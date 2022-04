Tu học sinh mất tích bí ẩn

Theo Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận, cơ quan này đã nhận được đơn của vợ chồng ông Nguyễn Văn Thạnh và bà Lê Thị Thanh (thường trú tại phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết), đề nghị giúp đỡ, hỗ trợ tìm kiếm con ruột là cựu tu nghiệp sinh Nguyễn Hải Bình (SN 1/12/1993, số hộ chiếu C1459629, cấp ngày 17/3/2016, hết hạn ngày 17/3/2026) sang Israel học tập từ năm 2016 và chỉ sau 45 ngày đã đột ngột mất tích đến nay.

Anh Nguyễn Hải Bình chụp năm 2016 tại Israel. Ảnh: Gia đình cung cấp

Cụ thể thời điểm năm 2016, lúc Nguyễn Hải Bình 23 tuổi, vừa tốt nghiệp Khoa Công nghệ sinh học Trường Đại học Nông lâm TP.HCM, tham gia Chương trình vừa học vừa làm tại Israel.

Đây là chương trình do Trường Đại học Nông lâm TP.HCM tổ chức đi từ ngày 2/8/2016. Tuy nhiên khoảng 45 ngày sau (ngày 17/9/2016) thì Bình đột ngột mất tích. Gia đình, nhà trường, bạn bè mất liên lạc đến nay đã hơn 5 năm 6 tháng và không có thông tin về Bình.

“Để giúp đỡ và hỗ trợ công dân Việt Nam ở nước ngoài, Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận trân trọng đề nghị Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Viêṭ Nam tại Israel quan tâm, hỗ trợ tìm kiếm ông Nguyễn Hả Bình theo nguyện vọng của gia đình”- Công văn của Văn phòng UBND tỉnh đề nghị.



Bà Lê Thị Thanh, mẹ ruột Bình cho biết, gần 6 năm qua, gia đình đã vô cùng đau khổ, tìm mọi cách để nhờ các hội nhóm tu nghiệp sinh ở Israel hỗ trợ nhưng đến nay vẫn không có thông tin về con mình...



Cũng theo bà Lê Thị Thanh, trong năm 2016, Trường Đại học Nông lâm TP.HCM có cử người bay qua Israel phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam và cảnh sát Israel tìm kiếm nhưng bất thành.

Hy vọng tìm được người mất tích

Được biết, sau khi phát hiện Bình mất tích, nhóm tu nghiệp sinh ở nước ngoài đã chia sẻ trên mạng xã hội hôm đó nghỉ học sớm, Bình có ra ngoài chơi ở Niot Hakika. Do không có xe bus nên Bình đi nhờ xe về và kể từ thời điểm trên mọi người mất liên lạc với Bình. Trong năm 2016, phía Cảnh sát Israel cũng liên lạc với Bộ Công an Việt Nam mời vợ chồng bà Thanh vào TPH.CM lấy mẫu AND.

Nguyễn Hải Bình chụp tại Israel. Ảnh Gia đình cung cấp.

Gia đình bà Thanh, đã chờ gần 6 năm qua và luôn cầu nguyện, hy vọng Bình vẫn ở đâu đó tại Israel. Năm 2018, gia đình có gọi điện thoại cho Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và tiếp tục hy vọng khi Đại sứ quán cho biết đang tiếp tục phối hợp với nhà chức trách Israel tìm kiếm Bình.

Lần này, bà Thanh vẫn nuôi hy vọng các cơ quan chức năng sẽ tìm được con mình sau gần 6 năm mất tích...