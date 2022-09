Times School Khai Sơn – Sự lựa chọn hoàn hảo của ba mẹ

Tọa lạc tại vị trí trung tâm trong khu đô thị Khai Sơn City ngay trước chung cư Khai Sơn City, với tổng diện tích lên tới 10.434 m2, Times School Khai Sơn sẽ mang đến một môi trường học tập tiện nghi và hiện đại cho các em học sinh của KĐT Khai Sơn City và cư dân quận Long Biên.

Với thiết kế thân thiện và hiện đại, dự án Times School Khai Sơn đầu tư đầy đủ hệ thống phòng học tiêu chuẩn, phòng học chức năng, khuôn viên, sân chơi, sân thể thao… đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt của học sinh nhà trường.

Trường liên cấp Times School Khai Sơn (Thiết kế khối THCS)

Không gian trường học được thiết kế phù hợp với môi trường giáo dục, tương thích với văn hóa học đường "Hòa nhã & Chuyên nghiệp" của Times School. Bên cạnh các lớp học tiêu chuẩn, nhà trường còn đầu tư hệ thống thư viện, phòng học STEAM, phòng học Âm nhạc, Mỹ thuật, Kỹ năng sống… để phục vụ nhu cầu học tập của học sinh.



Lộ trình học tập của học sinh được lên kế hoạch kĩ lưỡng, với các bước đi phù hợp cùng các chương trình giáo dục được thiết kế cẩn trọng, giúp các em học sinh vừa bám sát các mục tiêu của giáo dục vừa làm chủ sự trưởng thành của chính mình.

Đặc biệt, mô hình giáo dục khai phóng, triết lý giáo dục về "Đào tạo con người tự chủ, sống hạnh phúc, làm hiệu quả", bộ giá trị cốt lõi "Chân – Thiện – Mỹ – Hòa" và phương pháp giáo dục "Đồng kiến tạo" của hệ thống giáo dục Times School sẽ tiếp tục được triển khai tại Times School Khai Sơn, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của nhà trường.

Trường liên cấp Times School Khai Sơn (Thiết kế khối Mầm non & THCS)

Ngoài các chương trình giáo dục quốc gia, học sinh của Times School Khai Sơn còn được học Tiếng Anh tăng cường gồm 3 bộ môn: English (Tiếng Anh), Mathematics (Toán), Science (Khoa học) để giúp các em có cơ hội sử dụng Tiếng Anh vào các tình huống thực, thay vì tập trung vào ngữ pháp và từ vựng như các chương trình Tiếng Anh thông thường.



Chương trình bản sắc với bốn bộ môn "Times Skills, Dự án cá nhân, Đọc – Viết sáng tạo, Khám phá STEAM" sẽ trang bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng mềm cần thiết để phát triển tốt nhất tiềm năng của mình và hội nhập với thời đại mới.

Không chỉ nổi trội về chương trình học tập, đội ngũ chuyên gia của Times School cũng là các nhà giáo, nhà khoa học, nghệ sĩ, nhà hoạt động xã hội… có uy tín trong và ngoài nước, trực tiếp tham gia tư vấn, góp ý cho việc xây dựng chương trình và đào tạo đội ngũ chuyên môn mà mình phụ trách. Hội đồng giáo dục của Times School bao gồm Chủ tịch HĐGD Tiến sĩ Nguyễn Thị Ban, Ban giám hiệu – Hiệu trưởng Nguyễn Duy Khuê, các Trưởng Bộ môn và các chuyên gia, các nhà khoa học đều là những nhà giáo ưu tú, đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực giáo dục.

Ngoài ra, hệ thống dịch vụ học đường của Times School Khai Sơn được thiết kế an toàn, tiện lợi và chuyên nghiệp, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an ninh, vệ sinh, an toàn thực phẩm, y tế học đường… của cơ quan quản lý nhà nước.

Trường liên cấp Times School Khai Sơn (bao gồm trường mầm non, tiểu học, THPT) nằm trong quần thể KĐT

Được biết chung cư Khai Sơn City sẽ được bàn giao vào quý III/2024, khi đó trường liên cấp Times School Khai Sơn với quy mô hơn 1500 học sinh đã đi vào hoạt động được 1 năm và hoàn toàn sẵn sàng để đón lượng lớn học sinh từ hơn 500 căn hộ của tòa K1 K2, K3 trong quần thể KĐT Khai Sơn City. Trường liên cấp Times School Khai Sơn hứa hẹn sẽ mang lại những lựa chọn giáo dục mới và đẳng cấp cho cư dân khu đô thị Khai Sơn City, cư dân quận Long Biên và các khu vực lân cận trên địa bàn Hà Nội.