp ứng thị trường, anh Đệ đầu tư máy móc, thiết bị để phục vụ việc sấy khô, đóng gói và bảo quản sản phẩm. Ảnh: Hồng Cẩm

Bên cạnh việc bỏ mối cho một số cửa hàng trên địa bàn huyện, Bưởi non sấy khô của cơ sở anh Đệ còn được bày bán trên một số trang mua sắm điện tử và được cung cấp đến các tỉnh, thành phố như Bạc Liêu, Cần Thơ, Kiên Giang, TP.HCM… Ngoài ra, sản phẩm này còn rất được ưa chuộng tại các buổi hội thảo, hội nghị và được dùng làm quà tặng trong nhiều hoạt động của địa phương.

Trao đổi với phóng viên, chị Đỗ Thị Dung (kinh doanh cửa hàng Thực phẩm an toàn Một Ngàn ở ấp Thị Tứ, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A), cho biết: "Sau khi dùng thử món bưởi nón sấy của cơ sở Trần Đệ thôi thấy rất ngon, giữ được mùi thơm và màu sắc của vỏ bưởi, tốt cho sức khoẻ nên tôi mạnh dạn nhập hàng về bán. Rất nhiều khách hàng mua rồi lại quay lại mua nữa, đặc biệt là các chị em có nhu cầu ăn để hỗ trợ làm đẹp da, giảm mỡ...".

Sản phẩm Bưởi non sấy khô được UBND tỉnh Hậu Giang công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao và là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiện nay anh Đệ đang sản xuất và đưa ra thị trường thêm một sản phẩm từ trái bưởi non là Trà bưởi. Với 100% nguyên liệu tự nhiên món Trà bưởi của anh Để rất tiện lợi cho những người cần hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ, hạ mỡ máu và giảm cân ở người béo phì, tiêu hoá…

Anh Đệ cho biết, để đáp ứng thị trường trong thời gian tới, hiện cơ sở sản xuất của anh Đệ đã ký hợp đồng thu mua bưởi non với 5 nhà vườn ở thị trấn Một Ngàn và xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A. Với giá thu mua dao động từ 5.000-10.000 đồng/kg, cơ sở đã giúp các hộ nông dân này có thêm thu nhập từ những trái bưởi non trước đây thường vứt đi.

Hiện cơ sở sản xuất của anh Đệ đã ký hợp đồng thu mua bưởi non với 5 nhà vườn, với giá mua dao động từ 5.000-10.000 đồng/kg. Ảnh: Hồng Cẩm

Ông Đỗ Hữu Đức, cán bộ bảo vệ thực vật thị trấn Một Ngàn, cho biết: "Sản phẩm bưởi non sấy của hộ kinh doanh Trần Văn Đệ là sản phẩm OCOP đầu tiên của thị trấn, đã được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao năm 2021. Trong thời gian tới, thị trấn sẽ xem xét đề xuất các cấp lãnh đạo hỗ trợ cơ sở về máy móc, thiết bị để mở rộng quy mô sản xuất".