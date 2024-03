Tìm thấy "hot girl" Bella cùng chiếc xe máy "đi nhầm"

Ngày 31/3, Công an xã Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) xác nhận, khoảng 18h ngày 30/3, một số người dân lưu thông trên địa bàn phường Hải Ninh (thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã phát hiện "hot girl" Bella đang điều khiển chiếc xe máy "đi nhầm của dân" nên tìm cách giữ lại, trình báo công an, đồng thời điện thoại thông báo cho chủ xe.

Trước đó Công an xã Quỳnh Thạch đã phát thông báo truy tìm một người phụ nữ có biệt danh trên mạng xã hội là "hot girl" Bella để xác minh vụ việc xe máy của người dân trên địa bàn bị đánh cắp.

"Hot girl" Bella nghi đi xe máy của người khác tại thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa chiều tối 30/3. (Ảnh: Anh Việt)

"Chiếc xe máy mà "hot girl" Bella lấy của người dân xã Quỳnh Thạch đã được bàn giao lại cho chủ xe là ông Nguyễn Việt Anh ở xã Quỳnh Thạch. "Hot girl" Bella là một người tâm lý không ổn định, khi đi trên đường hễ thấy cái gì sơ hở của người dân là lấy", vị cán bộ Công an xã Quỳnh Thạch cho biết.

Người dân đưa "hot girl" Bella về trụ sở cơ quan chức năng để làm rõ. (Ảnh: Anh Việt)

Trước đó chiều 29/3, ông Nguyễn Việt Anh phát hiện chiếc xe máy dựng trong nhà hàng của gia đình biến mất. Trích xuất camera, gia đình ông Anh phát hiện xe máy bị một người phụ nữ lạ lấy trộm.

Ông Việt Anh đã trình báo với công an địa phương và đăng tải đoạn video trích xuất từ camera an ninh, nhờ cộng động mạng giúp truy tìm kẻ trộm xe. Qua đó phát hiện đối tượng chính là "hot girl" Bella, nhân vật gây xôn xao mạng xã hội nhiều năm qua bởi phong cách ăn mặc kỳ dị và tính khí thất thường.