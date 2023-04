Tìm thấy người đàn ông được thông báo "mất tích" tại Yên Bái

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook một người phụ nữ có đăng bài tìm chồng là P.V.A sinh năm 1996. Theo bài viết, ngày 3/4 anh P.V.A có chở khách đi Sa Pa tuy nhiên sau nhiều ngày không thấy chồng về chị này đã đăng bài tìm chồng.

Ngày 13/4 theo thông tin trên mạng xã hội, đã tìm thấy chiếc xe anh P.V.A điều khiển tại xã Tú Lệ (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái).

Chiếc xe anh P.V.A điều khiển được phát hiện tại xã Tú Lệ (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái). Ảnh: IT

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Hoàng Văn Soàn, Chủ tịch UBND xã Tú Lệ cho biết, sau khi nắm được thông tin anh P.V.A đang có mặt tại xã, chính quyền địa phương đã cho kiểm tra và được biết anh P.V.A lên Tú Lệ chơi và tắt điện thoại nên gia đình không thể liên lạc được. Tuy nhiên với chức năng của xã thì không thể giữ người hoặc phương tiện nên công an xã đã báo về địa phương nơi anh P.V.A sinh sống là TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Theo nguồn tin của PV Dân Việt, chiếc xe KIA do anh P.V.A điều khiển được người nhà anh A nhờ công an thị xã Nghĩa Lộ giữ, đến sáng nay 14/4 vợ anh P.V.A đã đến công an Thị xã Nghĩa Lộ nhận xe về.