Đối tượng Trương Ngọc Xa cất giữ nhiều "hàng nóng" trong cốp xe và nhà riêng, Công an thị xã Gò Công đã tiếp nhận hồ sơ điều tra mở rộng. Ảnh: minh họa

Sáng 28/7, Công an thị xã Gò Công cho biết vừa tiếp nhận hồ sơ, tang vật do Công an xã Long Hòa chuyển giao để thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, chiều 26/7, trong lúc tuần tra phòng chống tội phạm trên địa bàn, tuyến giao thông, Công an xã Long Hòa ra tín hiệu dừng xe máy do Xa điều khiển trên đoạn đường thuộc ấp Việt Hùng thuộc xã Long Hòa.

Tại đây, khi kiểm tra cốp xe của Xa, lực lượng chức năng phát hiện bên trong cất giấu 1 khẩu súng ngắn, 1 hộp tiếp đạn 5 viên, 1 vỉ đạn 32 viên và 1 dao tự chế bằng kim loại.

Xác định đối tượng có hành vi vi phạm, Công an nhanh chóng đưa Xa về nhà kiểm tra hành chính nơi ở tại ấp Hòa Bình, xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông và ấp Sơn Qui B, xã Tân Trung, thị xã Gò Công.

Tại hai địa điểm này, công an phát hiện, thu giữ thêm 5 kiếm Nhật, 4 dao tự chế, 1 cây sắt có mũi nhọn được cất trong phòng dưới sàn giường.

Vụ việc đang được điều tra, mở rộng.