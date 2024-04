Tìm nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông tăng đột biến ở Hà Nội

Như Dân Việt đưa tin, Trưởng ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai quyết liệt các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) trong quý II và các tháng cuối năm 2024.

Trong trong quý I/2024, tình hình TNGT trên địa bàn Thủ đô diễn biến phức tạp, số vụ tai nạn gia tăng ở mức cao.

Cụ thể, toàn thành phố đã xảy ra 385 vụ TNGT, làm 175 người chết, 313 người bị thương; Tăng 106 vụ (37,99%), tăng 16 người chết (10,06%), tăng 130 người bị thương (71,04%) so với cùng kỳ năm 2023.

Có 8/30 quận, huyện, thị xã có số người chết do TNGT tăng cao (trên 10 người/quý), tăng cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với cùng kỳ năm 2023, gồm: Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Gia Lâm, Đông Anh, Sơn Tây, Chương Mỹ, Ứng Hòa.

Trao đổi với Dân Việt, ông Tạ Đức Giang - Phó Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông Thành phố Hà Nội cho hay, Trưởng Ban toàn giao thông thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản chỉ đạo thành lập đoàn liên ngành tìm hiểu về nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông, trong đó giao cho lãnh đạo Công an TP.Hà Nội làm trưởng đoàn.

Đoàn liên ngành sẽ tìm hiểu, làm rõ cụ thể nguyên nhân tai nạn giao thông do đâu, tăng do đâu, vì sao tăng, các giải pháp đưa ra.

"Khi có báo cáo cụ của đoàn liên ngành chúng tôi sẽ chính thức thông tin tới báo chí", ông Giang thông tin.

Theo ông Giang, đoàn cũng sẽ làm việc với 8 quận, huyện, địa phương có số vụ tai nạn giao thông tăng cao, xem vì sao tăng, nguyên nhân, giải pháp...

Theo ông Giang, qua báo cáo từ lực lượng chức năng, đánh giá sơ bộ ban đầu thì nguyên nhân dẫn tới các vụ tai nạn giao thông tăng cao ở Hà Nội phần lớn là do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận tham gia giao thông chưa tốt.

Trong đó, tập trung chủ yếu ở các lỗi phóng nhanh, vượt ẩu, không chú quan sát, hoặc không giữ khoảng cách an toan, không đi đúng phần đường, làn đường….

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban an toàn giao thông thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó, giải pháp trước mắt là tiếp tục phối hợp với cơ quan báo chí truyền thông tin tuyên truyền về pháp luật đối với người dân khi tham gia giao thông.

Phối hợp với Công an thành phố Hà Nội tuyên truyền qua hệ thống loa để người dân nắm được các phương án tổ chức giao thông, quy định về Luật giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong ở địa bàn huyện Thanh Oai chiều 29/2. Ảnh: CACC.

Song song với đó, Ban an toàn giao thông thành phố cũng có văn bản đề nghị Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị ở địa phương tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là đối với các hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cao như phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng, sử dụng rượu bia khi lái xe...

Ban an toàn giao thông thành phố Hà Nội cũng có văn bản gửi Sở giao thông vận tải thành phố Hà Nội, yêu cầu Ban an toàn giao thông các quận huyện triển khai, thực hiện nhanh công tác sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng hạ tầng giao thông; thực hiện việc cắt tỉa cây xanh, duy tu hệ thống chiếu sáng nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn…

Ngoài ra, Trưởng ban an toàn giao thông TP.Hà Nội ông Trần Sỹ Thanh cũng yêu cầu lực lượng chức năng ghi nhận, thông báo các trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, cán bộ, chiến sỹ, học sinh, sinh viên vi phạm trật tự, an toàn giao thông đến cơ quan, đơn vị, nhà trường để phối hợp xử lý theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu công an thành phối hợp với Sở GTVT kiểm tra, rà soát các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT để xử lý kịp thời. Sở Giao thông vận tải Hà Nội đẩy mạnh công tác thanh tra, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; Kiểm soát tải trọng phương tiện ngay tại đầu nguồn (bến, bãi, mỏ vật liệu xây dựng...), gắn trách nhiệm đội trưởng thanh tra giao thông các địa bàn để xảy ra tình trạng xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong dư luận và nhân dân.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã, các trường học, cơ sở giáo dục chấp hành nghiêm chỉnh chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, kế hoạch của UBND thành phố; Các trường học mỗi học kỳ phải tổ chức ít nhất 1 buổi tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh toàn trường.

Cơ quan này cũng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để tình trạng học sinh các cấp học do Sở quản lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông có nguyên nhân do thiếu sự quản lý của nhà trường.

Đáng chú ý, đối với 8/30 quận, huyện, thị xã có số người chết do TNGT cao (trên 10 người/quý), tăng cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với cùng kỳ năm 2023, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương khẩn trương chỉ đạo làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan; Kịp thời thực hiện các giải pháp kéo giảm TNGT trên địa bàn.