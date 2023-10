Tìm thấy nghi phạm xả súng hàng loạt ở Maine đã chết

Robert Card, 40 tuổi, được tìm thấy đã chết trong khu rừng gần Lisbon, cách Lewiston khoảng 8 dặm, nơi xảy ra vụ nổ súng hôm thứ 25/10.



Cơ quan thực thi pháp luật đã ráo riết truy lùng thủ phạm suốt dài hai ngày qua, ra lệnh cho người dân tạm trú tại chỗ và đóng cửa các trường học cũng như cơ sở kinh doanh.

Hình ảnh nghi phạm Robert Card. Ảnh: CNN.

Vụ xả súng diễn ra tại một sân chơi bowling và một nhà hàng ở Lewiston. Đây là vụ xả súng hàng loạt nguy hiểm nhất ở Mỹ kể từ vụ thảm sát năm ngoái tại một trường học ở Uvalde, Texas.

Các nhà điều tra tin rằng khẩu súng mà Card dùng để thực hiện vụ thảm sát đã được mua hợp pháp chỉ vài ngày trước khi anh ta nhập viện và được yêu cầu tiến hành đánh giá tâm thần, theo nhiều nguồn thực thi pháp luật.

Vào giữa tháng 7, Cảnh sát bang New York đã được gọi đến Trại Smith ở Cortlandt, New York, căn cứ quân sự nơi Card phục vụ, vì anh ta đang “hành động hung hăng và có thể trong tình trạng say xỉn”. Cảnh sát Tiểu bang đã đưa Card đến một bệnh viện gần đó, nơi anh ta được điều trị vì nghi ngờ nhiễm độc và được thả vào ngày hôm sau.

Quân đội đã cấp cho Card một thư giới thiệu của chỉ huy để tìm cách điều trị sau khi anh ta nói với các nhân viên quân đội tại Trại Smith Card đã “nghe thấy giọng nói” và có suy nghĩ về việc “làm tổn thương những người lính khác”. Người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Quốc gia xác nhận với CNN Card đã được chuyển đến Bệnh viện Cộng đồng Quân đội Keller gần đó tại Học viện Quân sự Hoa Kỳ để “đánh giá y tế”, sau khi các quan chức Cục Dự trữ Quân đội báo cáo Card vì “hành xử thất thường”.

Theo các nguồn thực thi pháp luật, cuộc chạm trán của Card với Cảnh sát bang New York và cấp trên Lực lượng Vệ binh Quốc gia của anh ta xảy ra chỉ 10 ngày sau khi Card mua khẩu súng trường công suất cao tại một cửa hàng súng ở Maine. Các nguồn tin cho biết thêm, khẩu súng trường này là loại Ruger SFAR được trang bị loại đạn .308 công suất cao. Đạn .308 được ưa chuộng bởi các tay súng bắn tỉa quân sự bắn ở khoảng cách xa và những thợ săn thú lớn. Nó lớn hơn và mạnh hơn loại đạn thông thường được mang trong súng trường của binh lính và đội SWAT.

Các nguồn tin cho biết vũ khí được tìm thấy bên trong chiếc xe Subaru Outback màu trắng đời 2013 của Card dường như chính là vũ khí do tay súng bắn tại sân chơi bowling và một quán bar địa phương, mặc dù chưa được xác nhận bằng xét nghiệm đạn đạo. Vũ khí sẽ được FBI và ATF xử lý dấu vân tay và DNA, sau đó tiến hành thử nghiệm trong phòng thí nghiệm để xác định xem đạn và vỏ đạn được tìm thấy tại hiện trường có khớp hay không.

Trong cùng đợt mua tháng 7, cùng với khẩu súng trường, các nguồn tin cho biết Card còn mua một khẩu súng lục bán tự động Beretta 92-F 9mm. Đây là loại súng lục tiêu chuẩn của quân đội Mỹ.

Các cuộc truy lùng Card ở miền nam Maine dự kiến sẽ mở rộng ra lùng sục cả con sông Androscoggin gần nơi chiếc xe của anh ta được tìm thấy.

Một phần lý do khiến cuộc truy lùng chuyển sang trên sông là một mảnh giấy do nghi phạm để lại và được chính quyền tìm thấy. Tin nhắn cho thấy Card không mong mình còn sống khi mảnh giấy được tìm thấy và có thể giống với một lá thư tuyệt mệnh.

Tuy nhiên ngay cả sau khi tìm thấy mảnh giấy, các nhà điều tra vẫn cảnh báo người dân Card nên được coi là có vũ trang và nguy hiểm, người dân cực kỳ lo lắng.

Giờ đây khi Card được tìm thấy đã chết, nỗi lo đó có thể được giải tỏa phần nào, song sự đau buồn và bất an có lẽ vẫn còn kéo dài mãi.