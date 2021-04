Tiền Giang: Nôn nóng làm điều này, hàng loạt vườn sầu riêng rụng trái non, nông dân nếm trái đắng

Nông dân trồng sầu riêng thua trắng

Ông Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phong, huyện Cai Lậy - cho biết: Hiện đang xảy ra tình trạng hàng loạt vườn sầu riêng của nông dân trên địa bàn rụng trái non.

Nông dân xót xa đi nhặt từng trái sầu riêng non cho vào bao.

"Trái sầu riêng đậu được khoảng 1 tháng thì rụng. Nông dân xót xa chỉ biết đứng nhìn cây tan tác trái" - ông Bình thổ lộ.

Theo ông Bình, chính vườn sầu riêng nhà ông cũng đang gặp tình trạng rụng trái non.

"Sau khi vườn sầu riêng bị nhiễm mặn vào năm 2020, tôi đã cho tưới tắm, hạ độ mặn, phân thuốc, chăm dưỡng lại vườn rồi mới làm trái. Không ngờ, cây vừa đậu trái thì xảy ra tình trạng rụng trái non" - ông Bình nói.

Hiện, 40 cây sầu riêng nhà ông Bình trống vắng trái trên cành, nhưng trái non thì rụng khô khốc đầy gốc. Ông Bình cười chua chát: "Bà con nông dân trên địa bàn không còn trồng giống sầu riêng RI 6 mà là giống "10 còn". Tức là còn "10 trái trên cành".

Hiện, trên địa bàn xã cù lao Tân Phong có hơn 280ha diện tích sầu riêng.

Tại xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, ông Đặng Công Nghỉ, cũng đang "rầu thúi ruột".

"Trái sầu riêng trong vườn tôi được nắm tay thì bắt đầu rụng. Tôi không biết lý do trái rụng. Trong khi phân, thuốc tôi đều cho đầy đủ vườn sầu riêng" - ông Nghỉ phân trần.

Nông dân Đặng Công Nghỉ đi thu dọn sầu riêng non rụng đầy vườn.

Hiện, gia đình ông Nghỉ đang trồng 2 công đất sầu riêng. Trung bình năng suất vườn sầu riêng của ông đạt 3,5-4 tấn/vụ.

"Vụ sầu riêng này tôi trắng tay rồi. May ra còn được 1 tấn sầu riêng. Tiền bán sầu riêng chắc chỉ đủ phân thuốc" - ông Nghỉ rầu rĩ nói

Ông Nghỉ cho biết, mỗi vụ sầu riêng ông "đổ" vào vườn 100-200 triệu đồng để đầu tư phân thuốc. "Nhìn vườn sầu riêng đang rụng trái non mà xót quá" - ông Nghỉ than thở.

Nông dân lao theo giá sầu riêng

Theo các nhà vườn trồng sầu riêng ở Tiền Giang, vào những năm trước với kỹ thuật xử lý trái, sầu riêng cho trái rất đạt.

Vụ sầu riêng này, cây ra bông rất đều, nhưng khi trái đậu được khoảng 1 tháng thì xảy ra hiện tượng rụng trái non hàng loạt. Tỷ lệ trái non rụng 50-70% số lượng trái trên cây.

Với tỷ lệ trái sầu riêng rụng như vậy, nhiều bà con cho rằng, vụ sầu riêng này nông dân thua nặng.

Lý giải tình trạng sầu riêng non đang rụng ổ ạt, T.S Lê Quốc Điền - Giám đốc Trung tâm Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật (Viện Cây ăn quả miền Nam) cho rằng, do nông dân nôn nóng chạy theo giá nên bất chấp thực tế cây sầu riêng chưa hồi phục sau suy kiệt do nhiễm mặn từ năm rồi đã tiến hành làm trái.

"Giá sầu riêng thời gian vừa qua có lúc lên tới 90.000-100.000 đồng/kg. Thấy giá tốt, bà con nông dân nôn nóng làm trái trong khi cây chưa hồi phục sau hạn mặn nên dẫn tới tình trạng trái non bị rụng" - T.s Điền lý giải.

Cũng theo T.S Điền, sau hạn mặn, tất cả các bộ rễ hút, dẫn dinh dưỡng của cây sầu riêng đã hư hại và nhiễm bệnh thối rễ.

"Cây sầu riêng phải có bộ rễ và lá hoàn thiện, nông dân mới được làm trái" - T.s Điền khuyến cáo.

Nông dân Tiền Giang bất lực nhìn sầu riêng non đang rụng dần khỏi cây. Một vụ sầu riêng thua trắng hiển hiện trước mặt.

Theo Sở NNPTNT Tiền Giang, hiện toàn tỉnh có hơn 14.000ha cây sầu riêng.

Sau đợt hạn mặn mùa khô năm 2020, hàng ngàn ha sầu riêng ở Tiền Giang bị chết và suy kiệt.