An Giang: Khen thưởng đột xuất 6 cá nhân dũng cảm cứu 40 người trốn khỏi casino ở Campuchia

Chiều 25/8, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, Công an tỉnh tổ chức trao giấy khen đột xuất cho 6 cá nhân đã dũng cảm cứu 40 người dân bơi qua sông Bình Di, thị trấn Long Bình, huyện An Phú trốn khỏi casino Campuchia về Việt Nam, sáng 18/8.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện An Phú cũng đã tặng giấy khen đột xuất cho 6 cá nhân trên với thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, đại tá Nguyễn Trường Viễn - Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và thượng tá Lâm Văn Tiên - Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị trao giấy khen cho 6 cá nhân dũng cảm. Ảnh: Phương Quỳnh



Như Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng 9h45 ngày 18/8, Chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 số 21, thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang (đóng tại khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) phát hiện, bắt giữ 40 người (gồm 35 nam và 5 nữ) từ casino Rich World (thuộc ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia) bơi qua sông Bình Di (Bình Ghi) nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Khi phát hiện vụ việc, các anh Nguyễn Văn Tý (SN 1982), Trần Văn Trường (SN 2002), Lê Bình Hổ (SN 1974), Nguyễn Thành Công (SN 1996), Ngô Văn Sẹn (SN 1984) và Mai Văn Hùng (SN 1986), cùng ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú đã nhanh chóng dùng vỏ lãi điều khiển ra sông ứng cứu, đưa 40 người dân vào bờ an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Lãnh đạo UBND huyện An Phú tặng giấy khen cho các cá nhân trong vụ 40 người trốn khỏi casino ở Campuchia. Ảnh: Phương Quỳnh

Qua lời khai của 40 người, do bị ép làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi, không được trả lương, bị đánh đập, tra tấn tàn nhẫn... đã bàn bạc tìm cách tháo chạy, đồng loạt bơi qua sông Bình Di nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Trong số 40 người trên, có 38 trường hợp bị xử phạt hành chính về hành vi nhập cảnh trái phép, 2 trường hợp còn lại là trẻ em.

Chiều tối 23/8, 40 người này đã được chính quyền địa phương và những "mạnh thường quân" hỗ trợ chi phí (mỗi người 1,5 triệu đồng) để trở về địa phương.

Buổi lễ trao giấy khen đột xuất cho 6 cá nhân dũng cảm cứu người trong vụ 40 người trốn khỏi casino ở Campuchia. Ảnh: Phương Quỳnh

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, sau 5 ngày tích cực điều tra, đến nay cơ quan công an đã xác định được 4 đường dây có dấu hiệu hoạt động tội phạm mua bán người ở các tỉnh, thành có sự móc nối với số đối tượng ở Campuchia đưa lao động người Việt vào các casino lao động bất hợp pháp.

Công an tỉnh An Giang đã báo cáo Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an để phối hợp với công an các tỉnh, thành có liên quan để tiếp nhận tin báo, triển khai công tác điều tra, triệt phá đường dây mua bán người.