Tiêu cực bóng đá Việt Nam (Kỳ 2): “Khi cá đã cắn câu…”

Đội CATP giải thể, chuyển giao về cho Đông Á, ông Dương cũng đã đến tuổi hưu, được gắn quân hàm Đại tá, và được VFF cho làm giám sát.

Sau vài lượt trận đầu của mùa bóng 2005, ông cùng tân Trưởng BTC Dương Nghiệp Khôi trăn trở: "Bắt đầu có mùi lại rồi, đặc biệt là hạng Nhất với những cuộc chạy đua tốn bạc tỉ để kiếm suất thăng hạng giữa các đại gia. Nhưng, làm thế nào đây để chống tiêu cực?".

Ban huấn luyện NHĐA - Thép Pomina giai đoạn 2005.

Họ đã vạch ra một kế hoạch, mà ông Dương cho biết chính ông Khôi là người đề xuất, đó là thử thu giữ điện thoại của một số trọng tài đáng ngờ ở những trận đấu căng thẳng (Người phụ trách việc phân công trọng tài làm nhiệm vụ ở các trận đấu là ông Đoàn Phú Tấn, Ủy viên Hội đồng trọng tài quốc gia. Xung quanh việc này cũng là điều khó hiểu, khi ông Tấn đã một mình một chợ làm việc này, không thèm hỏi han ý kiến với vị Chủ tịch Nguyễn Ngọc Vinh và một thành viên còn lại của Hội đồng là Bùi Như Đức. Mặc dù việc phân công của ông Tấn liên tục bị dư luận đặt dấu hỏi, nhưng các ông Hạng, ông Ly vẫn ra sức bênh vực-NV).

Tuy nhiên, kế hoạch thu giữ điện thoại này không phổ biến, mà chỉ gói gọn với ba vị giám sát tin cậy là ông Dương, ông Nguyễn Trọng Lợi, ông Trần Văn Thành. Sáng 23/4/2005, cả ba lên đường làm nhiệm vụ ở các trận An Giang-Đá Mỹ Nghệ, Cần Thơ-Đông Á Pomina và Quảng Nam-Khánh Hoà với những tờ thông báo do Trưởng BTC Dương Nghiệp Khôi ký nhằm phòng ngừa các trọng tài và giám sát trọng tài phản ứng. Khi thu giữ, tất cả điện thoại đều được tắt. Về phòng, họ đã mở lại và như những tay câu hồi hộp chờ phao động. Trưa cùng ngày, ông Khôi hồ hởi gọi điện báo cho ông Dương "Cá đã cắn câu rồi". Ông Dương mừng rỡ hỏi: "Ở đâu?". Khôi trả lời: "Chỗ của Lộc. Máy của trọng tài chính Phạm Hữu Lộc (trọng tài chính trận Cần Thơ - Đông Á Pomina) nhận được tin từ trọng tài Lương Trung Việt với nội dung HÔM NAY ANH CÓ LAM CHÍNH TRẬN ĐẤU KHÔNG, THỰC HIỆN Y CŨ". Tiếp đến, máy của các trọng tài Trần Đại, Vũ Bá Lâm cũng có tin nhắn từ Việt.

Hành động tiếp đến là cả hai vận động, thuyết phục các trọng tài này với những lý lẽ có cương có nhu. Kết quả, ba trọng tài đã thú nhận đã nhận từ "môi giới" Lương Trung Việt với số tiền tổng cộng là 6,5 triệu đồng. Họ đã nộp lại tiền tang vật và làm tường trình.

Bước kế tiếp là cuộc gặp gỡ với Lương Trung Việt. Tuy nhiên, anh này một mực kêu oan và giải thích về nội dung tin nhắn là chuyện hẹn hò các anh em trọng tài đến chỗ ăn chơi, gái gú quen thuộc của họ!

Bên cạnh đó, cả ông Dương lẫn ông Khôi đã làm việc với Chủ tịch CLB Đông Á Đặng Phước Dừa về việc có dấu hiệu cho thấy cán bộ dưới quyền ông này đã đưa tiền cho trọng tài (căn cứ vào tin nhắn đến máy các trọng tài có đề cập đến Đông Á Pomina). Ông Dừa một mực khẳng định không có chủ trương, còn nếu cán bộ dưới quyền làm bậy thì sẽ rà soát lại. Đáng tiếc thay, việc cảnh báo ấy đã không được xem trọng, và cớ sự là Đông Á Pomina đã đi vào dĩ vãng.

Trở lại với vụ làm việc với trọng tài. Sau khi không thuyết phục được trọng tài Lương Trung Việt thú nhận, cả hai bàn tính đưa vụ này sang công an. Nhưng không thể đưa vào tư cách cá nhân được. Nhưng đưa về cho VFF thì lại phải về tay cái vị "Bao công" Vũ Hạng mà họ đã mất lòng tin. Cả hai cứ loay hoay theo chuyện không biết làm thế nào để đưa công an, thì "cây kim trong bọc" bắt đầu tòi ra. Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Duy Ly yêu cầu nộp các bản tường trình và tiền tang vật của trọng tài nộp về cho VFF. Ông Dương cương quyết nói thẳng với ông Ly: "Nếu là nộp cho ông Hạng, tôi xin kiếu, thà bỏ vào cặp cất luôn chứ không bao giờ nộp"! Sợ sự việc đến tai dư luận, ông Ly đành phải ký văn bản gởi sang Bộ công an báo cáo sự việc và đề nghị giúp đỡ. Phía Bộ Công an rất nhiệt tình khi cử ngay Thượng tá Doãn Công Huân, cán bộ của Cục cảnh sát điều tra tội phạm & trật tự xã hội (Cục C14) sang làm việc. Việc bàn giao tiền tang vật và các bản tường trình của trọng tài đã được thực hiện giữa bên giao là ông Dương và bên nhận là ông Huân, chứ vị "Bao công" không hề được xen vào.

Diễn biến tiếp của vụ việc là như mọi người đã biết qua thông tin báo chí thời gian sau, đó là khởi đầu bằng việc bắt giữ trọng tài Lương Trung Việt, rồi GĐĐH CLB Đông Á Pomina Vũ Tiến Thành…, đồng thời phanh phui ra đường dây "làm độ" của giới trọng tài rúng động bóng đá Việt Nam.