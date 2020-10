Mở rộng quy mô, gia hạn các gói ưu đãi

Đón làn sóng phục hồi kinh tế vào những tháng cuối năm, BIDV liên tục rót vốn vào thị trường khi bổ sung thêm 40.000 tỷ đồng vào quy mô gói vay "Kết nối, vươn xa" 2020, nâng tổng quy mô gói vay lên đến 70.000 tỷ đồng sau khi gói vay 30.000 tỷ đồng nhanh chóng đạt quy mô chỉ trong vòng chưa đến 1,5 tháng. Với đợt gia hạn này, gói vay mới sẽ giúp khách hàng cá nhân sản xuất kinh doanh tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ nay đến 31/12/2020.

Ngoài ra, các khách hàng gặp khó khăn vì tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên cũng được BIDV hỗ trợ vay đầu tư xây dựng/mở rộng hệ thống tích trữ nước ngọt, hệ thống lọc nước, tưới tiêu hay đầu tư, chuyển đổi cây trồng nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, tập trung vào các giống cây có khả năng chịu hạn mặn với lãi suất hấp dẫn chỉ từ 7,2%năm. Gói vay quy mô 1.000 tỷ đồng này triển khai đến hết 31/12/2020. Khách hàng tham gia gói vay còn được gia hạn không phải trả nợ gốc đến tối đa 02 năm, phù hợp với thời gian đầu tư, linh hoạt theo năng lực tài chính và khả năng trả nợ của khách hàng.

Đồng thời, BIDV cũng gia hạn thời gian triển khai chương trình "Vững bước cho cuộc sống xanh" đến 31/12/2020 để gia tăng thêm quyền lợi của khách hàng. Theo đó, khách hàng vay trung dài hạn phục vụ sản xuất kinh doanh, mua nhà, mua xe ô-tô hoặc tiêu dùng đảm bảo bằng bất động sản vừa được hưởng lãi suất cạnh tranh, vừa được tiếp tục tham gia chương trình khuyến mại tặng ngay 1.000.000 đồng vào tài khoản nếu đăng ký sản phẩm bảo hiểm cho người vay vốn BIC Bình An.

Tiếp vốn, giảm lãi suất - Đòn bẩy tài chính hữu hiệu để vực dậy nền kinh tế hậu Covid

Lãi suất hấp dẫn

Tiếp nối lãi suất vay trung dài hạn giảm từ 0,1% đến 0,2%/năm (chỉ còn từ 7,2%/năm tùy theo kỳ hạn) trong gói vay "Đồng hành - Vươn xa" vào ngày 05/08/2020, đến tháng 09/2020, BIDV tiếp tục giảm sâu lãi suất vay sản xuất kinh doanh ngắn hạn đến 12 tháng. Cụ thể, lãi suất trong gói vay "Kết nối - Vươn xa" 70.000 tỷ đồng đã được giảm 0,5%/năm từ 14/09/2020. Khi tham gia gói vay này, khách hàng được áp dụng lãi suất chỉ từ 5,5%/năm đối với các khoản vay có kỳ hạn dưới 06 tháng và chỉ từ 6%/năm đối với các khoản vay từ 06 tháng đến 12 tháng.

Đồng thời, gói vay 10.000 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi Covid-19 dành cho khách hàng hiện hữu được BIDV điều chỉnh lãi suất xuống chỉ còn từ 5%/năm, kỳ hạn tối đa 12 tháng từ nay đến hết năm 2020.

Hàng ngàn ưu đãi khác

Ngoài các ưu đãi liên quan đến sản phẩm tín dụng, khách hàng vay vốn tại BIDV trong thời gian này còn được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác như: Miễn phí duy trì dịch vụ ngân hàng điện tử; tặng đến 0,2%/năm lãi suất khi gửi tiền Online; Ưu đãi giảm tới hơn 70% phí chuyển tiền Online ngoài hệ thống; Nhận ngay 100% giá trị thẻ nạp (tối đa 100.000 VND/khách hàng) khi đăng ký mới và nạp tiền điện thoại trên BIDV SmartBanking tới 31/10/2020.

Từ đầu năm 2020 đến nay, BIDV đã giải ngân hơn 165.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi từ 5,5%/năm nhằm giúp khách hàng cá nhân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Các gói vay đều được đông đảo khách hàng quan tâm, ủng hộ và nhanh chóng kết thúc trước hạn.

Với những gói tín dụng phù hợp, kịp thời hỗ trợ các khách hàng cá nhân trên cả nước, BIDV được đánh giá là Ngân hàng Bán lẻ Tiêu biểu Việt Nam 4 năm liên tiếp 2016, 2017, 2018 & 2019 do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) & Tổ chức Dữ liệu Quốc tế (IDG) bình chọn; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam 5 năm liên tiếp 2015, 2016, 2017, 2018 & 2019 do Tạp chí The Asian Banker bình chọn.