TikToker tố Bệnh viện K "xạ trị mất 200.000 đồng" chống nạng phát đồ miễn phí: “Không để bệnh nhân đói được”

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một số đoạn clip từ tài khoản Đậu Thanh Tâm liên tục khóc phản ánh "mỗi lần đi xạ trị bệnh nhân ung thư mất 200.000 đồng" tại Bệnh viện K cơ sở 2 Tam Hiệp (huyện Thanh Trì, Hà Nội) gây xôn xao dư luận.

Trao đổi với PV Dân Việt, GS.TS Lê Văn Quảng - Giám đốc Bệnh viện K Trung ương cho biết, phía bệnh viện đã nắm được thông tin trên cách đây ít ngày.

Theo ông Quảng, Bệnh viện K đã mời cơ quan công an cụ thể Công an TP Hà Nội, Công an huyện Thanh Trì vào cuộc xác minh làm rõ. Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng đã gửi báo cáo lên Bộ Y tế.

Đại diện Bệnh viện K cũng khẳng định trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều video được đăng dưới tên tài khoản TikTok DTT (ID: @xx.thanh.xx) và một số tài khoản khác với nội dung thông tin xuyên tạc, và lan truyền có mục đích xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ hình ảnh Bệnh viện K và uy tín cá nhân các y bác sĩ, cán bộ y tế.

Cụ thể, từ ngày 15/7 đến sáng 16/8, tài khoản nêu trên đã đăng tải nhiều video chỉ đích danh tên Bệnh viện K và một số bác sĩ, lãnh đạo quản lý của bệnh viện.

Về các thông tin tố bệnh viện "vòi vĩnh" tiền của bệnh nhân khi xạ trị, không "đút lót" sẽ không được xếp lịch điều trị được đăng tải trong video…, Bệnh viện K khẳng định các nội dung trong video đều là những lời bịa đặt, vu khống.

"Việc làm này không chỉ gây ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh và quản lý hằng ngày tại bệnh viện, hạ thấp uy tín cá nhân và tổ chức tập thể cán bộ y tế, mà còn gây tâm lý hoang mang đến toàn thể bệnh nhân và cộng đồng xã hội quan tâm vụ việc trước các thông tin tiêu cực, kích động, mang tính xúi giục", đại diện bệnh viện thông tin.

Để người bệnh an tâm điều trị tại bệnh viện và bảo vệ hình ảnh, uy tín của bệnh viện, bệnh viện đã gửi đơn trình báo, tố giác hành vi vi phạm đến các cơ quan quản lý ban ngành và cơ quan chức năng trung ương và địa phương xảy ra vụ việc.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã nắm được các nội dung trên TikTok liên quan đến Bệnh viện K Trung ương.

Theo vị lãnh đạo này, công an đang vào cuộc xác minh sự việc, trong đó bao gồm cả việc kiểm tra những tài khoản phát tán thông tin về sự việc trên nền tảng TikTok. Quá trình làm rõ các sự việc đang được tiến hành và chưa có kết luận cuối cùng.