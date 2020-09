Tin công nghệ (23/9): Huawei nhận tin vui từ Mỹ, Galaxy S20 FE lộ diện cấu hình

Huawei nhận tin vui từ Mỹ

Mới đây chính quyền Tổng thống Trump đã ký quyết định cấp giấy phép đặc biệt cho Intel, đảm bảo công ty này vẫn được tiếp tục giao thương với Huawei.

Trong thông báo được người phát ngôn của Intel tiết lộ thì, hãng sản xuất chip hàng đầu thế giới này đã được chính phủ Mỹ cấp giấy phép giao dịch với Huawei, nhờ đó có thể bán cho công ty Trung Quốc này một số sản phẩm nhất định.

Tuy nhiên Intel lại không hề công bố những sản phẩm được bán là gì, nhưng theo nhiều nhà phân tích thì nhiều khả năng có thể là chip bán dẫn nhưng với số lượng nhỏ.

Đây là một tin rất vui với Huawei khi nó mở ra một con đường giúp hãng này thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại. Vào tháng 5/2019, Huawei bị liệt vào "Danh sách thực thể" của Mỹ. Các công ty Mỹ muốn buôn bán làm ăn với Huawei đều phải được sự đồng ý của chính phủ. Trước đó, hãng sản xuất chip Hàn Quốc là SK Hynix cũng đã nộp đơn xin nhưng bị Washington từ chối.

Lộ cấu hình cực ngon của Google Pixel 5

Theo những thông tin rò rit trên internet thì Google Pixel 5 sẽ là một chiếc smartphone tầm trung cận cao cấp. Chính vì vậy Pixel 5 sẽ không sử dụng chip snapdragon đầu 8 mà chỉ là chip xử lý Snapdragon 765G, nhưng cũng sẽ hỗ trợ công nghệ 5G. Bộ nhớ RAM 8GB và dung lượng lưu trữ 128GB

Google sẽ trang bị cho Pixel 5 màn hình OLED 6 inch, độ phân giải 1080p, tần số 90Hz. Camera kép phía sau, bao gồm cảm biến chính 16MP và camera góc siêu rộng 12.2MP. Camera selfie 8MP phía trước. Pixel 5 sẽ được trang bị viên pin 4.080 mAh, cao hơn đáng kể so với viên pin 3.700 mAh của Pixel 4 XL.

Google dự kiến sẽ cho ra mắt Pixel 5 vào cuối tháng 9 này, giá dự kiến vào khoảng 736 USD.

Samsung Galaxy S20 FE lộ diện cấu hình

Video giới thiệu Galaxy S20 FE mới đây đã được xuất hiện trên internet. Theo đó S20 Fan Edition sẽ có hệ thống camera ba ống kính với camera 12 megapixel dùng ống kính tiêu chuẩn, camera 12 megapixel ống kính siêu rộng và một camera Tele độ phân giải 8 megapixel.

So với Galaxy S20, S20 Plus và Ultra, độ phân giải trên Galaxy S20 FE thấp hơn. Sản phẩm kế thừa tính năng chụp hình, như Single Take AI, zoom xa và chụp đêm Night Mode.

Dù chỉ là phiên bản Fan Edition có giá rẻ hơn nhưng máy vẫn được trang bị chip Snapdragon 865 hoặc 865+. Dự kiến Galaxy S20 FE sẽ được ra mắt vào tối ngày 23/9 (giờ Việt Nam), giá được dự đoán nằm trong khoảng 700 USD.

Google đóng cửa tiện ích mở rộng thu phí

Trong thông báo mới đây, Google đã quyết định tạm ngưng việc phát hành các extension yêu cầu người dùng trả phí. Lý do để công ty này đưa ra quyết định như vậy là vì họ đã phát hiện lượng lớn giao dịch lừa đảo nhằm trục lợi từ người dùng tăng mạnh.

Đi theo quyết định này, tính năng dùng thử miễn phí sẽ bị vô hiệu hóa vào cuối năm nay. Cùng với đó Google cũng sắp xếp và đánh giá lại các tiện ích mở rộng hiện có.

Google đã cập nhật lại chính sách trên Chrome Web Store nhằm giảm bớt extension spam, xóa bỏ các tiện ích có chức năng gần giống nhau, kiểm tra để tránh hành vi gian lận đánh giá để dành vị trí tốt hơn cho sản phẩm, và ngăn cấm hành vi lạm dụng thông báo.