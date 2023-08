Tiếp bước VinFast, VNG tham vọng lên sàn chứng khoán Mỹ Nasdaq

VNG Limited là tổ chức nước ngoài có trụ sở tại quần đảo Cayman (Cayman Islands), đồng thời là cổ đông lớn nhất của VNG. Tổ chức này có hai người liên quan là người nội bộ tại VNG gồm Tổng giám đốc – ông Lê Hồng Minh (sở hữu 12,27% vốn) và Phó Tổng giám đốc thường trực – ông Vương Quang Khải (sở hữu 4,99% vốn).

Được biết, Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, UBS Securities LLC và BofA Securities, Inc. sẽ là các nhà bảo lãnh phát hành cho đợt IPO này. Quy mô giao dịch và khoảng giá chào bán hiện chưa được xác định.

Trước đó vào ngày 5/1/2023, cổ phiếu VNZ của Công ty cổ phần VNG đã giao dịch phiên đầu tiên trên thị trường UPCoM ở mức tham chiếu 240.000 đồng. Với 35,8 triệu cổ phiếu đăng ký giao dịch, ước tính giá trị vốn hóa của VNG trong phiên chào sàn đạt hơn 8.600 tỷ đồng, tương đương hơn 360 triệu USD.

VNG là công ty công nghệ và Internet hàng đầu của nước ta và có một hệ sinh thái những sản phẩm công nghệ đa dạng và phong phú, có thể đáp ứng đủ những nhu cầu và có thể xây dựng được lòng tin vững chãi với hơn 100 triệu khách hàng ngoài nước và trong nước.

Kể từ khi được thành lập năm 2004, Tập đoàn VNG đã phát triển vô cùng nhanh chóng, vươn lên trở thành một tập đoàn công nghệ vô cùng thành công, tạo nên những tiếng vang lớn tại nước ta. Vậy những điều tuyệt vời nào ta có thể nhận từ những doanh nghiệp đang được mệnh danh là kỳ lần công nghệ mới của nước ta?

Hiện nay, công ty này đang tập trung để phát triển 4 nhóm sản phẩm chiến lược nhất bao gồm nền tảng kết nối như Zalo, Zing và phương thức thanh toán điện tử Zalo Pay cũng như dịch vụ điện toán đám mây như VNG CLOUD và game là công ty vinagame.

Có thể nói, Tập đoàn VNG đã góp phần thúc đẩy và đưa nền tảng giải trí trực tuyến ở Việt Nam bước vào một thời kỳ mới mẻ - thời đại hoàng kim.

Không chỉ dừng lại khi tham gia vào thị trường game, nhờ vào thế mạnh về con người và công nghệ, VNG đã mở rộng hơn nữa những lĩnh vực kinh doanh tới nhiều mảng tiềm năng và nhiều thách thức như thanh toán điện tử, nền tảng giải trí và đã đạt được một số những thành tựu đáng kể và nhất định.

Trong năm 2014, VNG đã là doanh nghiệp đầu tiên của nước ta đã được định giá trên 1 tỷ USD theo những đánh giá của World Startup Report và Google - Temasek Report và thuộc Top 14 kỳ lân công nghệ của Đông Nam Á trong năm 2019 theo những báo cáo của Bain & Company.

Tháng 7 năm 2020, VNG đã lần thứ hai liên tiếp lọt vào Top 50 thương hiệu hàng đầu của Việt Nam, nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” do tạp chí HR Asia vô cùng uy tín và hàng đầu về nhân sự tại châu Á bình chọn.

Tháng 10 năm 2020, VNG lần đầu tiên đạt danh hiệu Top 2 Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn do sinh viên thuộc khối ngành công nghệ thông tin bình chọn và thuộc Top 50 Thương hiệu Nhà tuyển dụng có sức hút lớn đối với sinh viên Việt Nam theo những kết quả khảo sát từ Anphabe.