TikTok xây dựng sàn diễn thời trang ảo cho trào lưu #TikTokFashionMonth

TikTok vừa công bố hợp tác cùng hàng loạt thương hiệu thời trang lớn trên thế giới để ra mắt chiến dịch #TikTokFashionMonth. Theo đó, từ nay đến ngày 8/10, cộng đồng người dùng TikTok, các thương hiệu thời trang, nhà sáng tạo và những gương mặt nổi tiếng sẽ có cơ hội trải nghiệm những nội dung đậm tính thời trang thông qua một loạt hashtag, livestream hay các hiệu ứng độc đáo ngay tại TikTok.

Những hashtag mà người dùng có thể truy cập để trải nghiệm những nội dung thời trang độc đáo trong tháng này: #TikTokFashionMonth, #GetTheLook và #Fashion101.

Đặc biệt vào đêm cuối cùng, "bữa tiệc thời trang" đầy màu sắc sẽ khép lại chiến dịch #TikTokFashionMonth theo cách sành điệu. Cụ thể, Nick Tangorra sẽ tổ chức TikTok Runway Odyssey lần đầu tiên theo hình thức một buổi phát sóng trực tiếp độc quyền trên sàn diễn thời trang ảo với sự hợp tác của PUMA và Alice Olivia.

Đối với sự kiện phát trực tiếp, PUMA đã hợp tác với những người sáng tạo và nhà thiết kế của Black TikTok cho bộ sưu tập độc quyền của họ - bao gồm Jufu, Ajani, Dominic Toliver, Taylor Cassidy và Makayla. 10.000 USD thu được từ việc bán hàng trực tiếp sẽ được quyên góp cho tổ chức Sáng kiến Tư pháp Bình đẳng (Equal Justice Initiative).

Bên cạnh đó, TikTok và Alice Olivia sẽ đồng thiết kế bộ sưu tập độc quyền với sự góp mặt của những nhà sáng tạo như Melaine and Miranda Wilking, Janette Ok và Bria Jones. Một phần số tiền thu được từ Alice Olivia sẽ được chuyển đến Hội đồng các nhà thiết kế thời trang của Mỹ (Council of Fashion Designers of America).