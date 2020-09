Tin công nghệ (3/9): Khuyến mãi lớn giá iPhone tại Việt Nam

Khuyến mãi lớn giá iPhone tại Việt Nam

Nhiều cửa hàng lớn đang tung ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá iPhone nhân dịp 2/9. Đây cũng là chiêu kích cầu trong thời gian dịch bệnh Covid-19 hoành hành.

Theo ghi nhận, 7 plus 32G hiện được bán với giá 8,99 triệu đồng, giảm 2,5 triệu đồng so với thời điểm hồi tháng 8. Bản 128G được giảm 3 triệu, xuống chỉ còn 9,49 triệu đồng. iPhone 8 Plus và iPhone Xs cũng được giảm 3 triệu đồng.

Thời điểm này sắm điện thoại sẽ được giá ưu đãi.

Dòng máy iPhone 11 hiện có mức giảm cao hơn một chút, dao động trong khoảng từ 3,5 - 4 triệu đồng. Cụ thể, bản 64GB chính hãng hiện chỉ còn 17,99 triệu đồng, bản 128GB và 256GB giá bán lần lượt là 20,49 và 22,49 triệu đồng.

iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max giảm cực mạnh, 6 triệu đồng. iPhone 11 Pro bản 256GB chỉ còn 28,99 triệu đồng. Trong khi giá iPhone 11 Pro Max là 27,99 triệu (bản 64GB), 31,99 triệu (bản 256GB) và 35,99 triệu đồng (bản 512GB).

iPhone 11 là điện thoại bán chạy nhất thế giới nửa đầu 2020

Hãng phân tích thị trường Omdia vừa công bố danh sách 10 smartphone bán chạy nhất 6 tháng đầu năm 2020. iPhone 11 vững vàng ở vị trí dẫn đầu với doanh số lên đến 37,7 triệu chiếc.

Đứng thứ 2 là smartphone tầm trung Samsung Galaxy A51 với 11,4 triệu chiếc. Bộ đôi Xiaomi theo sát phía sau gồm Redmi Note 8 (11 triệu chiếc) và Redmi Note 8 Pro (10,2 triệu chiếc).

Điều thú vị là Apple có đến 5 chiếc iPhone nằm trong top 10 điện thoại bán chạy nhất nửa đầu năm 2020. iPhone SE (2020) giá 400 USD vừa có mặt trên thị trường vào cuối tháng 4 nhưng đã bán được 8,7 triệu chiếc tính đến hết tháng 6, xếp ở vị trí thứ 5. "Quán quân" của năm 2019, iPhone XR vẫn bán tốt với doanh số 8 triệu chiếc trong nửa đầu 2020.

OnePlus chuẩn bị ra mắt smartwatch đầu tiên trong lịch sử thương hiệu

Mới đây, văn phòng Cơ quan Phát triển Truyền thông Infocomm (IMDA) Singapore vừa chứng nhận cho một thiết bị OnePlus Watch mới, dưới tên mã của đồng hồ là W301GB.

Hiện tại, ngoài thông tin số mã của đồng hồ thông minh được liệt kê trong danh sách của IMDA, thiết kế của đồng hồ này vẫn còn là một bí mật. Nhiều người vẫn không biết OnePlus Watch có hình dạng ra sao, sẽ được tích hợp những tính năng nào, hay khi nào sẽ xuất hiện trên thị trường.

Nhưng giới mộ điệu công nghệ đồn đoán, thiết bị sẽ ra mắt cùng với ngày ra mắt siêu phẩm OnePlus 8T, và tương tự như Đồng hồ OPPO có nền tảng Wear OS, có khả năng OnePlus Watch cũng sẽ tích hợp hệ điều hành thiết bị đeo của Google, với một số tùy chọn có thể được tùy chỉnh theo cách của riêng mình.