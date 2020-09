Tiết lộ doanh thu "khủng" của PNJ hồi giá vàng lên đỉnh 62 triệu đồng/lượng

Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa cập nhật kết quả kinh doanh tháng 8/2020. Đây là tháng giá vàng trong nước lên cơn sốt và lần đầu lập kỷ lục hơn 62 triệu đồng/lượng.



PNJ cho biết vào tháng 8, doanh thu vàng miếng lên đến 470 tỷ đồng, chiếm 38% tổng doanh thu tháng. Đáng chú ý, đây là mức đóng góp cao nhất của vàng miếng vào cơ cấu doanh thu kể từ khi PNJ công bố kết quả kinh doanh hàng tháng vào giữa năm ngoái.

PNJ mang về 470 tỷ đồng từ bán vàng miếng trong tháng 8.

Còn nhớ đầu tháng 8, giá vàng trong nước liên tục tăng theo diễn biến giá vàng thế giới, có hôm tăng đến vài triệu đồng lượng. Đỉnh điểm ngày 7/8, vàng miếng SJC "bốc đầu", chốt giá cuối ngày hơn 62 triệu đồng/lượng. Thời điểm đó, ngoài bán chốt lời, nhiều người cũng tranh thủ mua vào vì kỳ vọng vàng sẽ tiếp tục tăng.

Đây là lý do khiến doanh thu vàng miếng của PNJ tăng mạnh. Lũy kế 8 tháng đầu năm, doanh thu vàng miếng của doanh nghiệp do bà Cao Thị Ngọc Dung làm Chủ tịch tăng trưởng 17,5%.

Tuy nhiên, trái ngược vàng miếng, các kênh còn lại của PNJ trong tháng 8 đều không khả quan.

Doanh thu bán lẻ giảm 7%. Đại gia vàng bạc này nhận định nguyên nhân là làn sóng thứ 2 của dịch Covid-19 bùng phát tại Đà Nẵng vào những ngày cuối tháng 7 kéo sang đầu tháng 8. Cụ thể, doanh thu các cửa hàng tại địa phương áp dụng giãn cách sụt giảm, sức mua chung của thị trường chậm lại trong hai tuần đầu tháng 8.

Doanh thu sỉ giảm 40% do các khách hàng sỉ chịu ảnh hưởng của dịch nên nhu cầu sụt giảm so với cùng kỳ, bên cạnh đó, sức mua chung của thị trường trang sức vẫn chưa thật sự phục hồi. Lũy kế 8 tháng, doanh thu sỉ giảm 25% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi Covid-19. Điểm sáng duy nhất là kênh khách hàng doanh nghiệp, tăng 7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, kênh này hiện đóng góp không đáng kể vào cơ cấu doanh thu của PNJ.

Tính chung tháng 8, tổng doanh thu đạt 1.238 tỷ đồng, giảm 8%; lợi nhuận sau thuế giảm đến 12%, đạt 52 tỷ đồng.

Doanh thu và lợi nhuận PNJ trong tháng 8 so với cùng kỳ. Nguồn: PNJ.

Dù doanh thu vàng miếng trong tháng tăng mạnh nhưng do tỷ suất lợi nhuận không cao, cùng với các kênh khác như bán lẻ, bán sỉ, xuất khẩu chịu ảnh hưởng bởi Covid-19, khiến lợi nhuận của PNJ sụt giảm.

Đại diện doanh nghiệp cho hay phải rất nỗ lực tối ưu hóa chi phí vận hành, đặc biệt là giảm chi phí hoạt động mới có thể khiến biên lợi nhuận gộp trong tháng 8 đạt 17,7%, tăng so với mức 17,5% của cùng kỳ.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, doanh thu thuần PNJ đi ngang so với cùng kỳ, đạt 10.291 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 23%, còn 548 tỷ đồng. Với kết quả này, PNJ lần lượt hoàn thành 71% kế hoạch doanh thu và gần 66% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2020.

Tính đến cuối tháng 8, hệ thống của PNJ có tất cả 339 cửa hàng. Đáng chú ý, doanh nghiệp cũng mạnh tay đóng 5 cửa hàng trang sức trong tháng 8. 4 tháng cuối năm, doanh nghiệp đặt mục tiêu mở mới 31 cửa hàng tại các khu vực trọng điểm và tập trung tối ưu hóa doanh thu trên mỗi cửa hàng.