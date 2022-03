Bình Thuận: Nhóm làm giả giấy xét nghiệm Covid-19 đối diện mức án đến 7 năm tù

Ngày 27/3, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, đã hoàn tất Kết luận điều tra vụ án hình sự gửi Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 5 bị can gồm: Diệp Từ Hiếu (SN 1977, trú xã Phước Hòa, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa); Trần Xuân Đạt (SN 1987, trú phường Trú Trinh, TP.Phan Thiết); Nguyễn Phước (SN 1989, trú phường Đức Nghĩa, TP.Phan Thiết); Nguyễn Tùng Lâm (SN 1991, trú xã Phong Nẫm, TP.Phan Thiết); Võ Duy Tân (SN 1992, trú xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc).

Tất cả 5 bị can trên đều bị truy tố về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” được quy định tại Khoản 3, Điều 341, Bộ luật Hình sự năm 2015 với khung hình phạt từ 3 đến 7 năm tù.

Theo Cơ quan điều tra, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát tại tỉnh Bình Thuận, chính quyền các địa phương trong đó có TP.Phan Thiết lập các chốt kiểm dịch để kiểm soát người ra vào địa phương bằng việc kiểm tra phiếu xét nghiệm test nhanh Covid-19 của người dân...

Cuối tháng 9/2021, do có nhu cầu làm giả phiếu xét nghiệm test nhanh Covid - 19 có kết quả âm tính để sử dụng đi qua các chốt kiểm dịch Covid-19 mà không cần đến các cơ sở y tế để xét nghiệm, nên Nguyễn Phước đến nhờ Diệp Từ Hiếu là chủ tiệm photocoppy trên đường Lê Hồng Phong, TP.Phan Thiết làm giả hai thẻ thông hành của Trung tâm y tế TP.Phan Thiết mang tên Nguyễn Phước và Phan Bá Cường.

Sau khi làm giả, Hiếu lấy tiền công 100.000 đồng/1 thẻ. Sau đó, Phước tiếp tục nhờ Hiếu làm giả phiếu xét nghiệm test nhanh Covid-19 có kết quả âm tính với cách thức tương tự. Hiếu đồng ý làm. Sau khi chỉnh sửa lại Hiếu không dám in ra do sợ bị cơ quan chức năng phát hiện xử lý nhưng vẫn coppy lại 2 file mẫu phiếu xét nghiệm đã chỉnh sửa vào USB đưa cho Phước và lấy tiền công chỉnh sửa là 200.000 đồng.

Đến ngày 29/9/2021, Phước tiếp tục nhờ Hiếu in cho Phước 10 phiếu xét nghiệm của Trung tâm Y tế TP.Phan Thiết để trống phần thông tin cá nhân và ngày xét nghiệm để Phước sử dụng. Lần này Hiếu đồng ý và sử dụng file mẫu phiếu xét nghiệm đã chỉnh sửa trước đó in ra 10 phiếu xét nghiệm giả theo yêu cầu của Phước và lấy tiền phí 50.000 đồng. Đến ngày 11/10/2021, Phước lấy 1 phiếu xét nghiệm giả điền thông tin cá nhân của mình vào và sử dụng để đi qua chốt kiểm soát Covid – 19 tại ngã tư Lê Duẩn - Trường Chinh thì bị tổ kiểm dịch phát hiện mời về Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết làm việc.

Ngoài ra, sau khi có được 2 file mẫu phiếu xét nghiệm giả từ Diệp Từ Hiếu, Phước đã gửi 2 file mẫu phiếu xét nghiệm này cho em họ là Nguyễn Tùng Lâm nhờ Lâm tìm chỗ in màu để in cho Phước sử dụng. Lâm đã gửi 1 file mẫu Giấy xét nghiệm Covid – 19 giả cho bạn là Võ Duy Tân nhờ in màu 20 phiếu xét nghiệm của Trung tâm Y tế TP.Phan Thiết giả để trống phần thông tin cá nhân và ngày xét nghiệm để Lâm sử dụng.

Sau khi đường dây của Đạt và những người có liên quan trong vụ án bị Công an TP.Phan Thiết triệt phá thì những người đã mua của Đạt đã đến Công an TP. Phan Thiết giao nộp Giấy xét nghiệm Covid – 19 giả.