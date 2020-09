Tìm bị hại của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bất động sản nhà đất Đồng Nai

Ngày 14/9, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát đi thông báo về việc tìm bị hại liên quan tới vụ việc khởi tố, bắt tạm giam với Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bất động sản nhà đất Đồng Nai.

Theo đó, qua quá trình điều tra, công an xác định từ tháng 1/2018 tới tháng 5/2020, Đỗ Sơn Tùng (SN 1983, ngụ tỉnh Hà Nam, là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bất động sản nhà đất Đồng Nai) đã vẽ ra 4 dự án "ma", rồi lấy tên là Green Town, Nice Town, Happy Town 2, Happy Town 3 để lừa bán cho khoảng 600 khách hàng trên địa bàn nhiều tỉnh, thành trong cả nước, thu được hàng trăm tỷ đồng.

Ông Tùng áo trắng lúc bị công an bắt giữ.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thông báo tới các khách hành đã ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc sử dụng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Công ty bất động sản nhà đất Đồng Nai (ở KP 4, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai), do Đỗ Sơn Tùng (SN 1983, ngụ tỉnh Hà Nam, là Tổng Giám đốc) để mua đất tại các dự án như: Green Town, Nice Town, Happy Town 2, Happy Town 3. Những khách hàng này cần liên hệ ngay với Công an tỉnh Đồng Nai để được giải quyết.

Trước đó, ngày 27/8, Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng với Đỗ Sơn Tùng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bất động sản nhà đất Đồng Nai về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.