Tiếp tục có lãi, một doanh nghiệp ngành cà phê nỗ lực bù đắp dần khoản lỗ lũy kế nghìn tỷ đồng

Vinacafe đạt doanh thu hơn 1.300 tỷ đồng, nộp ngân sách 47 tỷ đồng

Công bố về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe), ông Đặng Hồng Tuấn – Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Vinacafe cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng doanh thu hợp nhất của Vinacafe là 1.341,70 tỷ đồng, bằng 126,2% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, doanh thu Công ty mẹ là 859,60 tỷ đồng, bằng 153% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận hợp nhất là 15,10 tỷ đồng, bằng 408,1% so với cùng kỳ; trong đó, Công ty mẹ đạt 3,6 tỷ đồng, bằng 144% so với cùng kỳ. Tổng nộp ngân sách nhà nước hợp nhất là 47,5 tỷ; đạt 150% so với cùng kỳ.

Về tình hình kinh doanh thương mại dịch vụ 6 tháng đầu năm, trong dịch vụ chế biến qua kho, Trung tâm xuất nhập khẩu Vinacafe đã thực hiện chế biến dịch vụ 12.026 tấn. Kinh doanh phân bón đạt 10.111 tấn, bằng 111,2% so với cùng kỳ năm 2023. Kinh doanh cà phê nội địa đạt 6.257 tấn. Về cà phê chế biến sâu, tiêu thụ cà phê rang xay và cà phê hòa tan đạt 68,04 tấn, đạt 640% so với cùng kỳ.

Về công tác truyền thông, quảng bá sản phẩm, Tổng công ty đang tập trung vào các hoạt động thiết kế và phát triển hình ảnh thương hiệu/nhãn hiệu, bao bì nhãn mác các sản phẩm cà phê chế biến sâu.

Dự kiến quý III, quý IV năm 2024 Vinacafe sẽ đẩy mạnh chiến lược quảng bá, giới thiệu bộ nhận diện các sản phẩm và nhãn hiệu mới, tăng cường tiêu thụ ở các thị trường có nhu cầu lớn mà Tổng công ty đã đăng ký sở hữu trí tuệ cho thương hiệu “VIETNAMCOFFEE - Ngôi sao cà phê Việt”, gồm: Mỹ, Hàn, Nhật, Australia và Trung Quốc.



Mục tiêu của việc đăng ký này là bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của sản phẩm của Tổng công ty, ngăn ngừa việc sao chép hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ khi sản phẩm được bán tại các thị trường này. Điều này đóng vai trò quan trọng để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh tại những thị trường lớn này.

Năm 2023, Vinacafe lãi hơn 9 tỷ đồng. Đây là lần đầu doanh nghiệp này báo lãi từ khi công bố thông tin vào năm 2021 (trước đó, lợi nhuận Vinacafe đều âm hàng trăm tỷ đồng). Tuy Vinacafe đã có lãi nhưng vẫn không đủ bù đắp cho khoản lỗ lũy kế lên tới hơn 1.090 tỷ đồng.

Nỗ lực bù đắp dần khoản lỗ lũy kế nghìn tỷ đồng...

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 của Vinacafe là tích cực, góp phần bù đắp phần nào cho khoản lỗ lũy kế 1.090 tỷ đồng tính đến 31/12/2023.

Trước đó, báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 của Vinacafe cho thấy doanh thu đạt gần 2.100 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ 2022. Ngoài nguồn thu từ cà phê, Tổng công ty còn có nguồn thu từ lúa gạo, cao su, phân bón.

Cả năm 2023, Vinacafe không phát sinh thêm hợp đồng xuất khẩu mới mà chỉ tập trung giao hàng cho hợp đồng của những năm trước. Tổng công ty bán ra nước ngoài khoảng 615 tấn, tương đương 1,08 triệu USD, đạt 8% so với cùng kỳ năm trước đó, còn lại, bán trong nước đạt gần 5.650 tấn.

Cả năm 2023, Vinacafe chỉ lãi hơn 9 tỷ đồng. Đây là lần đầu doanh nghiệp này báo lãi từ khi công bố thông tin vào năm 2021. Hai năm trước đó, lợi nhuận đều âm hàng trăm tỷ đồng.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Tổng Công ty dự kiến kế hoạch tổng doanh thu đạt 1.410 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 6 tỷ đồng, đều thấp hơn năm 2023; và khắc phục các chỉ tiêu, kết quả kinh doanh cón yếu kém, thua lỗ từ các năm trước.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Đỗ Hữu Huy đánh giá cao sự quyết tâm hoàn thành kế hoạch đề ra của Vinacafe, trong đó có các nhóm giải pháp về tổ chức sản xuất nông nghiệp; các nhóm giải pháp về tài chính, đặc biệt là nhóm giải pháp về chế biến sâu và mở rộng thị trường chế biến sâu. Đây là nhóm giải pháp căn cơ, cốt lõi để tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Vinacafe, làm tiền đề cho kế hoạch sắp xếp lại Tổng công ty trong thời gian tới.

Vinacafe có nguồn thu chính yếu là từ cà phê, bên cạnh đó là các nguồn thu từ lúa gạo và cao su. Tổng diện tích kinh doanh năm 2023 là 12.458 ha, đạt 106% so với kế hoạch, bằng 109% so với năm 2022.

Để triển khai có hiệu quả sản xuất, kinh doanh, xử lý các tồn tại về tài chính của Vinacafe trong năm 2024 và các năm tiếp theo, Vinacafe cho biết sẽ thực hiện kiểm soát tốt thu hoạch, khoán, giá thành sản xuất, kiểm soát chi phí và xây dựng kịch bản điều hành phù hợp trong bối cảnh giá cà phê còn đang ở mức cao; Công ty mẹ, các công ty thương mại có sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ trong các khâu thu hoạch, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Vinacafe cũng sẽ tiếp tục triển khai áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức sản xuất, quản lý sản phẩm của Tổng công ty như đẩy mạnh số hoá vùng trồng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, quản lý kế toán tập trung, số hoá trong công tác quản lý tài chính, kho hàng; sớm áp dụng các công nghệ tiên tiến về thu hoạch, bảo quản sản phẩm để tận dụng thời cơ về giá cũng như ảnh hưởng của việc biến đổi khí hậu nhất là trong giai đoạn thu hoạch cà phê.