Theo thông tin, sáng 1/9, tại Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận 26 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Bộ Đội Biên phòng An Giang phối hợp với các lực lượng chức năng làm thủ tục tiếp nhận 26 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả. Ảnh: HC

Nhân viên y tế kiểm tra sức khoẻ 26 công dân nhập cảnh. Ảnh: HC

Bộ đội Biên phòng An Giang làm thủ tục pháp lý, hành chính ban đầu. Ảnh: HC

26 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả gồm 3 nữ, 23 nam (trong đó có 11 công dân liên quan vụ 40 người từ Casino Rich World bơi qua sông Bình Di về Việt Nam vào ngày 18/8).

Những người này có hộ khẩu thường trú ở chủ yếu đến từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

Trong số 26 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả có 11 công dân liên quan vụ 40 người từ Casino Rich World bơi qua sông Bình Di về Việt Nam vào ngày 18/8. Ảnh: HC

Qua xác minh điều tra, số công dân trên đã vượt biên trái phép sang Campuchia làm thuê và đã bị Tổng cục Di trú - Bộ Nội vụ Campuchia giam giữ.

Ngay sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành thực hiện khai báo y tế và các thủ tục pháp lý, hành chính ban đầu.

26 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả. Ảnh: HC

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý ban đầu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên đã bàn giao 26 công dân nói trên cho Phòng Cảnh sát xuất nhập cảnh Công an tỉnh An Giang tiếp tục xác minh làm rõ theo quy định.